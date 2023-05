Periodemeddelelse med overskud for 13 kvartal i træk

CEO Michael Hove har følgende kommentarer til periodemeddelelsen:

”I Q1-2023 har vi fortsat oplevet meget volatile og nervøse markeder drevet af en fortsat spændt og uafklaret situation i Ukraine, høje renter/inflation samt konkurs/krise hos en række større banker. Vores investeringsfokus og investeringer i første kvartal har været indenfor kreditobligationer/anden gæld samt kapitalandele, hvor der grundet repricing har været reelle muligheder for gode investeringer. Dette er i modsætning til ejendomsmarkedet, hvor vi pt. vurderer at det risikojusterede realafkast er for lavt.

Selskabets strategi viser sig fortsat robust i svære markeder med et positivt resultat i første kvartal på DKK 4.1 mio. efter skat, hvilket er det 13 kvartal i træk med positivt resultat.

Performance highlights 1 januar – 31 marts 2023:

Resultat efter skat er DKK 4,1 mio. (Ejendomme bidrager med en nettoindtjening på DKK 2.1 mio., kreditobligationer/gæld med DKK 0.9 mio. kapitalandele med DKK 2.3 mio. Øvrige poster udgør DKK -1.2 mio.).



Udvalgte hoved- og nøgletal:

DKK mio. Q1 2023 Q1 2022 Helår 2022 Resultat efter skat 4.1 3.5 28.0 Egenkapital 186.3 158.3 182.6 Balance 297.1 263.5 297.0 Egenkapitalforrentning 2.2% 2.2% 16.2% Selskabets solvens 63.0% 60.0% 61.5% Kurs/indre værdi (udvandet) 0.89 1.06 0.87 Indre værdi 3,91 3.30 3.82 Indre værdi (udvandet) 3,64 3.10 3.56

Egenkapitalen ved udløb af Q1-2023 er påvirket med DKK 19.491.104 via beholdning af egne aktier

Udvalgte highlights/opdatering af nøgletal april 2023:

I april 2023 realiserede selskabet et resultat efter skat på DKK 0.9 mio., hvilket giver et samlet resultat for perioden 1/1-30/4-2023 på DKK 5.0 mio. DKK (Ejendomme bidrager med DKK 2.9, Kreditobligationer DKK 1.5 mio. og kapitalandele DKK 1.3. Øvrige poster udgør DKK -0.7 mio.).

Selskabets egenkapital ultimo april 2023 var DKK 187.2 mio. svarende til en egenkapitalforrentning på 2.7% for året.

Selskabets indre værdi ultimo april 2023 var på 3.93 (Udvandet indre værdi 3.66).

Selskabet har pr. 30 april investeringer for DKK 288.2 mio. fordelt på DKK 165.0 mio. i ejendomme, DKK 78.1 mio. i kreditobligationer og DKK 45.1 mio. i aktier

Forventninger til 2023:

Selskabets langsigtede målsætning er uændret at forrente egenkapitalen med gennemsnitligt 10-15% årligt, baseret på selskabets investeringer i ejendomme, kreditobligationer og kapitalandele.

Denne forventning er opbygget på en forventning om, at selskabet vil skabe en nettoindtjening på sine 4 ejendomme (uden værdireguleringer) i niveauet DKK 8 mio., en nettoindtjening på kreditobligationer på omkring DKK 6.5 mio. svarende til et afkast på 8% af en samlet vægtet portefølje på DKK 80 mio. samt en nettoindtjening på DKK 4.5 mio. på kapitalandele svarende til et afkast på 10% af en samlet vægtet eksponering på DKK 45 mio. over året.

I tillæg til ovenstående forventer selskabet at øge selskabets nettoskatteaktiv med DKK 2,5 – 5,0 mio., dog afhængig af årets udvikling i afkast samt tillægsinvesteringer.

Afkastet vil variere fra år til år, da der vil være markedsudsving på selskabets aktier og kreditobligationer samt årlige reguleringer på ejendommene og selskabets skatteaktiv.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kontakt:

Evt. henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til CEO Michael Hove på telefon 28 12 66 09.

Om SIG:

SIG er noteret på Nasdaq Copenhagens hovedbørs, og ejes af ca. 2000 aktionærer. Selskabet investerer i ejendomme, kreditobligationer samt kapitalandele. Selskabet har en aktiv tilgang til alle sine investeringer, som er nøje udvalgt efter en grunding screening, investeringsindstilling og endelig godkendelse i bestyrelsen. Ledelsen/bestyrelsen foretager løbende en aktiv allokering af sin egenkapital ift. ønsket om en risikospredning både i aktivklasser samt indenfor den enkelte aktivklasse.

Selskabets målsætning er at forrente egenkapitalen med gennemsnitligt 10-15% årligt, baseret på selskabets investeringer i ejendomme, kreditobligationer og kapitalandele. Afkastet vil variere fra år til år, da der vil være udsving i selskabernes værdi samt årlige reguleringer på ejendommene.

