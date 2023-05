DELÅRSRAPPORT 1. KVT. 2023: SOLID START PÅ 2023

English Danish

SELSKABSMEDDELELSE NR. 20/2023







Omsætningen steg 9% til DKK 6,3 mia.

EBITDA steg 23% til DKK 1,0 mia.

Fortsat passagerfremgang

Afmatning i fragtmængder

Uændret EBITDA-forventning til året på DKK 4,5-5,0 mia.





1. KVT. 2023

7% lavere CO2-udledning pr. GT sømil

ROIC steg til 9,0% fra 4,6%

Køb af McBurney gennemført





FORVENTNING 2023, UÆNDRET



EBITDA på DKK 4,5-5,0 mia.

Omsætning på niveau med 2022

Investeringer på DKK 1,6 mia.





“Vores resultat for første kvartal oversteg vores forventninger. Vi følger imidlertid nøje udviklingen på vores markeder, mens vi forfølger vækstmuligheder for at styrke vores kundetilbud,” siger Torben Carlsen, CEO.





NØGLETAL 2023 2022 2022-23 2021-22 2022 DKK mio. 1. kvt. 1. kvt. ∆ % LTM* LTM* ∆ % Hele året Omsætning 6.341 5.837 9 27.376 20.249 35 26.873 EBITDA 1.007 821 23 5.160 3.404 52 4.974 EBIT 362 207 75 2.623 1.286 104 2.468 Resultat før skat 229 149 54 2.220 1.026 116 2.139 *Sidste tolv måneder





Omsætningen i 1. kvartal steg 9% til DKK 6,3 mia. drevet af et fortsat opsving i antallet af passagerer og forbrug, prisstigninger på fragt til dækning af stigende energi- og andre omkostninger samt en positiv effekt fra virksomhedskøb.

EBITDA for 1. kvartal steg 23% til DKK 1.007 mio. EBITDA for fragtfærgeaktiviteterne steg 4% til DKK 717 mio. og EBITDA for Logistics Division steg 38% til DKK 299 mio.

Fragtmængderne mellem Storbritannien og Kontinentet/Skandinavien var vigende i 1. kvartal, især på Den Engelske Kanal, mens indenlandske transportmængder, også i Storbritannien, var mere robuste. Krigen i Ukraine sænkede fragtmængderne i Østersøregionen sammenlignet med 2022.

EBITDA for 1. kvartal for passageraktiviteterne på tværs af rutenetværket steg DKK 100 mio. til DKK 9 mio., hvilket var på niveau med 1. kvartal 2019, det seneste år før Covid-19.

For de sidste tolv måneder, 2023-22, steg EBITDA 4% til DKK 5.160 mio.

Forventning 2023

Forventningen til EBITDA for hele året på DKK 4,5-5,0 mia. er uændret. Omsætningen forventes samlet set stadig at forblive på niveau med 2022. Investeringsforventningen på omkring DKK 1,6 mia. er ligeledes uændret, eksklusive virksomhedskøb.

Forventningen er uddybet på side 9 i rapportens engelske udgave.





Se delårsrapporten for 1. kvt 2023 her:



https://www.dfds.com/en/about/investors/reports-and-presentations/q1-report-2023

11. maj 2023. Telekonference i dag kl. 10.00 CET

Registrer før mødet via dette link. Adgangskode sendes efter registrering. Følg live-streaming af mødet via dette link.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Communications: +45 31 16 28 47





Om DFDS

DFDS leverer færge- og transport services i og omkring Europa og har en årlig omsætning på omkring DKK 27 mia.

For over 10.000 fragtkunder leverer vi høj pålidelighed via vores færge- og havneterminal services samt vores transport- og logistikløsninger.

For millioner passagerer tilbyder vi sikker transport på korte færgeruter og ruter med overnatning.

Vi har 12.000 medarbejdere fordelt på skibe, terminaler, logistikcentre og kontorer i mere end 20 lande. DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor i København og er noteret på Nasdaq Copenhagen.





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act





Vedhæftede filer