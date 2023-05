French English

FAURECIA SIGNE UN CONTRAT POUR CÉDER A CUMMINS UNE PARTIE DE SES ACTIVITÉS DANS LE DOMAINE DU POST-TRAITEMENT DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT DES VÉHICULES UTILITAIRES EN EUROPE ET AUX ÉTATS-UNIS

Après une phase de négociations exclusives, Faurecia, une société du Groupe FORVIA, et Cummins ont signé un contrat d'achat d'actions et d'actifs aux termes duquel Faurecia cédera à Cummins une partie de ses activités dans le domaine du post-traitement des gaz d’échappement de véhicules utilitaires en Europe et aux Etats-Unis pour une valeur d'entreprise de 142 millions d'euros après ajustements techniques finaux.

L'accord prévoit le transfert à Cummins de deux usines de Faurecia situées à Roermond, aux Pays-Bas, et à Columbus, dans l'Indiana, aux États-Unis, ainsi que leurs activités connexes.

Il garantit l'intégration de ces usines et de leurs employés dans les activités mondiales de Cummins, assurant ainsi leur viabilité à long terme. Faurecia peut ainsi se spécialiser dans ses activités d'échappement pour véhicules légers à très faibles émissions et sur sa feuille de route pour l'hydrogène.

Les activités Clean Mobility de Faurecia dans le domaine de l'échappement et du post-traitement des véhicules commerciaux dans les autres régions principalement en Chine et en Inde, se poursuivront.

Patrick Koller, PDG de Faurecia, a déclaré : "Je me réjouis de la signature de cet accord avec notre partenaire de longue date Cummins. Le transfert de ces usines et de leurs activités à un fabricant de moteurs reconnu est une bonne nouvelle pour la pérennité des usines et je suis convaincu du succès de l’activité et de nos employés sous la direction de Cummins. Ce transfert permet à Faurecia de se concentrer sur le marché des émissions ultra-faibles et « zéro émission », y compris sur le marché de l’hydrogène. Le produit de cette transaction contribuera au programme de cessions d’actifs de FORVIA d'un montant de 1 milliard d'euros d'ici à la fin de 2023, inclus dans son plan Power25".

La finalisation de cette transaction, soumise aux approbations réglementaires et à l'information des représentants des salariés, devrait intervenir avant la fin de l'année.

