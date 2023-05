Worldline - Offre de rachat obligation 2024

English French

NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ, DANS OU À DESTINATION DE,

OU À TOUTE PERSONNE SITUÉE OU RÉSIDANT AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ IL EST ILLÉGAL

DE DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER CE COMMUNIQUÉ.

Worldline annonce le lancement d’une offre de rachat sur ses obligations arrivant à échéance en septembre 2024

Paris La Défense, 10 mai 2023 – Worldline [Euronext : WLN], un leader mondial des services de paiements, annonce aujourd’hui le lancement d’une offre de rachat sur ses obligations arrivant à échéance en septembre 2024.

Worldline annonce aujourd’hui le lancement d’une offre de rachat (l’« Offre de Rachat ») de ses obligations portant intérêt au taux fixe de 1,625% d’un montant de 600 000 000 euros arrivant à échéance en septembre 2024 (ISIN : FR0013281946) émises en 2017 (les « Obligations Série A ») ainsi que sur ses obligations portant intérêt au taux fixe de 0,25% d’un montant de 500 000 000 euros arrivant à échéance en septembre 2024 (ISIN : FR0013448032) émises en 2019 (les « Obligations Série B » et ensemble avec les Obligations Série A, les « Obligations »). Les Obligations sont cotées sur Euronext Paris.

Conformément à l’Offre de Rachat, Worldline envisage de racheter les Obligations en numéraire dans la limite d’un montant d’acceptation nominal maximum indicatif de 300 000 000 euros. Worldline a la faculté de réduire, d'augmenter ou d'allouer ce montant d'acceptation maximum entre chaque série d'Obligations à son entière discrétion.

Cette Offre de Rachat est réalisée par Worldline pour gérer de manière proactive le profil de sa dette.

L’Offre de Rachat débute le mercredi 10 mai 2023 et s’achèvera le mardi 16 mai 2023 à 17h00 (CET), sous réserve des éventuels changements résultants de la prolongation, de la résiliation, du retrait, de la réouverture ou de la modification de l'Offre de Rachat. Il est prévu d'annoncer les résultats de cette offre le plus tôt possible le 17 mai 2023.

Cette annonce doit être lue conjointement avec le Tender Offer Memorandum préparé dans le cadre de l’Offre de Rachat.

INFORMATION IMPORTANTE

Le présent communiqué de presse et les informations qu’il contient ne constitue ni une offre de rachat ni une invitation à vendre les Obligations, ni une invitation à participer à cette offre de rachat dans, ou depuis, un quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. La diffusion du présent communiqué de presse dans certains pays peut être limitée par la loi et/ou faire l’objet d’une réglementation spécifique. Aucune démarche n'a été ou ne sera réalisée pour obtenir tout enregistrement, approbation ou autre condition requise en vertu des lois de toute juridiction. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires applicables. Worldline ne fait aucune recommandation quant à la participation des porteurs d'Obligations à l'Offre de Rachat.

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

8 juin 2023 Assemblée générale annuelle des actionnaires

26 juillet 2023 Résultats du S1 2023 25 octobre 2023 Chiffre d’affaires du T3 2023







A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] accélère la croissance des entreprises de toutes tailles - rapidement, simplement et en toute sécurité. S’appuyant sur des technologies de paiement de pointe, une expertise locale et des solutions personnalisées à destination de centaines de marchés et d’industries, Worldline favorise la croissance de plus d'un million d'entreprises dans le monde. Worldline a généré un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros en 2022. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

RELATIONS INVESTISSEURS

Laurent Marie

T +33 7 84 50 18 90

E laurent.marie@worldline.com

Benoit d’Amécourt

T +33 6 75 51 41 47

E benoit.damecourt@worldline.com

COMMUNICATION

Sandrine van der Ghinst

T +32 499 585 380

E sandrine.vanderghinst@worldline.com

Hélène Carlander

T +33 7 72 25 96 04

E helene.carlander@worldline.com

SUIVEZ-NOUS

AVERTISSEMENTS

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies de Worldline, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas une information factuelle à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le Document d’Enregistrement Universel 2022 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 28 avril 2023 sous le numéro de dépôt D.23-0371.

Les croissances organiques du chiffre d’affaires et de l’EBO sont présentées à périmètre et taux de change constants. L’excédent brut opérationnel (EBO) est présenté tel que défini dans le Document d’Enregistrement Universel 2022. Tous les montants sont présentés en millions d’euros sans décimale. Cette présentation peut aboutir à des écarts d’arrondis entre les chiffres présentés dans les différents tableaux et leurs totaux ou sous-totaux. Les objectifs 2023 sont exprimés à périmètre et taux de change constants et conformément aux méthodes comptables du Groupe.

Worldline ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Le présent document ne constitue ni une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou d’achat de titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les valeurs mobilières ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou au titre de la législation en vigueur dans tout Etat des Etats-Unis. Les valeurs mobilières qui pourraient être offertes dans le cadre de toute opération n’ont pas et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act ou de toutes lois sur les valeurs mobilières dans tout Etat des Etats-Unis et Worldline n’envisage pas d’effectuer une quelconque offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis.

Pièce jointe