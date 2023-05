EDF : CONVERSION D’OCEANES EDF À ÉCHEANCE 2024

English French

CONVERSION D’OCEANES EDF À ÉCHÉANCE 2024

Les termes en majuscules utilisés mais non définis dans le présent avis ont la signification qui leur est donnée dans les modalités d’émission des Obligations (les « Modalités »).

L’État a demandé la conversion de 130 784 645 OCEANES EDF (ISIN FR0013534518) en Actions.

Cette conversion se traduit par l’émission de 168 581 407 Actions nouvelles, compte-tenu du Ratio d'Attribution d'Actions (Conversion/Exchange Ratio) à date de 1,2890 Action par OCEANE1/2/3.

Elle aboutit à une augmentation du capital pour un montant nominal total de 84 290 703,50 euros et une prime de conversion d’OCEANES EDF en Actions pour un montant de 1 345 185 461,49 euros. Le capital social d’EDF sera ainsi porté de 2 000 466 841 euros à 2 084 757 544,50 euros, composé de 4 169 515 089 Actions de 0,50 euro de valeur nominale chacune.

Elle permet une réduction de la dette obligataire pour un montant de 1 429 476 169, 85 euros. L’augmentation de capital renforce la structure bilantielle d’EDF et permettra le cas échéant de refinancer une partie de la dette subordonnée hydride.

Ce communiqué de presse est certifié. Vérifiez son authenticité sur medias.edf.com

A propos d’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe participe à la fourniture d’énergie et de services à environ 40,3 millions de clients (1),

dont 30,3 millions en France (2). Il a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 143,5 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

(1) Les clients sont décomptés par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.

(2) Y compris ÉS (Électricité de Strasbourg) et SEI.

1 https://www.edf.fr/sites/groupe/files/2022-11/2022-11-23-9-cp-OCEANE-EDF-echeance-2024-nouveau-ratio-conversion.pdf

2 https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/journalistes/tous-les-communiques-de-presse/oceane-edf-a-echeance-2024-nouveau-ratio-de-conversion-echange-suite-au-resultat-de-loffre-publique-dachat-simplifiee-initiee-par-letat-francais

3 https://www.edf.fr/sites/groupe/files/epresspack/5221/CP-Avis-aux-porteurs-dobligations.pdf

Pièce jointe