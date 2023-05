Circulez en toute sécurité durant la fin de semaine de la fête des Patriotes

English French

OAKVILLE, Ontario, 17 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’approche du congé de la fête des Patriotes, MADD Canada invite la population à contribuer à la sécurité des routes, des sentiers et des cours d’eau en s’engageant à ne jamais conduire avec les capacités affaiblies.



« Nous souhaitons à tous une merveilleuse longue fin de semaine, a déclaré Jaymie-Lyne Hancock, présidente nationale de MADD Canada. Nous souhaitons ardemment que personne n’ait à vivre une tragédie causée par la conduite avec capacités affaiblies. Ensemble, nous pouvons réaliser ce souhait — il suffit que chacun fasse sa part. »

Les collisions, les morts et les blessures causées par les personnes qui conduisent avec les capacités affaiblies par l’alcool, le cannabis ou d’autres drogues sont entièrement évitables. Confiez la conduite à une personne sobre et engagez-vous à :

ne jamais conduire une voiture, un bateau, un VTT ou n’importe quel autre véhicule avec les capacités affaiblies;

ne jamais monter en voiture avec un conducteur dont les capacités sont affaiblies;

signaler les conducteurs dont les capacités semblent être affaiblies au 911.



Nous invitons toute personne à la recherche d’un moyen sécuritaire, fiable et sobre de rentrer à la maison en un clic à faire l’essai d’Uber — l’application officielle de transport désigné de MADD Canada. Rendez-vous sur https://www.uber.com/ca/fr-ca/ pour en savoir davantage.

Le congé de la fête des Patriotes marque également le lancement officiel de la Campagne 911 de MADD Canada. Cette campagne de sensibilisation nationale encourage les citoyens à composer le 911 s’ils voient un conducteur d’automobile, de bateau ou de VTT dont les capacités semblent être affaiblies. MADD Canada, ses sections et ses leaders communautaires collaborent avec les services de police, les municipalités, les ports de plaisance, les marinas et d’autres organisations pour assurer la diffusion du message de la Campagne 911 à l’échelle du pays au moyen de pancartes, de panneaux publicitaires, de messages d’intérêt public, d’affiches et d’activités communautaires. Pour en savoir davantage sur les moyens de reconnaître un chauffard aux capacités affaiblies ou la marche à suivre pour le signaler à la police, veuillez consulter la section « Campagne 911 » de notre site Web.

Bien que la Campagne 911 soit une campagne permanente, nous engageons des efforts particuliers durant le printemps et la saison estivale puisque ce sont des périodes de grands déplacements — allers et retours au chalet, excursions en voiture, vacances, randonnées sur les sentiers, promenades en bateau. MADD Canada tient à remercier Maritime-Ontario Freight Lines ltée de sa généreuse commandite de longue date de cette importante campagne qui nous aide à améliorer la sécurité de nos routes et de nos communautés.

Cette fin de semaine marque également le début de la Semaine de la sécurité nautique (du 20 au 26 mai). MADD Canada est ravi de faire équipe encore une fois avec le Programme de contributions pour la sécurité nautique de Transports Canada pour faire de la sensibilisation aux dangers de la navigation avec les capacités affaiblies et pour encourager les plaisanciers à appeler le 911 pour signaler les cas soupçonnés d’alcool ou de drogues à la barre d’une embarcation. Grâce à l’appui financier du programme, MADD Canada a produit et installé près de 1 500 panneaux de lutte contre la navigation avec capacités affaiblies sur les sites de ports de plaisance, de marinas et de rampes de mise à l’eau partout au Canada et nous entendons installer une centaine de nouveaux panneaux d’ici la fin de la saison de navigation.

Nous produisons également de nouveaux messages d’intérêt public ; ceux-ci seront diffusés à radio et à la télévision durant la saison de navigation afin d’encourager les plaisanciers à rester sobres à la barre de leurs embarcations. Nous mènerons aussi un sondage en ligne du mois de mai au mois de décembre afin de nous aider à mieux comprendre les comportements et les attitudes des plaisanciers à l’égard de la navigation avec les capacités affaiblies.

Consultez la section « La Campagne 911 lève l’ancre » pour voir les messages d’intérêt public de MADD Canada et notre matériel de sensibilisation aux dangers de la conduite d’un bateau sous l’emprise de l’alcool, du cannabis ou d’autres drogues.