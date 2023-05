Stockwik publicerar delårsrapport 1 januari - 31 mars 2023

REFINANSIERING GENOMFÖRD

Den för Stockwik enskilt viktigaste händelsen under det gångna kvartalet var att vi emitterade ett nytt obligationslån för att ersätta det utestående som närmade sig förfall. Det nya obligationslånet har en initial volym om 350 MSEK inom ett ramverk om 500 MSEK med en löptid om 3 år. Obligationsemissionen genomfördes till ett pris motsvarande 98,50 procent av nominellt belopp per obligation och de nya obligationerna kommer löpa med en rörlig kupong om 3 månaders STIBOR plus 8,00 procentenheter per år. Obligationsemissionen mottogs väl av investerare vilket resulterade i en kraftig överteckning. I samband med den nya obligationen minskade Stockwik utestående skuld med 100 MSEK.

Efter rapportperiodens utgång presenterade Stockwik sitt första kommunicerade finansiella mål; 15 procents årlig EBITA-tillväxt med lika delar organisk respektive förvärvad resultattillväxt.

Stockwiks inriktning sedan start har varit att investera i konjunkturstabila företag, verksamheter med stark och positiv kultur och högt värdeskapande hos medarbetarna. Dessa egenskaper i våra företag, kombinerat med den existerande diversifieringen i vår portfölj, leder till en naturlig riskminimering som vi känner oss trygga med i tider som dessa.

Proforma redovisar koncernen för tolvmånadersperioden 845,8 MSEK i nettoomsättning, 91,2 MSEK i EBITDA och 60,5 MSEK i EBITA samt -0,7 MSEK i resultat efter skatt. Nettoskulden uppgick vid rapportperiodens utgång till 365,1 MSEK och nettoskuld/EBITDA på rullande tolv månader proforma till 4,0x, vilket är en nivå vi känner oss bekväma, men inte nöjda, med givet den låga risken vi bedömer att vår affärsmodell innefattar. Med bestämdhet fokuserar vi på och arbetar löpande med att öka resultatet samt förbättra kassaflödet och minska skuldsättningen i koncernen.

PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2023

Nettoomsättningen uppgick till 192,9 (150,4) MSEK, en ökning med 28,3 procent varav 6,4 procentenheter är organisk tillväxt och 21,9 procentenheter förvärvad tillväxt

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 22,6 (19,0) MSEK

Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 14,2 (13,5) MSEK, en resultattillväxt om 5,8 procent varav -7,5 procentenheter är organisk resultattillväxt och 13,3 procentenheter förvärvad resultattillväxt

För tolvmånadersperioden uppgår koncernens resultattillväxt (EBITA) till 8,6 procent varav -9,4 procentenheter är organisk tillväxt och 18,0 procentenheter förvärvad tillväxt

Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 10,6 (9,8) MSEK

Resultat före skatt uppgick till -5,0 (2,3) MSEK

Periodens resultat uppgick till -3,6 (3,0) MSEK

Resultat per aktie för verksamheten före utspädning uppgick till -0,57 (0,48) SEK, efter utspädning till -0,57 (0,47) SEK

Informationen är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2023 kl. 08:00 (CEST).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD och koncernchef

Stockwik Förvaltning AB (publ)

Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

