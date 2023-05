Ilkka Oyj Pörssitiedote 8.5.2023, klo 17.05



ILKKA OYJ:N HALLINTONEUVOSTON JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ 8.5.2023



Hallintoneuvoston päätökset



Hallintoneuvosto valitsi Ilkka Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa olleen Jarl Matti Anttilan.



Hallituksen jäsen Tapio Savola on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä. Uudeksi hallituksen jäseneksi hallintoneuvosto valitsi palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti OTM Sarianne Savolan Vantaalta.



Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala ja varapuheenjohtajana Minna Sillanpää.



Ilkka Oyj:n hallintoneuvosto tutustui hallituksen selvitykseen koskien yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisen suostumuslausekkeen soveltamiskäytännön täsmentämistä ja antoi siitä lausunnon. Lausunnon mukaan hallituksen johtopäätös suostumuslausekkeen soveltamiskäytännön täsmentämisestä on asianmukainen eikä anna aihetta huomautuksiin



Hallituksen järjestäytyminen



Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Timo Aukia. Varapuheenjohtajana jatkaa Esa Lager.



Ilkka Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: puheenjohtaja Timo Aukia, varapuheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Jarl Matti Anttila, Sari Mutka, Raimo Mäkilä ja Sarianne Savola.



Hallituksen päätös suostumuslausekkeen soveltamiskäytännön täsmentämisestä



Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisesti yhtiön I-sarjan osakkeita koskee suostumuslauseke, jonka mukaan osaketta ei ilman hallituksen suostumusta saa siirtää toiselle henkilölle. Ilkka Oyj:n hallitus on yhtiöjärjestyksen suostumuslausekkeen soveltamiskäytännössä pääsääntöisesti noudattanut vakiintunutta neljän prosentin sääntöä, jonka mukaan suostumusta ei ole annettu siltä osin kuin hakijan ja sen kanssa samaan intressipiiriin kuuluvien tahojen omistamien yhtiön I- ja II-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä ylittäisi neljä prosenttia.



Hallitus on nyt yhtiökokouskutsussa 20.3.2023 ilmoitetun mukaisesti selvittänyt suostumuslausekkeen soveltamiskäytännön täsmentämistä siten, että neljän prosentin äänimäärä laskettaisiin vain I-sarjan osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.



Selvityksen johtopäätöksenä hallitus on päätynyt siihen, että suostumuslausekkeen pääsääntöistä soveltamiskäytäntöä täsmennetään niin, että neljän prosentin äänimäärä lasketaan vain saman intressipiirin I-sarjan osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Hallituksella on oikeus olla hyväksymättä siirtoa muustakin syystä kuin äänivallan keskittymisen takia. Muu syy kieltäytyä hyväksymästä I-sarjan osakkeiden siirtoa voisi esimerkiksi liittyä pyynnön esittäjän sananvapautta rajoittavaan toimintaan.



Ne I-sarjan osakkeet, joiden rekisteröimiseen osakasluetteloon hallitus ei myönnä suostumusta, tuottavat kuitenkin rekisteröintiä hakeneelle siirronsaajalle osakeyhtiölain tarkoittamat taloudelliset oikeudet yhtiössä.



Soveltamiskäytännön täsmentäminen tulee voimaan takautuvasti. Odotuslistalla olevien osakkeiden haltijoille lähetetään asianmukainen tiedote ja rekisteröintipyyntö suostumuslausekkeen soveltamiskäytännön täsmennettyjen periaatteiden mukaisesti. Huomioitavaa on myös se, että samalla saannolla hankittuja osakkeita käsitellään lähtökohtaisesti samalla tavalla. Täten hakijan pitää ainakin joissakin tapauksissa itse pyytää tietyn osakemäärän, ei kaikkien odotusluettelolla olevien osakkeiden, hyväksymistä.





