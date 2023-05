Ilkka Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2023, klo 13.00



ILKKA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2023



TAMMI-MAALISKUU 2023

- Liikevaihto 15 066 tuhatta euroa (13 587 tuhatta euroa)

- Liiketappio 609 tuhatta euroa (liiketappio 374 tuhatta euroa)

- Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 7 tuhatta euroa (295 tuhatta euroa)

- Liikevoitto/-tappio -4,0 prosenttia (-2,8 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 0,0 (2,2)

- Nettorahoituserät olivat 700 tuhatta euroa (3 047 tuhatta euroa).

- Voitto ennen veroja 90 tuhatta euroa (2 673 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos -53 tuhatta euroa (2 398 tuhatta euroa).

- Tulos/ osake -0,00 euroa (0,09 euroa)

- Omavaraisuusaste 86,2 % (86,6 %)

- Nettovelkaantumisaste -27,9 % (-27,4 %)



AVAINLUVUT



(1000 eur) 1-3/ 2023 1-3/ 2022 1-12/ 2022 Liikevaihto 15 066 13 587 57 814 Liikevoitto/ -tappio -609 -374 -907 Voitto/ tappio ennen veroja 90 2 673 1 117 Osakekohtainen tulos, (EUR) -0,00 0,09 0,03 Liikevoittoon/ -tappioon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät: Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -186 -240 -662 Toiminnan uudelleenjärjestelykulut -69 -50 Hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutuneet poistot ja ehdollisen kauppahinnan käyvän arvon muutos -362 -364 -1 280 Yrityshankinnan kulut -65 -85 Oikaistu oman toiminnan liikevoitto/ -tappio 7 295 1 169





TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:



Konsernin liikevaihto kehittyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä talouskasvun hidastumisesta ja Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamista häiriöistä huolimatta lähes odotusten mukaisesti. Liikevaihto kasvoi 10,9 % 15 066 tuhanteen euroon (13 587 teur). Kustannusten nousu kuitenkin painoi oikaistun oman toiminnan liikevoiton alle edellisen vuoden tason 7 tuhanteen euroon (295 teur).



Kustannusten nousun hillitsemiseksi teimme päätöksen luopua julkaisemamme maakuntalehden Ilkka-Pohjalaisen paperisen lehden sunnuntaijakelusta 1.10.2023 alkaen. Päätöksen taustalla on painetun lehden merkittävästi nousseet kustannukset sekä kuluttajakäyttäytymisen muutos. Painetun lehden kokonaiskustannuksista paperin ja jakelun osuus on merkittävä. Venäjän hyökkäyssodan ja paperin saatavuuden vuoksi painopaperi ei ole koskaan ollut niin kallista kuin se on nyt. Painopaperin hinta kaksinkertaistui viime vuoden aikana. Sunnuntaijakelusta luopumisella ei ole vaikutusta henkilöstön määrään. Muutoksen jälkeen vuotuiset kustannussäästöt paino- ja jakelukuluissa ovat noin miljoona euroa.



Media- ja markkinointipalveluiden liikevaihto kasvoi alkuvuoden aikana 4,6 % ja oli 8 665 tuhatta euroa (8 288 teur). Liikevaihdon kasvu johtui erityisesti markkinointi- ja viestintäpalvelujen 17,2 prosentin kasvusta. Tämä kasvu oli pääosin Differo Oy:n yrityshankinnan seurausta. Sisältötuotot kasvoivat 0,2 % ja ilmoitustuotot kasvoivat 1,8 %. Ilmoitustuottojen kasvuun vaikutti erityisesti eduskuntavaalimainonta, mikä oli vertailuvuoden aluevaalimainontaa vilkkaampaa. Tammi-maaliskuun kumulatiivinen kasvu koko Suomen mediamainonnassa yhteensä oli 1,2 %, painetuissa sanomalehdissä mainonta oli laskussa -7,4 % ja painetuissa kaupunki- ja noutolehdissä mainonta puolestaan kasvoi 4,6 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence).



