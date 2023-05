Annonce des gagnants du prix national d’Habitat pour l’humanité Canada

English French

TORONTO, 12 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Habitat Canada a célébré les réalisations de onze organisations locales d’Habitat au cours de sa conférence nationale cette semaine. Les organisations locales d’Habitat ont été reconnues pour leurs réalisations en 2022 telles que la construction du plus gros immeuble à logements multiples réalisée en une seule phase, une campagne de collecte de fonds des Fêtes Stud-A-Thon très réussie, un programme d’homme à tout faire pour les personnes aînées, ainsi qu’une croissance de 93 % du nombre de bénévoles de l’organisme. De plus, Greg Stewart qui est un ancien bénévole du conseil d’administration d’Habitat, et Sandy Hopkins, chef de la direction d’Habitat pour l’humanité Manitoba, ont tous deux reçu le prestigieux prix de l’héritage Terry Petkau.



« J’aimerais féliciter tous les gagnants de prix de cette année », a dit Julia Deans - Présidente et chef de la direction d’Habitat pour l’humanité Canada. « Ces prix démontrent le travail exceptionnel des organisations locales d’Habitat partout au Canada visant à fournir aux familles dans le besoin un endroit décent et abordable où il fait bon vivre en toute sécurité ».

Voici les gagnantes et gagnants de cette année :

Prix « One Habitat » : Habitat pour l’humanité Grande région d’Ottawa , qui a accueilli 16 nouvelles familles dans ses récents projets de construction, travaille en collaboration avec Habitat pour l’humanité Mille-Îles sur un projet de 15 unités de maisons de ville et de maisons superposées à North Grenville, en Ontario, et démontre son engagement envers un monde où tout le monde dispose d’un endroit sûr et décent pour vivre en promouvant continuellement le travail d’Habitat à l’échelle mondiale.



Habitat pour l’humanité Nouvelle-Écosse a lancé sa toute première campagne de collecte de fonds « Stud-A-Thon » pendant les fêtes en 2022, invitant les membres de la communauté à faire don de 300 « studs », soit le nombre approximatif de personnes requis pour la construction d’une maison, qui seront utilisés lors d’une construction à venir. Habitat Nouvelle-Écosse a atteint son objectif de collecte de fonds de 75 000 $, a augmenté sa portée sur Facebook et LinkedIn de plus de 130 %, et travaille avec l’association immobilière de sa province pour développer la campagne auprès de ses membres en 2023. En 2022, Habitat pour l’humanité Grey Bruce s’est associée au Bruce-Grey Catholic District School Board à la St. Mary’s High School pour lancer Aspire, un projet pilote de minimaisons afin d’aider à financer et à construire une minimaison pour la Première Nation Saugeen, elle a coordonné un nouveau partenariat de formation des jeunes, elle a élargi les partenariats de formation des compétences avec le programme local Women in Carpentry, elle a accueilli 80 événements de renforcement d’équipe de bénévoles et elle a développé 41 nouveaux partenariats de renforcement d’équipe.



Gagnant en environnement et durabilité : Habitat pour l’humanité Grand Vancouver a atteint la norme Step Code 3 de sa province pour tous les nouveaux projets de construction. Son projet récent de construction de 19 unités a obtenu des résultats impressionnants lors de tests effectués par des tiers, notamment des niveaux inférieurs de bruit et d’émissions d’odeurs, deux des domaines les plus exigeants en matière de durabilité. Chef de file en matière de déconstruction, Habitat pour l’humanité Grand Vancouver s’est associée à la ville de Vancouver pour créer le Rebuild Hub, un projet de récupération des matériaux de construction utilisables en vue de leur revente par l’intermédiaire de son réseau de magasins ReStore d’Habitat pour l’humanité.



Le programme Handyman d’ Habitat pour l’humanité Sarnia-Lambton a élargi sa portée en offrant des réparations résidentielles aux personnes âgées, y compris celles qui ont un faible revenu, afin de leur permettre de demeurer dans leur maison pendant de nombreuses années. Il s’agit du seul service en son genre dans la région. En 2022, Habitat Sarnia-Lambton a aidé 411 familles à effectuer des réparations, dont 50 % de familles à faible revenu, ce qui représente une augmentation de 89 % du nombre de familles desservies. Habitat pour l’humanité de Peterborough et Kawartha a élargi ses critères d’admissibilité à l’accession à la propriété pour les particuliers, les couples et les personnes âgées. Il s’agit de membres de la communauté qui ont besoin d’un logement abordable et qui n’étaient pas admissibles au programme d’accession à la propriété abordable d’Habitat auparavant. La première phase de son projet de condominiums Leahy’s Lane compte 41 propriétaires, dont 28 particuliers, couples ou frères et sœurs, y compris un couple de personnes âgées. Ce projet est la première construction de logements multiples de cette taille réalisée en une seule phase par une organisation Habitat canadienne et a permis à Habitat de Peterborough et Kawartha d’augmenter son impact en 2022 de 50 % par rapport à ses 19 premières années d’activité.



