English Finnish

Vaisala

Lehdistötiedote

5.5.2023

Anne Jalkala Vaisalan johtoryhmän jäseneksi

Vaisalan vastuullisuus- ja strategiajohtaja Anne Jalkala on nimitetty Vaisalan johtoryhmän jäseneksi 5.5.2023 alkaen. Hän raportoi toimitusjohtaja Kai Öistämölle.

Anne Jalkala aloitti Vaisalassa vuonna 2022. Hän siirtyi Vaisalaan Fortumilta, jossa hän toimi useissa eri johtotehtävissä kasvun, innovaatioiden, strategian ja digitaalisen liiketoiminnan alueilla. Jalkalalla on myös laaja kokemus akateemisesta maailmasta. Ennen Fortumia hän johti LUT-yliopiston kauppakorkeakoulua ja toimi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tuotantotalouden professorina. Koulutukseltaan hän on tekniikan tohtori Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Vaisalan johtoryhmän jäsenenä Anne Jalkala vastaa sekä strategiasta että vastuullisuudesta. “Anne on avainroolissa matkallamme kohti pitkäjänteistä, kestävää kasvua ja globaalisti johtavaa asemaa sään, ympäristön ja teollisuuden mittauksissa. Tervetuloa Anne Vaisalan johtoryhmään, on hienoa jatkaa erinomaista yhteistyötä sinun ja tiimisi kanssa”, sanoo Kai Öistämö.

”Olen tuntenut itseni alusta saakka tervetulleeksi Vaisalaan, jossa yhdistyvät teknologiajohtajuus, lahjakkaat kollegat ja työn vahva merkitys. Olen erittäin innoissani tästä mahdollisuudesta työskennellä Vaisalan henkilöstön, kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa kohti missiotamme Observations for a better world”, Anne Jalkala jatkaa.

Lisätietoja lehdistölle:

Nina Eklund, viestintä- ja brändijohtaja

Puh. +358 40 669 1999

nina.eklund@vaisala.com



Vaisala on maailman johtava sää-, ympäristö- ja teollisuusmittausten ratkaisuja tarjoava yritys. Yli 85 vuoden kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittausratkaisuja ja -palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan mittausteknologiaa hyödynnetään myös avaruustutkimuksessa esimerkiksi Marsissa. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 2 000 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä.



vaisala.fi

twitter.com/VaisalaSuomi

linkedin.com/vaisala

Liitteet