Bekaert: Rapport d’activités sur les trois mois jusqu’à mars 2023

Rapport d’activités sur les trois mois jusqu’à mars 2023

Performance commerciale résiliente malgré un environnement commercial volatile

Dans un environnement commercial volatile et par rapport au premier trimestre 2022 solide, Bekaert a réalisé une performance résiliente au cours des trois premiers mois de 2023, avec un chiffre d'affaires consolidé de

€ 1 194 millions (-2% par rapport à la même période en 2022) et un chiffre d'affaires global de € 1 467 millions (-2%), les deux montants excluant les activités de Steel Wire Solutions au Chili et au Pérou en cours de cession.

Bekaert a bien entamé l'année 2023, continuant à capitaliser sur les améliorations en matière de prix et de mix d'activités, malgré des baisses de volume dans certains segments. Ces résultats démontrent une fois de plus les améliorations structurelles mises en œuvre ces dernières années et renforcent notre confiance dans la réalisation de nos objectifs en 2023 et au-delà, qui restent inchangés.

Faits marquants financiers

Chiffre d'affaires consolidé de € 1 351 millions (-3%) et chiffre d'affaires global de € 1 623 millions (-2%)

Excellence commerciale démontrée sur des marchés difficiles, en particulier en ce qui concerne l'optimisation des prix et du mix

Forte focalisation sur la conversion des coûts et la gestion du fonds de roulement

Rubber Reinforcement - chiffre d'affaires constant au premier trimestre, avec une reprise de la demande en Chine et une forte croissance en Inde, annihilées par une baisse des volumes en Europe et en Amérique du Nord

Steel Wire Solutions - marchés de l'énergie et des services publics toujours solides en Amérique du Nord au premier trimestre, avec des volumes plus faibles dans d'autres régions

Specialty Businesses - performance volatile dans tous les sous-segments, avec de bons progrès dans le mix produits de Dramix®, une accélération réussie de la production dans les activités liées à l'hydrogène, annihilée par une demande plus faible dans les activités de construction, les technologies de combustion et la filtration

BBRG - très forte croissance des activités câbles et de A-Cords, maintien d'un carnet de commandes élevé et augmentation significative de la demande d'Armofor®

Investissement dans la capacité de production et de recherche en Belgique pour assurer la croissance des technologies d'électrolyse pour la production d'hydrogène vert et poursuite de l'innovation dans la prochaine génération de produits et de solutions

La cession des activités de Steel Wire Solutions au Chili et au Pérou se déroule comme prévu, dans l'attente de l'approbation des autorités antitrust au cours du second semestre

Perspectives

Le Groupe s'attend à ce que l'environnement commercial difficile et concurrentiel persiste dans la plupart des secteurs d'activités en 2023. La demande du marché et les niveaux de prix en Chine, en particulier, restent incertains. Bekaert restera réceptive à ces pressions et continuera à exécuter sa stratégie en renforçant ses activités clés et en saisissant les opportunités de croissance.

Nous avons considérablement amélioré les fondamentaux de notre entreprise au cours des dernières années, en particulier en ce qui concerne l'amélioration des prix et du mix, afin d'accomplir de meilleures performances et d'être plus résilient dans des environnements économiques difficiles. Le premier trimestre 2023 a démontré notre capacité à être performant sur des marchés difficiles et renforce notre confiance dans la réalisation de nos objectifs en 2023 et de nos ambitions de rentabilité visant une marge EBIT sous-jacente de 9-11% à moyen terme, qui restent inchangées.

