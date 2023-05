Teavitus seotud isikutega sõlmitud tehingu kohta

English Estonian

AS Baltika (edaspidi „Baltika“) teavitab käesolevaga investoreid järgnevast seotud isikutega sõlmitud tehingust.

Baltika ning Baltika aktsionär, KJK Fund SICAV-SIF, läbi oma valdusettevõtte, on sõlminud laenulepingu kehtivusega alates 10.05.2023, mille alusel KJK Fund SICAV-SIF annab Baltikale laenu põhisummaga 500 000 eurot, intressimääraga 6,0% aastas ja tasumistähtajaga 31.12.2024. Laen on antud tagatiseta. Laenu eesmärk on Baltika äritegevuse finantseerimine.

Kuna KJK Fund SICAV-SIF omab Baltikas olulist osalust ja KJK Fund SICAV-SIF juhatuse liikmed Lauri Kustaa Äimä ja Jaakko Sakari Mikael Salmelin on Baltika nõukogu liikmed, kvalifitseerub ülalpool nimetatud tehing tehinguks seotud isikutega ja ei ole Nasdaq Tallinna Börsi reglemendi mõistes oluline tehing.

Margus Olesk

Juhatuse liige, finantsjuht

margus.olesk@baltikagroup.com