Painopalveluiden ulkoinen liikevaihto kasvoi 21,1 % ja oli 879 tuhatta euroa (726 teur). Paperin kysynnän ja sitä kautta tarjonnan vähentyminen sekä Venäjän hyökkäyssodan inflaatiota kiihdyttävä vaikutus näkyivät painopalveluiden kohonneissa raaka-ainekustannuksissa. Näiden seurauksena kohonneet lopputuotteiden hinnat osaltaan selittävät liikevaihdon kasvua. Lehtitehtaan toiminnan loppuessa vuoden 2021 lopussa viime vuosi 2022 oli toiminnan vakauttamisen vuosi painopalveluiden osalta. Alkuvuoden 2023 aikana olemme jatkaneet toiminnan fokuksen tarkentamista ja tulevaisuuden rakentamista kohdennetuilla panostuksilla.



Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluiden liikevaihto kasvoi alkuvuoden aikana 20,7 % ja oli 5 522 tuhatta euroa (4 574 teur). Kyseinen liiketoiminta toimii SaaS-liiketoimintamallilla ja 70 % liikevaihdosta oli jatkuvalaskutteista. Liikevaihto kasvoi sekä orgaanisesti että 27.1.2022 tehdyn Evermade Oy:n yrityshankinnan seurauksena. Liana on jatkanut määrätietoista kehitystoimintaansa. Tänä vuonna Liana, yhdessä tytäryhtiönsä Evermaden kanssa, panostaa vahvasti WordPress-LianaAutomation-integraatioon, jonka avulla verkkopalveluja voidaan automatisoida näyttämään kävijöille personoituja sisältöjä.



Liana profiloituu myös entistä vahvemmin datavastuulliseksi toimijaksi markkinoilla, joilla käydään tällä hetkellä läpi suuria muutoksia datan keräämisen, käytön sekä säilyttämisen saralla. Lianan työkalujen avulla voidaan datavastuullisesti kerätä, jäsennellä, säilöä ja käyttää tietoja henkilöistä, jotka ovat itse antaneet suostumuksensa näiden tietojen käyttöön.



WordPressin ja LianaAutomationin integraatio verkkopalvelujen personointiin sekä Lianan koko toiminnan kattavat datavastuulliset käytänteet ovat merkittäviä askelia Lianan matkalla Pohjoismaiden suurimmaksi digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tarjoavaksi toimijaksi.



Alkuvuoden aikana olemme myös tehneet uudistuneen Ilkan strategiatyötä. Uusi strategia tullaan julkaisemaan puolivuosikatsauksen yhteydessä ja se antaa meille hyvän pohjan jatkaa uudistuneen Ilkan kehittämistä myös tulevaisuudessa.



NÄKYMÄT VUODELLE 2023 (muuttumaton)



Vallitsevasta geopoliittisesta tilanteesta ja sen aiheuttamasta talouden epävakaudesta johtuen näkymiin liittyy epävarmuutta.



Ilkka-konsernin liikevaihdon arvioidaan nousevan edellisvuodesta. Oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla tai laskevan hieman.



Osakkuusyhtiö Hilla Group Oyj:llä (omistusosuus 29,52 %) on vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.



Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.



LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS



Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 10,9 prosenttia ja oli 15 066 tuhatta euroa (13 587 teur). Media- ja markkinointipalvelujen ulkoinen liikevaihto kasvoi 4,6 %. Ilmoitustuotot kasvoivat 1,8 % ja sisältötuotot kasvoivat 0,2 %. Markkinointi- ja viestintäpalvelujen tuotot kasvoivat 17,2 %. Tämä kasvu oli pääosin Differo Oy:n yrityshankinnan seurausta. Painopalvelujen ulkoinen liikevaihto kasvoi 21,1 %. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen ulkoinen liikevaihto kasvoi 20,7 %. Liikevaihto kasvoi sekä orgaanisesti että 27.1.2022 tehdyn Evermade Oy:n yrityshankinnan seurauksena. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen jatkuvalaskutteisten palveluiden liikevaihto kasvoi 12,9 % ja muiden palveluiden liikevaihto kasvoi 44,1 %.



