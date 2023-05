PARROT: ACTIVITÉ DU 1er TRIMESTRE 2023

French English

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

le 11 mai 2023 à 8h00 CET

ACTIVITÉ DU 1er TRIMESTRE 2023

Chiffre d’affaires consolidé en croissance de +16 % :

Microdrones +22 % - Photogrammétrie +7 %

Le groupe Parrot, leader européen des microdrones professionnels, réalise au 1er trimestre 2023 un chiffre d'affaires consolidé de 16,7 M€, en croissance de 16 %.

Les ventes de microdrones professionnels, principalement ANAFI pour la sécurité (ANAFI USA) et pour l'inspection (ANAFI Ai) sont en croissance de 22 % et représentent 56 % du chiffre d'affaires du Groupe. Les onze solutions logicielles Pix4D dédiées à l'analyse d'images (photogrammétrie) dans le domaine de la cartographie, de l'inspection, de la sécurité et de l'agriculture de précision représentent 44 % de chiffre d'affaires et sont en croissance de 7 %.

Activité du 1er trimestre 2023

Depuis la publication des résultats annuels 2022 en mars 2023, le Groupe présente deux secteurs opérationnels : l'activité microdrones et l'activité photogrammétrie.

CHIFFRE D’AFFAIRES en M€ et en % du CA T1 2023

3 mois T1 2022

3 mois Var. Ex. 2022

12 mois Microdrones professionnels 9,4 56% 7,7 54% +22% 39,2 55% Photogrammétrie 7,2 43% 6,7 46% +7% 32,7 45% Parrot SA 0,2 - 0,1 - - 0,7 - Éliminations intragroupe -0,2 - -0,1 - - -0,7 - TOTAL GROUPE PARROT CONSOLIDÉ 16,7 100% 14,4 100% +16% 71,9 100%

Activité microdrones professionnels

L’activité microdrones professionnels totalise un chiffre d’affaires de 9,4 M€, en croissance annuelle de 22 % (idem à taux de change constant), portée par la performance de l’ANAFI USA destiné aux marchés de la sécurité et de la défense.

Des appels d’offres ont été remportés et livrés au Royaume-Uni, en Finlande, en Suède, au Canada, aux États-Unis et au Japon, notamment dans le domaine de la surveillance des frontières, de la police et des pompiers. Cette dynamique se renforce au fur et à mesure que l’usage des drones d’origine chinoise, aux standards de cybersécurité et de transparence remis en question, est interdit ou limité. Des entreprises, notamment au Japon, ont également choisi ANAFI USA pour sa performance et sa sécurité.

L'ANAFI Ai, déployé commercialement à partir du 1er trimestre 2022 à l'appui d'une stratégie d'évangélisation progressive, continue de mettre en avant ses caractéristiques innovantes dans un environnement concurrentiel plus prégnant. A l’appui des « Tech Days » et du programme de prêts aux entreprises déployés à l’international, les phases pré-commerciales d’évaluation par les entreprises progressent et l’ANAFI Ai a répondu à de premiers appels d’offres dans plusieurs industries.

Activité photogrammétrie

L’activité photogrammétrie totalise un chiffre d’affaires de 7,2 M€, en croissance annuelle de 7 % (+5 % à taux de change constant). Même si les produits phares dans le domaine de la géomatique et de la cartographie restent les principaux contributeurs au chiffre d’affaires, la croissance est portée par les ventes de solutions métiers les plus récentes.

Axe important de croissance en 2023, la commercialisation d’équipements complémentaires, amorcée fin 2022 pour étendre le relevé de données destinées à la photogrammétrie à de nouveaux appareils mobiles (smartphones ou tablettes) a bien démarré, notamment à destination des marchés « Services publics et infrastructures ».

En plus d’une attention permanente portée à la performance de sa gamme de solutions, illustrées par de fréquentes mises à jour et améliorations, l’activité photogrammétrie renforce sa stratégie commerciale à destination des entreprises. Dans cette optique, une nouvelle équipe de vente exclusivement dédiée aux grands comptes a été mise en place.

Perspectives

Parrot se mobilise pour poursuivre sa croissance en 2023. Elle constitue l’axe privilégié pour équilibrer progressivement financièrement les opérations du Groupe, qui peut également adapter sa consommation de trésorerie au rythme de sa croissance.

Parrot poursuit une roadmap technologique exigeante, centrée essentiellement sur l’automatisation, la cybersécurité et le respect des données des utilisateurs. L’expression de ses atouts se reflète dans sa stratégie commerciale et marketing qui s’appuie sur des tendances solides mais aux cycles d’expansion difficilement prévisibles. Ainsi,

Pour les microdrones professionnels dédiés aux marchés de la défense et de la sécurité, la situation géopolitique met en lumière le besoin d’équipements performants et hautement sécurisés dans un contexte de souveraineté accrue.

Dans l’industrie, où se combinent les microdrones et la photogrammétrie, l’amélioration de la productivité, de la traçabilité, de la sécurité (des personnes, des infrastructures et des données), ou encore la réduction de l’empreinte carbone (vs. imagerie aéronautique ou satellite) qu’ils permettent sont mis en avant auprès des entreprises et des grands groupes.

Dans le domaine des solutions de photogrammétrie, téléphones mobiles, tablettes et caméras, sollicités par les utilisateurs, requièrent la commercialisation d’équipements spécifiques qui doivent permettre l’utilisation à plus grande échelle de ses solutions.





Prochains rendez-vous financiers

Assemblée générale des actionnaires de Parrot : mercredi 14 juin 2023

Résultats du 1er semestre 2023 : vendredi 28 juillet 2023

À PROPOS DU GROUPE PARROT

Parrot est le premier groupe européen de drones professionnels. Fortement international, le Groupe conçoit, développe et commercialise une offre complémentaire d’équipements microdrones et de logiciels d’analyses d’images (photogrammétrie) dédiés aux entreprises, grands groupes et organisations gouvernementales. A la pointe de l’innovation son offre est principalement centrée sur 3 verticales : (i) l’Inspection, la Cartographie 3D et la Géomatique, (ii) la Défense et la Sécurité, et (iii) l’Agriculture de précision.

Sa gamme de microdrones ANAFI, reconnus pour leurs performances, leur robustesse et leur facilité d’usage, propose un environnement ouvert et répond aux plus hauts standards de cybersécurité. Les logiciels de photogrammétrie Pix4D s’appuient sur une expertise technologique avancée et proposent des solutions adaptées aux spécificités des utilisateurs adressés.

Parrot, fondé en 1994 par Henri Seydoux, son Président-directeur général et principal actionnaire, conçoit et développe ses produits, principalement à Paris où est établi son siège, et en Europe. Le Groupe compte aujourd’hui plus de 500 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO). Les informations financières sont disponibles sur www.parrot.com/fr/corporate. Pour plus d’informations : www.parrot.com, www.pix4d.com.

