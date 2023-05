AKWEL : Chiffre d’affaires en hausse de +11,7 % au 1er trimestre 2023

English French

Jeudi 04 mai 2023

CHIFFRE D’AFFAIRES en HAUSSE DE +11,7 % au 1er TRIMESTRE 2023

Progression de +14,6 % à périmètre et taux de change constants

Trésorerie nette de 109,1 M€

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, a enregistré au premier trimestre 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 274,6 M€, en hausse de +11,7 % en publié par rapport au premier trimestre 2022.

Chiffre d’affaires consolidé 1er trimestre 2023 (du 1er janvier au 31 mars)

En M€ - non audité 2023 2022 Variation Variation PCC (*) 1er trimestre 274,6 245,8 +11,7 % +14,6 %

(*) À périmètre et taux de change constants

POURSUITE DE LA TENDANCE ENREGISTRÉE AU TRIMESTRE PRÉCÉDENT

Sur un marché automobile mondial revenu en croissance, AKWEL a vu son chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants progresser de +14,6 % au premier trimestre de l’exercice 2023, soit une évolution identique à celle du trimestre précédent. L’activité du Groupe sur la période reste toutefois toujours en retrait de -6,3 % par rapport au premier trimestre de l’année 2019. L’impact négatif de change s’élève à -7,3 M€ par rapport au premier trimestre 2022, dont -9,3 M€ sur la livre turque et +3,3 M€ sur le dollar américain.

PROGRESSION SUR LA PLUPART DES ZONES GÉOGRAPHIQUES ET DES ACTIVITÉS

Le chiffre d’affaires par zone de production géographique se répartit de la façon suivante :

France : 77,5 M€ (+10,9 %)

Europe (hors France) et Afrique : 80,6 M€ (+16,6 %)

Amérique du Nord : 74,1 M€ (+4,2 %)

Asie et Moyen-Orient (y compris la Turquie) : 41,3 M€ (+20,4 %)

Amérique du Sud : 1,1 M€ (-15,4 %)





Le chiffre d’affaires Produits et Fonctions s’affiche à 267,0 M€, en hausse de +11,7 % en publié. La plupart des lignes de produits enregistre une progression, notamment les plus importantes d’entre elles comme les activités Refroidissement (+14,8 %), Mécanismes (+19,8 %), Carburants (+17,7 %) et Air (+19,2 %). On notera la montée en charge rapide des nouvelles activités Pièces de Structure des véhicules électriques, dont la contribution a doublé, à hauteur de 5,8 M€. De son côté, le chiffre d’affaires Outillages se monte ce trimestre à 6,5 M€.

TRÉSORERIE NETTE DE 109,1 M€

La trésorerie nette consolidée, hors impact des obligations locatives, ressort à 109,1 M€ à fin mars 2023, avec une enveloppe d’investissements faisant plus que doubler, à 11,0 M€ contre 5,1 M€ au premier trimestre de l’année passée.

PERSPECTIVES 2023

Comme indiqué récemment lors de la publication des résultats 2022, avec une filière automobile et poids lourd qui restera perturbée en 2023 et une faible visibilité compte tenu des tensions économiques et géopolitiques internationales actuelles, AKWEL anticipe une légère augmentation de ses ventes sur cet exercice.





Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du premier semestre 2023, le 27 juillet 2023, après bourse.



Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques. Le groupe s’appuie pour cela sur un savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie 9 500 collaborateurs dans le monde.







Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR0000053027 – Reuters : AKW.PA – Bloomberg : AKW:FP





