HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 22.5.2023 KLO 12.30

Huhtamäki allekirjoitti 125 miljoonan euron vastuullisuusindikaattoreihin sidotun määräaikaisen lainasopimuksen

Huhtamäki Oyj on allekirjoittanut 125 miljoonan euron määräisen kahden vuoden pituisen määräaikaisen lainasopimuksen. Lainaa käytetään jälleenrahoitukseen ja konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin. Sopimusaikaa on mahdollista jatkaa vuodella lainanantajan suostumuksella ja sen marginaali on sidottu kolmeen vastuullisuusindikaattoriin:

Kasvihuonepäästöjen absoluuttinen määrä (Scope 1 ja Scope 2) Kierrätetyn, vaarattoman jätteen osuus EcoVadis-luokitus

Lisätietoja:

Tom Erander, rahoitusjohtaja, puh. +358 (0)10 686 7893

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä





Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä. Meidän blueloopTM:n vastuulliset pakkausratkaisut ovat johtavia maailmassa ja suunniteltu kiertotalouteen sopiviksi.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa, saimme arvosanan ’A’ MSCI ESG Ratings -arvioinnissa ja EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme asettaneet Science Based Targets aloitteen hyväksymät ja varmentamat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.