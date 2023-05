AS Tallinna Vesi ja AS Utilitas Tallinn sõlmisid lepingu hoonestusõiguse seadmiseks

English Estonian

AS Tallinna Vesi ja AS Utilitas Tallinn on kokku leppinud hoonestusõiguse seadmises AS-ile Tallinna Vesi kuuluvale Paljassaare põik 14 asuvale kinnistule reoveesoojuspumbajaama ja seda teenindavate ehitiste rajamiseks ja opereerimiseks.

Hoonestusõigus seatakse kinnistu jagamisel tehnorajatisealuse maa jaoks eraldiseisva katastriüksuse moodustamise teel tekkivale uuele kinnistule ligikaudse pindalaga 6735 m2.

Hoonestusõigus seatakse 50 aastaks alates hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest. Hoonestusõiguse tasu määramisel on lähtutud riigivaraseaduse § 181 ja selle alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 09.03.2023 määruse nr 22 „Kinnisasja erakorralise hindamise“ metoodikast, mille kohaselt loetakse turupõhiseks kasutustasuks 3% hoonestamata kinnisasja väärtusest. Tasu suurus kuulub iga-aastaselt ülevaatamisele vastavalt THI indeksi muutusele.

Tehing loob AS-ile Tallinna Vesi võimaluse liituda Paljassaare reoveepuhastusjaamas kaugküttega eelduslikult 2025. aasta lõpuks. Tehing ei avalda olulist mõju ettevõtte kasumile, varadele ega kohustustele. Tehing on hõlmatud AS-i Tallinna Vesi energiamajanduse investeeringute tegevuskavaga, mis näeb varustuskindluse tagamise ja süsiniku jalajälje vähendamise eesmärgil ette Paljassaare reoveepuhastusjaama liitumise kaugküttega ja Paljassaare põik 14 reoveesoojuspumbajaama rajamise võimaldamise.

AS-i Utilitas Tallinn emaettevõtjale Utilitas OÜ kuulub 20,36 % AS-i Tallinna Vesi aktsiakapitalist.