Mendus kommer att genomföra två presentationer vid EHA2023 Hybrid Congress

MENDUS KOMMER ATT PRESENTERA UPPDATERINGAR AVSEENDE IMMUNMONITORERINGSSDATA FRÅN ADVANCE II-STUDIEN OCH FRAMSTEG AVSEENDE FÖRETAGETS PROGRAM FÖR NK-CELLTERAPI



Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på immunterapier som tar itu med tumöråterfall, kommer att presentera två sammandrag (abstracts) vid European Hematology Association (EHA) 2023 Hybrid Congress, som hålls 8–11 juni 2023 i Frankfurt, Tyskland.





Det första sammanfattar nya immunmonitoreringsdata från ADVANCE II-studien, en monoterapistudie i fas 2 som studerar Mendus ledande program, vididencel, som ett nytt alternativ för underhållsbehandling av AML-patienter i CR1 (first complete remission) efter induktion/konsolidering med cellgifter. Immunmonitorering möjliggör en detaljerad utvärdering av patienternas immunsystem före och efter vididencel-behandling, vilket stödjer en djupare förståelse av de underliggande mekanismerna som kan resultera i klinisk överlevnadsfördel.

Abstract nummer: P1387

Abstract titel: Treatment with a leukemia-derived dendritic cell vaccine induces innate and adaptive immune response correlating with clinical response in AML patients in CR1 with measurable residual disease





Det andra sammandraget beskriver en ny metod för att använda mogna dendritceller härledda från företagets egenutvecklade DCOne-cellinje för ex vivo-expansion av minnes-NK-celler. Dessa expanderade NK-celler skulle kunna användas för adoptiv immunterapi, inklusive kombinationer med tumörinriktade antikroppar eller NK-cellstimulerare i olika tumörindikationer, inklusive hematologiska cancerformer.

Abstract nummer: P1383

Abstract titel: Strong and selective ex vivo expansion of adaptive NKG2C+/CD57+

NK cells from CMV seropositive donors using dendritic cells derived from the leukemic cell line DCOne as feeder cells





Båda sammandragen (abstracts) kommer att vara tillgängliga på EHA2023 conference website.





OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livkvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/





Bilaga