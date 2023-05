Elanders dotterföretag ReuseIT Sweden AB inleder samarbete med Kjell & Company rörande pantning och återanvändning av IT-utrustning

English Swedish

Idag är det vanligt att köpa en begagnad bil, båt eller cykel. Så varför inte en begagnad dator eller mobiltelefon?

I samband med den svenska regeringens utredning om pantsystem för småelektronik genomförde undersökningsföretaget Novus 2021 en analys av konsumenters hantering av småelektronik. Enligt denna analys uppgick antalet fungerande, men inte längre använda, mobiltelefoner, bärbara datorer och surfplattor i svenska hem till nästan 15 miljoner enheter.

Elanders dotterföretag ReuseIT inleder nu ett samarbete med Kjell & Company med målet att förlänga livslängden på begagnad IT-utrustning. Från och med 1 maj kan medlemmar hos Kjell & Company panta datorer, surfplattor och mobiltelefoner i Kjell & Companys butiker. De produkter som har lämnats in och är av hög kvalitet kommer sedan att finnas tillgängliga för försäljning på kjell.com.

”Att maximera nyttan av teknik har präglat Kjell & Companys verksamhet i över 30 år. Tyvärr finns det idag väldigt mycket fullt fungerande teknik i våra hem som inte används. Därför satsar vi nu på att erbjuda marknadens bästa service för återanvändning av teknik, både vad gäller ersättning och trygghet i hanteringen. Genom detta initiativ ger vi ännu fler tillgång till ny vardagsteknik som passar olika behov och plånböcker”, säger Adam Bosshammar, Director of Business Development, Kjell & Company.

Processen och systemet för ”pantningen” är framtaget av ReuseIT, som dessutom ansvarar för kvalitetssäkring, säker radering av all information på enheterna samt rekonditionering. ReuseIT ingår sedan mars 2021 i Elanderskoncernen och har över 20 års erfarenhet av säker hantering, rekonditionering och återförsäljning av begagnad IT-utrustning.

”Tillsammans med Kjell & Company skapar vi en unik infrastruktur för att sätta rätt teknik i rätt händer och förlänga livslängden på begagnad IT-utrustning. Vårt gemensamma initiativ skall spara både på jordens resurser, men också vara snällt mot konsumenternas plånbok”, säger Daniel Steneby, verkställande direktör, ReuseIT Sweden AB.

”Det finns en avsevärd hållbarhetsfaktor i att se till att IT-utrustning får ökad livslängd och återanvänds innan de slutligen återvinns, då det mesta av en produkts miljöpåverkan härrör från tillverkningen och kan vi fördröjda att en ny produkt sätts på marknaden så gör vi stora miljöbesparingar”, säger Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, Elanders AB.

Initialt kommer datorer, surfplattor och mobiltelefoner gå att panta i 16 av Kjell & Companys butiker, och vara exklusivt för medlemmar hos Kjell & Company. Även egenbyggda datorer kommer gå att lämna in inom ramen för initiativet, där den som pantar får välja mellan att få betalt via en överföring direkt till bankkontot eller via värdecheck.

Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, Elanders AB, telefon: 031-750 07 50

Daniel Steneby, verkställande direktör, ReuseIT Sweden AB, telefon: 031-750 07 23

