Midland complète l’évaluation de l’excellent potentiel pour le lithium sur Komo près de la nouvelle découverte d’Allkem

English French

MONTRÉAL, 09 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland » ou la « Société ») (TSX-V : MD) a complété un travail d’évaluation géologique pour l’excellent potentiel pour le lithium sur son projet Komo, qui est détenu à 100% par Midland. Le projet Komo est localisé à environ 20 kilomètres à l’ouest du gîte James Bay lithium de Allkem Limited (« Allkem ») et est remarquablement similaire à celui-ci en termes de caractéristiques lithologiques et structurales. Allkem a récemment annoncé aussi une nouvelle découverte d’essaim de dykes de pegmatites à spodumène au nord-ouest de leur dépôt de lithium, une des meilleures intersections a retourné 1,70 % Li2O sur 125 mètres (voir le communiqué de presse de Allkem daté du 4 mai 2023). Suite à cette évaluation et sur la base de ces observations le projet Komo a été agrandi de façon significative, avec l’addition de 151 nouveaux claims couvrant les secteurs favorables.



Faits saillants

Komo situé à 20 kilomètres à l’ouest du gîte James Bay lithium (Allkem);

Komo localisé sur la même structure géologique majeure qui est l’hôte du gîte James Bay lithium (contact entre sous-provinces de La Grande et Nemiscau);

Komo montre des caractéristiques lithologiques remarquablement similaires à James Bay lithium : Proximité à un grand batholithe de granite de type S de la suite favorable de Causabiscau, qui pourrait être la source de minéralisation à Li-Ta-Be dans les deux cas; Situé à une « distance critique » de 1 à 4 kilomètres du batholithe dans les deux cas; Présence de contacts favorables entre amphibolites et métasédiments;

Nouvelle occurrence de minéralisation à Li-Ta-Be sur Komo; échantillon choisi d’un affleurement de pegmatite ayant donné 0,04% Li 2 O, 159 ppm Ta, 396 ppm Be (2022).



Le projet Komo est localisé à environ 20 kilomètres à l’ouest du gîte James Bay lithium (Allkem). Le gîte James Bay lithium contient environ 40,3 Mt à 1,4 % Li 2 O (ressources minérales) et 37,2 Mt à 1,3 % Li 2 O (réserves minérales) (source: 2021 Feasability Study and Maiden Ore Reserve NI 43-101 de Allkem, publié le 21 décembre 2021).

Komo et le gîte James Bay lithium sont situés tous les deux au contact entre les sous-provinces géologiques de La Grande et Némiscau. Ce contact est une structure majeure qui a probablement joué un rôle critique dans la mise en place de la pegmatite hôte de James Bay lithium. Ce contact lithotectonique majeur est présent sur près de 30 kilomètres sur le projet Komo et est la structure la plus importante du secteur.

Les gisements de lithium sont très souvent associés à de larges batholithes granitiques de type S, qui sont la source ultime du lithium. Les gisements de lithium ne sont toutefois pas situés directement dans les batholithes, mais plutôt à une « distance critique » de 1 à 4 kilomètres des batholithes sources. Le gîte James Bay lithium en est un très bon exemple. Il est situé à environ 3 kilomètres au nord d’un grand batholithe de type S de la suite de Causabiscau, directement dans cette « zone critique ». Un grand batholithe de type S de la même suite favorable est également présent juste au sud du projet Komo. La majorité du projet Komo est en fait situé au coeur de la « zone critique » au nord de ce batholithe favorable de type S. Ce contexte est considéré comme fortement favorable au lithium.

Le projet James Bay lithium est situé plus spécifiquement dans une petite intrusion de pegmatite coincée entre des métasédiments au sud et des amphibolites au nord. Les contacts entre différents types de roches, en particulier entre les amphibolites et les autres types de roches, sont souvent considérés comme favorable pour de larges corps pegmatitiques, en raison du contraste de compétence qui favorise les ouvertures pour les intrusions. Le projet Komo montre plusieurs zones de contacts favorables identiques entre amphibolites et métasédiments, ce qui est jugé très prometteur pour de larges pegmatites à Li-Ta-Be.

Une campagne de prospection ciblée sur l’or en 2022 a mis à jour un affleurement de pegmatite à Li-Ta-Be qui a donné 0,04% Li 2 O, 159 ppm Ta, 396 ppm Be en échantillon choisi. Cette nouvelle occurrence de pegmatite à Li-Ta-Be se trouve directement dans la « zone critique » au nord d’un batholithe de type S favorable, et quelques kilomètres seulement au sud du contact La Grande – Nemiscau. Cette nouvelle occurrence de Li-Ta-Be supporte le potentiel en lithium du projet.

Le projet Komo consiste en 465 claims couvrant un total de 245 kilomètres carrés. Historiquement, ce projet a été exploré pour l’or et les métaux de base et n’a jamais été exploré pour son excellent potentiel en lithium. Midland planifie actuellement un programme d’exploration sur ce projet qui sera mis en marche au cours des prochaines semaines.

Mises en garde :

Notez que les teneurs des échantillons choisis et des blocs erratiques peuvent ne pas être représentatives des zones minéralisées.

Les minéralisations du gîte James Bay Lithium peuvent ne pas être représentatives des minéralisations qui pourraient être identifiées sur le projet Komo.

Contrôle de la qualité

Les échantillons de roche du projet ont été analysés pour plusieurs éléments par une méthode ICP-MS avec dissolution à quatre acides (ME-MS61) chez ALS Laboratories (Vancouver). Le design du programme d’exploration et l’interprétation des résultats est effectué par des personnes qualifiées utilisant un programme d’assurance-contrôle/qualité conforme aux meilleures pratiques de l’industrie, incluant l’utilisation de standards et de blancs pour chaque tranche de 20 échantillons.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., Barrick Gold Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corp., SOQUEM inc., Exploration Brunswick inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101, qui a également approuvé le contenu technique du communiqué de presse.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site web : www.midlandexploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats escomptés. Ces risques et ces incertitudes comprennent ceux décrits dans les rapports périodiques de Midland, notamment dans le rapport annuel ou dans les documents déposés par Midland de temps à autre auprès des autorités de règlementation en valeurs mobilières.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/73e7d3a9-e919-490d-a189-fa75b20bb4e3/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ffcb1578-0ac0-4c78-a37f-87f4a8c8c09e/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a8eb57ff-3c09-4dc9-aa55-85a4971be01a/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4765f206-3b85-4647-a916-eb4e3d08e0b2/fr