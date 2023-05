Aligned Data Centers conclui compra da ODATA

English Portuguese Spanish

DALLAS, May 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Aligned Data Centers, empresa líder em infraestrutura tecnológica que oferece data centers em escala inovadores, sustentáveis e adaptáveis e soluções "Build-to-Scale" para clientes globais de hiperescala e para empresas enterprises, anuncia, hoje, que concluiu a aquisição da ODATA, provedora brasileira de data centers para a América Latina. A transação posiciona a Aligned entre as maiores operadoras de data centers privados nas Américas, com uma capacidade que abrange mais de 2,5 GW de capacidade crítica em mais de 40 sites, quando todos estiverem em operação.A ODATA agora se posicionará como ‘ODATA, “An Aligned Data Centers Company’, liderada pelo CEO Ricardo Alário.



“Impulsionada em grande parte pelas necessidades de empresas de hiperescala, provedores de serviços em nuvem e clientes governamentais, a demanda por infraestrutura escalável e com eficiência energética continua a sua trajetória ascendente na América Latina”, afirma Andrew Schaap, CEO da Aligned Data Centers. “Unir forças com uma provedora de data centers estabelecida, cujo foco é em escala estratégica, inovação e design sustentável não poderia ser mais oportuno.”

“Tendo em vista a similaridade em nossa cultura de inovação disruptiva, valores ambientais e sociais compartilhados e uma dinâmica de trabalho colaborativa que empodera nossos times e coloca o cliente em primeiro lugar, a chegada da ODATA irá imediatamente impulsionar oportunidades de crescimento para os nossos clientes e beneficiar as nossas equipes, agora unificadas em dois continentes, com uma plataforma de crescimento para o sucesso”, acrescenta Schaap.

Com instalações operacionais estrategicamente localizadas no Brasil, Chile, Colômbia e México, além de novos projetos em desenvolvimento em demais Países da América Latina, a ODATA está entre as plataformas de data centers de hiperescala de crescimento mais rápido na região. Seu investimento robusto em energia renovável é consistente com os objetivos ambientais, sociais e de governança (ESG) da Aligned, e com a administração ambiental líder do setor, um fator que a Aligned pesou bastante ao avaliar a sua aquisição. Com o objetivo de compor um caminho para fornecer 100% de energia verde e, finalmente, tornar-se uma autogeradora de energia renovável para os seus data centers no Brasil, a ODATA adquiriu recentemente uma participação minoritária no parque eólico de 212 MW da Omega Energia, localizado em Xique-Xique, na Bahia. Atualmente, cerca de 85 a 90% da energia consumida pelos data centers da empresa é renovável.

“Os nossos clientes continuarão recebendo as mesmas soluções de data centers confiáveis, escaláveis e flexíveis que desejam, à medida que continuamos o nosso compromisso com a excelência operacional, o que representa uma nova e empolgante era de crescimento para ambas as companhias”, comenta Ricardo Alário, CEO da ODATA. “A aquisição expande imediatamente não apenas a nossa infraestrutura de data centers e o portfólio de capacidade, mas também o capital e as capacidades para ajudar os nossos clientes a crescerem em escala nas Américas, apoiados por uma metodologia avançada da cadeia de fornecimento e uma estratégia refinada de terrenos e energia, que acelera o posicionamento no mercado a uma velocidade que é desconhecida no nosso negócio”.

Os termos financeiros da aquisição não foram divulgados.

Sobre a Aligned Data Centers

A Aligned Data Centers é uma empresa líder em infraestrutura tecnológica, que oferece data centers em escala inovadores, sustentáveis e adaptáveis e soluções "Build-to-Scale" para clientes globais de hiperescala e empresas. Nossa infraestrutura inteligente permite a densificação e o crescimento vertical dentro da mesma área, permitindo que os clientes aumentem a escala sem interrupção, tudo isso mantendo a Eficácia de Uso de Energia (PUE) líder da indústria. Ao reduzir a energia, água e espaço necessários para operar, nossas soluções de data center, combinadas com nossa tecnologia patenteada de refrigeração, oferecem às empresas uma vantagem competitiva ao melhorar a sustentabilidade, confiabilidade e seus resultados. Para mais informações, visite www.aligneddc.com e conecte-se às redes sociais: Twitter, LinkedIn e Facebook.

Sobre a ODATA, uma empresa da Aligned Data Centers

A ODATA, uma empresa da Aligned Data Centers, é uma provedora de data center, que fornece infraestrutura de TI escalável, confiável e flexível nas Américas. A empresa atende às crescentes demandas por energia, espaço e confiabilidade de organizações de vários setores, oferecendo soluções de data center inovadoras e eficientes, desde colocation gerenciado até projetos built-to-suit. Para mais informações visite https://odatacolocation.com/.