Gagnants en partenariat familial : Les propriétaires Habitat sont nos partenaires et nos ambassadeurs les plus importants.



Habitat pour l’humanité Kingston dans la région de Limestone et Northumberland valorisent la collaboration en partageant leurs ressources, notamment en engageant le même gestionnaire des partenariats de logement pour soutenir les familles qui travaillent avec les deux organismes. Les deux organisations Habitats adoptent une approche individualisée et axée sur les personnes pour établir des relations dès la demande et tout au long de la relation de partenariat. Elles croient en l’autonomisation des familles. Elles s’efforcent de mettre en évidence l’impact des familles sur leurs communautés, en augmentant leur force, leur stabilité et leur autonomie. Habitat pour l’humanité Sud de l’Alberta a mis au point des processus pour établir et maintenir des relations fructueuses avec des familles qui sont devenues de véritables ambassadeurs de la marque Habitat. Cela comprend des demandes de propriétaires qui commencent par un questionnaire d’admissibilité en 10 questions, l’examen mensuel des heures de partenariat, des sondages des propriétaires menés au cours de la première, de la cinquième et de la dixième année d’occupation et des familles bénéficiant d’un prêt hypothécaire qui reçoivent un soutien continu au cours de points de contact trois fois par an.



Habitat pour l’humanité Terre-Neuve-et-Labrador a ouvert un centre de dépôt satellite et un magasin Habitat ReStore accessible en ligne uniquement dans le cadre d’un projet pilote de six mois sur la côte ouest de Terre-Neuve, à huit heures de route de son magasin phare ReStore. Ce projet pilote a permis de mieux faire connaître Habitat et d’établir davantage de partenariats communautaires, et son succès a mené à un dialogue sur la mise en place d’un magasin Habitat ReStore physique dans la communauté pour remplacer la version en ligne. Habitat pour l’humanité Sud de l’Alberta a récemment achevé le plus gros projet de construction de son histoire, comptant 32 maisons en rangée superposées qui a nécessité des améliorations et des innovations dans les processus pour donner vie au projet. Habitat pour l’humanité Sud de l’Alberta s’est associée à IKEA pour mettre en scène une suite d’exposition que les familles peuvent visiter dans le cadre de sa stratégie de recrutement de propriétaires, a amélioré la collecte de fonds en racontant des histoires pour obtenir des dons de plusieurs millions et demi-millions de dollars, et s’est engagée auprès de la communauté et des politiciennes municipales et politiciens municipaux pour obtenir un soutien et surmonter les hésitations de la communauté quant à un projet de construction destiné aux familles à faible revenu.



Gagnant en action bénévole : Les bénévoles sont au cœur de tout ce que nous faisons.Habitat pour l’humanité Grand Toronto a mis au point diverses approches pour recruter et mobiliser des bénévoles. Elle a établi des liens avec les programmes coopératifs des écoles secondaires locales et le Humber College, ainsi qu’avec d’autres partenaires communautaires, afin d’accroître son bassin de bénévoles. Elle souligne régulièrement les contributions étonnantes des bénévoles, nomme des bénévoles pour ses Guiding Principle Awards, relie directement les bénévoles à sa mission et offre des boucles de rétroaction aux bénévoles par le biais de sondages, en adaptant son approche du bénévolat en conséquence. En 2022, le bassin de bénévoles d’Habitat Grand Toronto a augmenté de 93 % et les bénévoles ont donné plus de 90 000 heures.



Pour une description complète de chaque prix et des lauréates et lauréats, veuillez consulter le site, veuillez visiter le site https://habitat.ca/fr/news/eleven-local-habitats-recognized-for-their-work-as-national-award-winners-announced

À propos d’Habitat pour l’humanité Canada

Fondé en 1985, Habitat pour l’humanité Canada est un organisme de bienfaisance national qui œuvre pour un monde où chacun a un chez-soi abordable et décent. Habitat pour l’humanité rassemble les communautés pour aider des familles à acquérir de la force, de la stabilité et de l’indépendance grâce à un accès à la propriété abordable. Avec l’aide de bénévoles, de propriétaires de maison Habitat et des 46 affiliés locaux d’Habitat qui travaillent dans chaque province et territoire, nous fournissons une assise solide sur laquelle bâtir des vies meilleures et plus saines, au Canada et partout dans le monde. Habitat pour l’humanité Canada est membre d’Habitat pour l’humanité international, un organisme fondé en 1976 devenu un chef de file mondial des organismes à but non lucratif œuvrant dans plus de 70 pays. Pour plus d’information, consultez le site www.habitat.ca/fr.

Pour plus d’information :

Whitney Rodricks

Gestionnaire principale, communications

Habitat pour l’humanité Canada

Courriel : wrodricks@habitat.ca

Cellulaire : 416 475-3487