Liiketoiminnan muut tuotot olivat 41 tuhatta euroa (87 teur). Tammi-maaliskuun kulut olivat 15 508 tuhatta euroa (13 815 teur). Kulut kasvoivat yrityshankintojen ja inflaation kasvun seurauksena 12,3 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut kasvoivat 6,6 %. Henkilöstökulut kasvoivat 13,1 % ja poistot 8,6 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 20,4 %.



Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli -186 tuhatta euroa (-240 teur). Konsernin liiketappio oli 609 tuhatta euroa (liiketappio 374 teur). Konsernin liikevoittoprosentti oli -4,0 (-2,8). Liiketappioon sisältyy oikaistuja eriä yhteensä -617 tuhatta euroa (-669 teur). Tammi-maaliskuussa 2023 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (-186 tuhatta euroa), toiminnan uudelleenjärjestelykuluista (-69 tuhatta euroa) sekä hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-362 tuhatta euroa). Vertailukaudella tammi-maaliskuussa 2022 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (-240 tuhatta euroa) sekä yrityshankintaan liittyvistä kuluista ja hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-429 tuhatta euroa). Konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 7 tuhatta euroa (295 teur) eli 0,0 % (2,2 %) liikevaihdosta. Media- ja markkinointipalvelujen liikevoitto laski 565 tuhatta euroa ja markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen liikevoitto kasvoi 46 tuhatta euroa. Painopalvelujen liiketappio pieneni 86 tuhatta euroa. Painopalveluiden segmentin kuluissa ei enää 2023 alkaen ole mukana lopetetun sanomalehtipainon kiinteistön kuluja. Nämä kulut ovat nyt segmenteille kohdistamattomissa erissä. Vuoden 2022 tiedot on oikaistu vertailukelpoisiksi.



Nettorahoituserät olivat tammi-maaliskuussa 700 tuhatta euroa (3 047 teur). Vertailukaudella 2022 nettorahoituseriin sisältyy 3 148 tuhatta euroa osinkotuottoja Alma Media Oyj:n osakkeista. Korkotuotot olivat 85 tuhatta euroa (8 teur). Korkokulut olivat 5 tuhatta euroa. Vertailukaudella 2022 korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 55 tuhatta euroa ja johtuivat pääosin avoinna olleista johdannaissopimuksista. Koronvaihtosopimukset oltiin alun perin otettu suojaamaan korkoriskiltä muuntamalla vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käyttänyt suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjattiin tuloksen kautta. Koronvaihtosopimukset eräännytettiin vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin aikana. Eräännytetyn koronvaihtosopimuksen realisoitunut arvonmuutos oli 257 tuhatta euroa. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotulos oli 622 tuhatta euroa (-313 teur).



Konsernin voitto ennen veroja oli 90 tuhatta euroa (2 673 teur) ja katsauskauden tulos -53 tuhatta euroa (2 398 teur). Osakekohtainen tulos oli -0,00 euroa (0,09 euroa).



KONSERNIN TUNNUSLUVUT



3/2023 3/2022 12/2022 Tulos/osake (eur) -0,00 0,09 0,03 Oma pääoma/osake (eur) 6,04 6,57 6,09 Henkilöstö keskimäärin 528 486 525 Investoinnit (1 000 eur) *) 1 109 460 2 462 Korolliset velat (1 000 eur) 494 1 047 644 Omavaraisuusaste, % 86,2 86,6 85,9 Nettovelkaantumisaste, % -27,9 -27,4 -25,7 Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä **) 25 395 617 25 450 411 25 449 489 Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä **) 25 366 276 25 450 411 25 427 276





*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin. Ei sisällä IFRS 16 Vuokrasopimukset lisäyksiä.

**) Osakemäärät eivät sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.





TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN



Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Ilkka-konsernin osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2023 ja sisältää katsauksen keskeiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön internet-sivuilla www.ilkka.com.



ILKKA OYJ



Hallitus





Olli Pirhonen

toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj

puh. 040 766 5418





Ilkka lyhyesti

Informaatio yhdistää Ilkan asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, somessa.com Oy Ab ja MySome Oy. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kaupunki- ja paikallislehtiä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu arkki- ja erikoispainamisen palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 550 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.



