English French

Communiqué de presse

Evolution de la composition du Conseil d’Administration d’Atos et convocation de l’Assemblée Générale Annuelle 2023

Renforcement de la diversité des compétences du Conseil d’Administration afin d’accompagner le plan stratégique et le projet de séparation du Groupe

Paris, France – le 17 mai 2023 - Le Conseil d’Administration d’Atos, sur recommandation du Comité des Nominations et de Gouvernance présidé par Elizabeth Tinkham, a approuvé les évolutions suivantes concernant sa composition, en ligne avec les besoins identifiés et la stratégie poursuivie, en particulier en matière de gouvernance d’entreprise, de transformation digitale des entreprises notamment dans le secteur financier, et de stratégies digitales dans les domaines de la cybersécurité et de la défense.

Renouvellement du mandat de Caroline Ruellan

La ratification de la cooptation de Caroline Ruellan, administratrice indépendante d’Atos depuis le 26 juillet 2022, et le renouvellement de son mandat d’administratrice, seront soumis au vote des actionnaires lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 28 juin 2023.

Deux nouveaux administrateurs indépendants

Le Conseil d’Administration, lors de sa séance du 16 mai 2023, a coopté Jean-Pierre Mustier en tant que nouvel administrateur indépendant. La ratification de cette cooptation sera soumise au vote des actionnaires lors de l’Assemblée Générale Annuelle.

Le Conseil d’Administration a également décidé de soumettre la nomination de Laurent Collet-Billon, en qualité de nouvel administrateur indépendant, au vote des actionnaires lors de l’Assemblée Générale Annuelle.

Jean-Pierre Mustier est chef d’entreprise et banquier d’affaires. Il apportera au Conseil d’Administration son expérience de dirigeant d’entreprise, sa compétence financière ainsi que sa compréhension du secteur du numérique : proche de l’industrie financière, Monsieur Mustier a mené avec succès la transformation d’une grande banque européenne, UniCredit, dont les systèmes d’information sont à la base des opérations. Dans son dernier poste au sein du fonds Pegasus, il a acquis une vision globale du marché des fin tech, et plus généralement des tendances actuelles de consolidation dans les secteurs de la gestion d’actifs, de la banque et de la finance, portées par les acquisitions de technologies et de plateformes numériques.

Laurent Collet-Billon est ingénieur général de l’armement de classe exceptionnelle et ancien Délégué Général pour l’Armement, chef de la Direction Générale de l’Armement. Le Conseil d’Administration bénéficiera de l’expérience de Laurent Collet-Billon en tant qu’ancien dirigeant, ayant été le plus haut responsable de la Direction Générale de l’Armement du ministère de la Défense, ayant à l’époque structuré les besoins du programme informatique pour l’interopérabilité des armées. Dans le contexte de la future loi française sur la programmation militaire, et du plan stratégique visant à séparer Eviden d’Atos Tech Foundations, Monsieur Collet-Billon apportera au Conseil d’Administration sa vision et son expertise, en particulier dans les secteurs du numérique, de la défense et de la cybersécurité.

Ces deux nominations remplaceront deux administrateurs :

Lynn Paine, Professeur au sein de la Baker Foundation et Professeur émérite de gestion et d’administration des affaires de la Chaire John G. McLean de l’Université d’Harvard, qui est administratrice indépendante depuis mai 2013 et membre du Comité des Nominations et de Gouvernance, a présenté sa démission au Conseil d’Administration pour raisons personnelles avec effet le 16 mai 2023.

Edouard Philippe a souhaité que son mandat ne soit pas proposé à renouvellement en raison de ses autres engagements, et exprimé son soutien et sa reconnaissance pour le travail collectif accompli durant ces trois ans.

Bertrand Meunier, Président du Conseil d’Administration d’Atos SE, a déclaré :

« Je me réjouis de l’arrivée de Jean-Pierre Mustier au sein du Conseil d’Administration, de la nomination proposée par le Conseil d’Administration de Laurent Collet-Billon, ainsi que du renouvellement à venir du mandat de Caroline Ruellan. Au nom de l’ensemble du Conseil d’Administration, je remercie Lynn Paine pour son engagement au service d’Atos pendant de nombreuses années et sa contribution importante aux travaux du Conseil et je remercie très vivement Edouard Philippe pour son implication dans une période essentielle pour Atos. Ces mouvements traduisent la volonté du Conseil d’Administration de poursuivre le renouvellement de sa composition et le renforcement continu de ses compétences. »

Convocation de l’Assemblée Générale Annuelle

L’avis de réunion relatif à l’Assemblée Générale du 28 juin 2023 comportant l’ordre du jour, le projet du texte des résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à cette assemblée, sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 24 mai 2023 et sera disponible sur le site internet de la Société (https://atos.net/fr/investisseurs/assemblee-actionnaires).

