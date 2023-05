Esker est à nouveau « Leader » dans le rapport « ePayables Technology Advisor 2023 » d'Ardent Partners

Lyon, le 30 mai 2023 - Esker, plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance, des achats et du service client annonce avoir été reconnue parmi les leaders du marché dans le rapport 2023 ePayables Technology Advisor d'Ardent Partners, pour la troisième année consécutive. Esker s'est distinguée dans les deux catégories analysées (solutions et fournisseurs) dans ledit rapport.

Ardent Partners souligne l'étendue et la richesse fonctionnelle de la solution Accounts Payable, incluse dans la suite Source-to-Pay d'Esker. Elle se distingue par ses capacités d'automatisation et de traitement des factures fournisseurs, ainsi que par ses fonctionnalités de reporting de pointe et ses tableaux de bord personnalisés par profil d'utilisateur et besoins métier.



Ardent Partners a évalué 12 des meilleurs fournisseurs de logiciels sur le marché de la dématérialisation de la comptabilité fournisseur et met en avant des informations, des analyses, et des recommandations précieuses, à destination des responsables comptables en charge du cycle P2P, souhaitant optimiser leur processus de travail.



“Esker mérite toute l’attention des grandes et moyennes entreprises qui envisagent de transformer leur système de gestion des factures fournisseurs, y compris celles qui ont une dimension internationale et un niveau de complexité moyen à élevé. Parmi leurs points forts, les solutions d’Esker disposent d'une interface ergonomique et de tableaux de bord et d'outils d'analyse simples d'utilisation, garantissant une excellente expérience à l'utilisateur final.” Explique Bob Cohen, Vice-Président de la Recherche chez Ardent Partners et co-auteur du rapport.

Esker a également été récompensée pour sa solution offrant une couverture applicative étendue, comprenant la gestion des fournisseurs et des achats, des paiements interentreprises (B2B), des processus de conformité et de sourcing. Son utilisation très vaste des technologies de l’IA comme le machine learning, l’analyse prédictive ou encore le traitement du langage et ses capacités reconnues dans le domaine des solutions de gestion des factures fournisseurs, viennent renforcer sa proposition de valeur au service de l'automatisation des processus S2P.

“Nous sommes ravis de figurer parmi les principaux fournisseurs de solutions sur le marché de la gestion des factures fournisseurs, pour la troisième année consécutive. Cette reconnaissance est la preuve de notre capacité à accompagner les entreprises dans la transformation digitale de leurs processus source-to-pay, avec des solutions innovantes offrant une excellente expérience utilisateur.”

Déclare Jean-Michel Bérard, Fondateur, Président Directeur Général (CEO) d'Esker.

Pour plus de détails sur la désignation d'Esker en tant que leader du marché dans l'analyse 2023 Ardent Partners ePayables Technology Advisor, téléchargez le rapport ici.





A propos d’Ardent Partners

Ardent Partners est un cabinet de recherche et de conseil, spécialisé dans la conception et la mise en oeuvre de stratégies, de processus et de technologies garantissant une performance optimale aux départements finance et achats des entreprises. Depuis 2010, Ardent Partners couvre activement les industries des achats, des fintechs et des ressources humaines et produit des recherches qui aident les décideurs d'entreprise à comprendre le paysage technologique et à sélectionner les solutions les mieux adaptées à leurs besoins.

A propos d’Esker



Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Source-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.



Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité et d’améliorer la visibilité sur son activité, tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 159,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022, dont 2 tiers à l’international.

