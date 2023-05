EQUASENS : Chiffre d’affaires T1 2023 : +13,96% à 56,25 M€

English French

Villers-lès-Nancy, le 11 mai 2023 – 18:00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires T1 2023 : +13,96% à 56,25 M€

T outes les Divisions sont en croissance (h ors FINTECH toujours impactée par un marché des taux élevés).





Poursuite du déploiement et des installations des solutions référencées SEGUR Vague 1 : CA T1 2023 de 1,43 M€.





Perspectives 2023 :



L ’offre de services et de technologies du Groupe est renforcée avec l’acquisition d’ ATOOPHARM, PRATILOG et SPEECH2SENSE . Le Groupe confirme ses ambitions de croissance .







En millions d’euros T1 2022 T1 2023 * Variation Chiffre d’affaires 49,36 56,25 + 13,96 %

* non audité

Point sur l’activité

Le périmètre est constant par rapport au 1er trimestre 2022. Des mouvements ont été effectués inter-Divisions pour rationaliser les activités :

suite aux rachats des parts des minoritaires, MULTIMEDS et I-MEDS sont affectés à la Division PHARMAGEST (Activité Observance), CAREMEDS rejoint la Division AXIGATE LINK (Activité des EHPAD) ;

la société ICT représentant la filière médecine de ville avec ses solutions MEDILINK (pour maisons de santé et CPTS) et INFILINK (pour les IDEL) rejoint la Division MEDICAL SOLUTIONS (anciennement MEDICAL SOFT) pour compléter les activités de PROKOV EDITIONS (logiciel MédiStory pour les médecins libéraux généralistes et spécialistes).

La Division PHARMAGEST connait une forte progression de son chiffre d’affaires sur l’ensemble de ses activités et zones géographiques : 42,35 M€ en croissance de 16,25% par rapport au T1 2022. La Division représente 75,28% du chiffre d’affaires total du Groupe (contre 73,80% en 2022). Les ventes de nouvelles configurations sont en nette croissance du fait notamment, d’un marché de l’étiquette électronique très dynamique en France et de nouvelles solutions logicielles en Italie. Les ventes de licences sont également en progression avec le succès des nouvelles offres, en particulier, celles liées à la messagerie, la mobilité et à la sauvegarde.

connait une forte progression de son chiffre d’affaires sur l’ensemble de ses activités et zones géographiques : 42,35 M€ en croissance de 16,25% par rapport au T1 2022. La Division représente 75,28% du chiffre d’affaires total du Groupe (contre 73,80% en 2022). La Division AXIGATE LINK enregistre un chiffre d’affaires de 7,23 M€ en progression de 7,10% par rapport au T1 2022. La Division représente 12,85% du chiffre d’affaires total du Groupe (contre 13,67% en 2022). L’ensemble des Pôles de cette Division (EHPAD, HAD, Hôpitaux, Télémédecine) contribue à la croissance de son chiffre d’affaires, notamment grâce aux fonctionnalités SEGUR sur les segments des maisons de retraite et des hôpitaux à domicile.





enregistre un chiffre d’affaires de 7,23 M€ en progression de 7,10% par rapport au T1 2022. La Division représente 12,85% du chiffre d’affaires total du Groupe (contre 13,67% en 2022). La Division MEDICAL SOLUTIONS enregistre un chiffre d’affaires de 2,23 M€ en progression de 24,22% par rapport au T1 2022. La Division représente 3,97% du chiffre d’affaires total du Groupe (contre 3,64% en 2022).



La Division regroupe désormais les solutions logicielles destinées aux médecins et aux maisons de santé respectivement portées par les sociétés PROKOV EDITIONS et ICT. La croissance est essentiellement portée par le succès de la nouvelle version de MédiStory (1 er logiciel de gestion de cabinet référencé SEGUR en mai 2022).





enregistre un chiffre d’affaires de 2,23 M€ en progression de 24,22% par rapport au T1 2022. La Division représente 3,97% du chiffre d’affaires total du Groupe (contre 3,64% en 2022). La Division E-CONNECT enregistre un chiffre d’affaires de 3,98 M€ en progression de 3,10% par rapport au T1 2022. La Division représente 7,08% du chiffre d’affaires total du Groupe (contre 7,83% en 2022).



La diversification des sources de production, entamée à la fin de l’année 2022, a permis, en mars, de retrouver des capacités conformes aux attentes du marché.

enregistre un chiffre d’affaires de 3,98 M€ en progression de 3,10% par rapport au T1 2022. La Division représente 7,08% du chiffre d’affaires total du Groupe (contre 7,83% en 2022).

La Division FINTECH enregistre un chiffre d’affaires de 0,46 M€ en retrait de 11,80% par rapport au T1 2022. La Division représente 0,82% du chiffre d’affaires total du Groupe (contre 1,06% en 2022). L’activité reste sur la même tendance que 2022, impactée par des taux élevés qui pèsent sur l’activité de financement.

enregistre un chiffre d’affaires de 0,46 M€ en retrait de 11,80% par rapport au T1 2022. La Division représente 0,82% du chiffre d’affaires total du Groupe (contre 1,06% en 2022).

Evénements significatifs survenus depuis le 31 mars 202 3

Début avril, le Groupe Equasens a annoncé la finalisation de trois acquisitions :

PRATILOG et SPEECH2SENSE qui intègrent la Division MEDICAL SOLUTIONS et lui permettent de prendre de nouvelles parts de marché en santé sur le segment des logiciels médicaux et infirmiers et d’adresser désormais les masseurs-kinésithérapeutes. Le Groupe se dote ainsi de solutions logicielles éprouvées et d’une technologie innovante de reconnaissance vocale médicale qui va enrichir son offre de produits et apporter de la valeur à ses applicatifs métiers.

ATOOPHARM, le spécialiste e-learning de la formation officinale, qui rejoint la Division PHARMAGEST. Le Groupe complète ainsi son offre d’accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leurs métiers, en associant logiciels et applicatifs, équipements connectés, financement et formation.

Perspectives 202 3

Stimulé par ses dernières opérations de croissance externe, le Groupe entend maintenir sa dynamique de croissance organique dans la continuité de ce premier trimestre, et confirme ses ambitions pour l’année 2023.

Calendrier financier

29.06.2023 : Assemblée Générale Ordinaire Annuelle . Le Groupe Equasens proposera à l’Assemblée Générale Annuelle le versement aux actionnaires d’un dividende de 1,15€ par action au titre de l’exercice 2022. L’Assemblée Générale se tiendra au Siège Social à Villers-lès-Nancy. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site www.equasens.com - Rubrique Investisseurs / Assemblée Générale pour connaître les modalités de participation.

. 03.08.2023 : Publication du CA 1er semestre 2023 (après Bourse).

29.09.2023 : Publication des résultats semestriels 202 3 (après Bourse).





(après Bourse). 02.10.2023 : Réunion de présentation des résultats semestriels 2023 (en visio conférence).





A propos du Groupe Equasens

Fondé il y a plus de 35 ans, le Groupe Equasens, qui compte aujourd’hui plus de 1200 collaborateurs en Europe, est le premier éditeur de solutions informatiques de Santé en termes de diversité de métiers et de parts de marché.

Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métier ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d’équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans le financement et la formation, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leur métier.

En cohérence avec sa signature « plus de technologie pour plus d’humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d’interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l’échanges de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soin plus efficient.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com et sur LinkedIn

