Savaria annonce la nomination de son Chef de l’exploitation

LAVAL, Québec, 15 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Savaria (« Savaria ») (TSX : SIS) un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité, a le plaisir d'annoncer la nomination de Sébastien Bourassa au poste de Chef de l’exploitation à compter du 15 mai 2023.



Dans ce rôle nouvellement créé, M. Sébastien Bourassa dirigera les opérations mondiales quotidiennes de la société, y compris ses 17 centres de fabrication et de distribution en Amérique du Nord, en Europe, en Chine et au Mexique. Il se concentrera sur l'optimisation continue des opérations de fabrication et des activités d'approvisionnement, deux initiatives essentielles pour Savaria qui renforcent les synergies d'intégration des acquisitions clés réalisées par la société au cours des dernières années. Il supervisera tous les secteurs d'activité afin d'atteindre les objectifs de vente et de rentabilité, et veillera à ce que les initiatives stratégiques soient communiquées et mises en œuvre dans toutes les divisions de Savaria, afin de promouvoir une culture du travail d'équipe.

"Sébastien a débuté chez Savaria il y a plus de 25 ans ayant été impliqué au niveau des installations de nos produits. Il a progressivement occupé des postes plus importants, mais il a toujours été prêt à aller là où l'on avait besoin de lui. En 2007, il a eu l'idée d'ouvrir une usine en Chine et il savait que le meilleur moyen d'y parvenir était d'y être lui-même. Il s'y est donc installé pendant sept ans pour diriger nos installations de Savaria Huizhou, qui a été couronnée de succès. En 2022, il a été à la tête de l'initiative pour Savaria Mexico et a fait en sorte que cette nouvelle usine d'assemblage soit opérationnelle en l'espace de sept mois. J'ai confiance dans les capacités, l'expérience et le dévouement de Sébastien envers Savaria ", a déclaré M. Marcel Bourassa, président et chef de la direction de Savaria.

M. Sébastien Bourassa est titulaire d'un BAA de HEC Montréal et d'un EMBA de l'Ivey Business School de Hong Kong. Il était auparavant vice-président des opérations et de l'intégration chez Savaria.

À propos de Savaria Corporation

Savaria Corporation (savaria.com) est un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes, incluant des lève-personnes et des toiles. Savaria fait aussi la conversion et l’adaptation de véhicules, à des fins personnelles et commerciales. Elle exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, en Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et République tchèque), en Australie et en Chine. Savaria emploie approximativement 2 250 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Europe et en Chine.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend certaines « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières au Canada. Toute déclaration contenue dans le présent communiqué qui ne constitue pas un fait historique peut être considérée comme une déclaration prospective. Dans le présent communiqué, les verbes « croire », « pourrait », « devrait », « prévoir », « s’attendre à », « estimer », « présumer » et d’autres expressions similaires indiquent en général des déclarations prospectives. Il est important de noter que les déclarations prospectives faites dans ce document décrivent les prévisions de la Société en date des présentes et ne donnent pas de garantie quant à la performance future de Savaria ou de son secteur d’activité, et elles supposent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes pouvant faire en sorte que les perspectives, les résultats réels ou le rendement de Savaria ou ceux de son secteur d’activité soient significativement différents des résultats ou du rendement futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Les résultats réels de la Société peuvent différer de façon importante des attentes qu’elle a formulées si des risques connus ou inconnus affectent ses activités ou si ses estimations ou ses hypothèses se révèlent inexactes.

Une variation touchant une hypothèse peut également avoir des incidences sur d’autres hypothèses interreliées, ce qui peut amplifier ou diluer l’effet de cette variation. Par conséquent, la Société ne peut garantir la réalisation des déclarations prospectives; le lecteur est donc prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l’effet que pourraient avoir sur les activités de la Société des transactions ou des éléments spéciaux annoncés ou survenant après ces divulgations. Par exemple, elles ne tiennent pas compte de l’incidence des ventes d’actifs, des monétisations, des fusions, des acquisitions ou des autres regroupements d’entreprises ou transactions, des réductions de valeur d’actifs, ni des autres frais annoncés ou survenus après les déclarations prospectives.

À moins qu’elle n’y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Savaria nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Les risques et incertitudes comprennent ceux qui sont énumérés sous la rubrique « Risques et incertitudes » dans le plus récent rapport annuel de gestion de la direction ainsi que ceux détaillés de temps à autre dans les rapports déposés par Savaria auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes.

Pour plus d’information:

Marcel Bourassa

Président et chef de la direction

1.800.661.5112

mbourassa@savaria.com



