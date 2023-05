English French

Communiqué de presse

Eviden lance « ElevateNow » pour accélérer l'innovation dans le cadre des transformations SAP

Paris, France – Le 16 mai 2023 – Eviden, la ligne d'activités d'Atos leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, annonce aujourd'hui le lancement et la commercialisation d’« ElevateNow », une nouvelle solution élaborée en collaboration avec ServiceNow pour aider les clients SAP à moderniser leurs métiers dans le cadre de leur migration vers SAP S/4HANA.

Mobilisant des services de conseil d'experts, de mise en œuvre, de migration ou de gestion fournis par Eviden et ServiceNow, cette nouvelle solution permet aux clients de repenser leur stratégie ERP à l'aide d’extensions logicielles basées sur le cloud. ElevateNow aide également les clients à identifier et à supprimer les processus manuels – chronophages et propices aux erreurs – dans le cadre de leur système central ERP existant, tout en migrant leur ERP actuel sur site (on premise) vers le cloud, et en transférant des innovations complexes du cœur applicatif vers des systèmes d’engagement qui soutiennent l’expérience client.

Les entreprises souhaitent se développer, mettre en place de nouveaux modèles économiques innovants, attirer et élargir leur clientèle, fidéliser et satisfaire leurs collaborateurs et partenaires commerciaux. Pour ce faire, elles se doivent d'adopter une plateforme d'innovation robuste et résiliente qui offre la flexibilité nécessaire pour concevoir, déployer et innover, tout en protégeant l'innovation métier existante.

Passer d'un système ERP sur site à un système basé sur le cloud est une tâche complexe qui nécessite une solution fiable, capable d'assurer la continuité des processus métier critiques. ElevateNow offre une solution complète, qui combine des services de conseil d'experts, de mise en œuvre et de migration, le tout sur une seule et même plateforme unifiée rassemblant l'expertise d'Eviden et de ServiceNow. La solution permet aux entreprises de moderniser et d'améliorer leurs applications et leurs processus existants, pour qu'ils soient gages de résilience et d'évolutivité et qu'ils gagnent en efficacité, favorisant ainsi l'adoption accélérée de nouvelles technologies.

ElevateNow garantit une migration fluide, en séparant le cœur applicatif (fondé sur les modules de base de SAP) des « systèmes de différenciation » natifs et des « systèmes d'innovation » de ServiceNow, ce qui réduit les risques liés aux déploiements en un seul tenant. ElevateNow fournit également des informations basées sur les données via une seule et même plateforme innovante afin d'offrir aux clients et aux collaborateurs une expérience améliorée.

Paul Jenkins, Chief Data Officer de l’entité dédiée à ServiceNow, Eviden, Groupe Atos, précise : « Migrer vers SAP S/4HANA Cloud permet aux entreprises de moderniser et d'améliorer leurs processus existants afin de relever les défis de demain, en développant leur agilité, en adoptant plus rapidement de nouvelles technologies et en accélérant l'innovation. Grâce à notre expertise en systèmes SAP et ServiceNow, nous sommes idéalement positionnés pour accompagner nos clients dans le cadre de leur migration vers le cloud. »

« En tirant parti de ServiceNow en tant que système d'engagement, les entreprises peuvent optimiser l'agilité et la valeur globale de leurs systèmes ERP. Le but est d'améliorer les innovations existantes au sein de l'ERP avec des modèles spécialement conçus et des processus de développement low-code. » ajoute Jens Strandbygaard, Senior Director of Product Management, ServiceNow.

En tant que ligne d'activités d'Atos, Eviden est un partenaire Elite ServiceNow et un partenaire Platinum SAP. Eviden compte plus de 9 000 consultants SAP et 1 000 experts ServiceNow à travers le monde, ainsi que 1 000 certifications ServiceNow et 4 500 certifications SAP.

