OKX Web3 Earn整合CertiK Skynet安全评分，进一步保护Web3世界

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New York, May 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为业内领先的Web3安全机构，CertiK正式宣布将Skynet安全评分整合到OKX Web3 Earn DeFi聚合器中。OKX是Web3货币行业中易量第二大的交易所之一，也是领先的Web3技术公司，而CertiK是区块链安全解决方案的领军机构。

CertiK的Skynet安全评分采用一系列安全指标的加权平均分数来评估Web3项目的安全状况，使用户能够轻松且一目了然地评估项目的安全性。结合代码审计、运营弹性、市场稳定性和开发团队背景等指标，Skynet安全评分可为投资者提供有力的信息补充。



OKX Web3 Earn是一个集多功能为一体的多合一平台。该平台可帮助用户充分利用去中心化金融的各方面优势，且仅仅使用一个单一且精简的界面便可寻找、比较和管理不同DeFi协议中颇具收益性的投资机会。通过使用Web3 Earn，用户可以横跨9个不同的链并在80多个DeFi协议中找到最优赚取收益的途径。不仅如此，更多的协议也即将加入到其中。



全面的尽职调查过程非常重要，然而分析Web3项目的安全性并不是表面上看起来那么简单。CertiK的Skynet安全评分整合到OKX Web3 Earn后，用户们可以很容易地识别那些把安全放在其核心地位的项目。



“我们很高兴与OKX合作，”CertiK首席商务官Jason Jiang说。“凭借我们全面的专业知识积累，相信我们的合作伙伴关系将成为引领提高DeFi领域安全性和透明度标准的方式。”



OKX首席创新官Jason Lau表示：”在OKX，我们会优先考虑提高用户的透明度和安全性。虽然OKX业界领先的储量证明系统已为平台上持有的资产提供了透明度，但我们同样也希望为自保管资产的用户提高透明度。我们很高兴通过实施严格的安全协议和使用储备证明系统进行整合，也十分荣幸可以引入CertiK的Skynet安全评分来为用户提供简化的评分，以及评估Earn协议安全性的额外信心。"



CertiK的使命是提高Web3的安全标准和透明度，与OKX的合作是朝着更安全、更开放的生态系统迈出的重要一步。

关于CertiK

CertiK是区块链安全领域的先驱，利用目前最先进的形式化验证技术、AI审计技术以及安全专家人工审计保护和监控区块链协议和智能合约。 CertiK由耶鲁大学和哥伦比亚大学的两位教授于2018年创立，通过将学术界的尖端创新技术延伸至业界，使得企业任务关键型软件及应用能够在足够安全和正确的环境下构建，从而保护Web3世界。



目前，CertiK已经审计了4000多个Web3项目，保护了价值超过3600亿美元的数字资产免受损失，并已在发掘了近70000个代码漏洞，知名客户包括Aave、Polygon、Binance Smart Chain、Yearn Finance和Chiliz等领先项目。

同时，CertiK也得到了包括Insight Partners、红杉资本、Tiger Global、Coatue Management、Lightspeed、Advent International、软银愿景基金、高瓴创投、高盛、Coinbase Ventures、币安、顺为资本、IDG资本、 Wing、联想之星、丹华资本等各行业领导者的支持。

想了解更多有关CertiK的信息，欢迎访问certik.com或关注CertiK官方公众号。

关于OKX

OKX是一家构建Web3未来的世界领先技术公司。OKX的Web3货币交易所被誉为世界各地投资者和专业交易者最快、最可靠的Web3货币交易平台，按交易量计算，它是全球第二大Web3货币交易所。



OKX领先的自我托管解决方案包括兼容Web3的OKX钱包，它允许用户更好地控制他们的资产，同时扩大对DEX、NFT市场、DeFi、GameFi和数以千计的dApp的访问。OKX与许多世界顶级品牌和运动员合作，包括：英超冠军曼城足球俱乐部、McLaren Formula 1赛车、Tribeca Festival、高尔夫球手Ian Poulter,、奥运选手Scotty James和F1车手Daniel Ricciardo。

OKX致力于透明度和安全性，并每月发布其储备证明。

想了解更多有关OKX的更多信息，请下载App或访问：okx.com