******

A propos de Jean-Pierre Mustier

De nationalité française, Jean-Pierre Mustier a plus de 37 ans d’expérience dans le secteur bancaire. Il a exercé diverses fonctions en Europe, aux États-Unis et en Asie, notamment en tant que CEO du groupe bancaire européen UniCredit (de 2016 à 2021), qu’il a redressé et transformé avec succès, après avoir été à la tête de sa banque de financement et d’investissement (de 2011 à 2015). Depuis 2021, il est directeur exécutif et co-CEO de la société européenne Pegasus Special Purpose Acquisition Company (SPAC), cette dernière devant être liquidée fin juillet 2023. Au cours de sa carrière, Monsieur Mustier a siégé au conseil d’administration de nombreuses institutions financières, banques, sociétés de gestion d’investissements traditionnels et alternatifs et chambres de compensation. Il a été président de la Fédération bancaire européenne (2019-2021) et a dirigé de nombreuses opérations dans le secteur financier, notamment la fusion de Pioneer, l’entité de gestion d’actifs d’UniCredit, avec Amundi, et les cessions de Fineco, la banque en ligne d’UniCredit, et de Yapi Kredi. Avant d’être nommé CEO d’UniCredit, Monsieur Mustier était associé chez Tikehau Capital, où il a participé au développement de la plateforme londonienne, ainsi qu’à la stratégie d’investissement alternatif. Jean-Pierre Mustier a commencé sa carrière à la Société Générale, en tant que trader sur les produits dérivés, puis il y a occupé différents postes jusqu’à devenir directeur mondial de la banque de financement et d’investissement.

Jean-Pierre Mustier est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris. Il est Chevalier de l’Ordre national du Mérite.

A propos de Laurent Collet -Billon

De nationalité française, Laurent Collet-Billon est Ingénieur général de l’armement de classe exceptionnelle et ancien Délégué général pour l’armement, chef de la Direction Générale de l’Armement (« DGA ») (de 2008 à 2017). À ce titre, il était responsable de l’équipement des forces armées françaises, de la recherche-développement de la défense, de la coopération internationale et des exportations de défense, et de la politique industrielle de la défense. Il a débuté sa carrière à la DGA en 1974 jusqu’en 1987, puis est devenu conseiller technique auprès du ministre de la Défense. À son retour à la DGA en 1988, Monsieur Collet-Billon a dirigé le programme « Horus » (composante aéroportée de dissuasion nucléaire) puis les programmes de satellites de surveillance et de renseignement, avant d’occuper des postes de responsabilité dans les domaines de l’espace, des systèmes terrestres, de l’électronique et des systèmes d’information de la défense. Puis de 1997 à 2001, il a dirigé le service des programmes d’observation de télécommunications et d’information de la DGA (SPOTI) responsable des programmes C4ISR du ministère de la Défense visant à connecter toutes les ressources informatiques pour l’interopérabilité des armées. En mai 2001, il est devenu adjoint au Délégué général pour l’armement soit numéro deux de la DGA. Il a été conseiller du Président-directeur général d’Alcatel-Lucent de 2006 à 2008. Il a été membre du conseil d’administration de Thales de 2014 à 2017. Il exerce aujourd’hui des activités de conseil, notamment à travers La Place Stratégique, un incubateur dédié aux pépites en matière de technologie souveraine, qu’il a cofondé en 2020.

Laurent Collet-Billon est ingénieur diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace. Il est Grand Officier de la Légion d’honneur et Officier de l’Ordre national du Mérite. Il est ancien auditeur du Centre des hautes études de l’armement (CHEAr).

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 111 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contacts presse

Pour plus d’information, merci de contacter :

Relations Investisseurs : Thomas Guillois – thomas.guillois@atos.net - +33 6 21 34 36 62

Presse : Anette Rey – anette.rey@atos.net - +33 6 69 79 84 88 - @AnetteRey

Pièce jointe