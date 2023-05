Baltika auditeerimata majandustulemused, esimene kvartal 2023

English Estonian

Hoolimata keerulisest majanduskeskkonnast on mitmeid valdkondi, kus arengud liiguvad Grupi jaoks õiges suunas. Kulude optimeerimisega, efektiivuse tõstmisega ja kasumlikkuse parandamisega seotud protsessid jätkuvad ning eelnevatel perioodidel tehtud otsused avaldavad juba positiivset mõju Grupi finantstulemustele.

Grupi esimese kvartali müügitulu kõikide kanalite peale kokku oli 2 160 tuhat eurot, suurenedes 4% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (1. kv 2022: 2 075 tuhat eurot). Esimese kvartali brutokasum oli 1 150 tuhat eurot (1. kv 2022: 849 tuhat eurot) suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 35% võrra. Käesoleva kvartali brutokasumi marginaal parenes 12 protsendipunkti võrra võrreldes eelmise aasta sama ajaga ja oli 53%. Grupi ärikahjum esimeses kvartalis oli 586 tuhat eurot, vähenedes 54% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Esimeses kvartalis moodustas e-poe müügitulu 12% (1. kv 2022: 16%) Grupi kogukäibest.

Aasta esimeses kvartalis jätkasime tööd poodide võrgustiku uuendamisega:

Jaanuaris sulgesime oma Ivo Nikkolo kaupluse Leedus Vilnius Akropolise ostukeskuses seoses rendilepingu lõppemisega. 2022. aasta novembrikuus Leedus avatud uus Ivo Nikkolo kontseptsioonikauplus Vilnius Panorama kaubanduskeskuses on hästi vastu võetud meie endiste Vilnius Akropolis keskuse klientide poolt.

Veebruaris taasavasime Ivo Nikkolo Suur-Karja 14 aadressil asuva brändikaupluse. Kauplus suleti 2020. aasta novembris, mil COVID-pandeemia ajal muutus Suur-Karja tänava kaupluse legendaarne asukoht turistide puudumise tõttu äriliselt problemaatiliseks.

Märtsis avasime uue Ivo Nikkolo kontseptsioonikaupluse Lätis. Asendasime oma vana Ivo Nikkolo kaupluse Galleria Riga kaubanduskeskuses uue Ivo Nikkolo kontseptsioonikauplusega.

Veebruarikuus alustas Grupp ettevalmistustega ärilt ärile (B2B) turule sisenemiseks. B2B segmendis on Grupi fookus suunatud äripartnerite leidmisele hulgi- ja konsignatsioonimüügis nii Baltikumis kui ka Baltikumist väljaspool. B2B segmenti sisenemise eesmärk on toetada Ivo Nikkolo toodete müügikasvu, brändi tuntuse kasvu ja stabiliseerida Grupi likviidsuspositsiooni.

Grupp on jätkanud oma panust võitluses keskkonnaalaste muutustega. Jaanuarikuu alguses liitusime e-poodide pakendite ringlussüsteemiga Tango. Süsteemiga liitumise eesmärgiks on vähendada meie e-poest ostlemisel tekkivate ühekordsete pakendijäätmete hulka. Meie klientidel on nüüdsest võimalus tellida oma kaupa korduvkasutatavas pakendis Low imPACK ja saada pakendi tagastamise järel pandiraha tagasi. Rõivakaubanduse ettevõtete seast on Grupp esimene, kes on oma Ivo Nikkolo brändi e-poega liitunud e-poe pakendite ringlussüsteemiga.

Grupi turustus- ja üldhalduskulud olid esimeses kvartalis 1 870 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 15% võrra (1. kv 2022: 2 193 tuhat eurot). Grupp on suutnud tõhusalt vähendada turustus- ja üldhalduskulusid läbi järjepideva kulude vähendamise, efektiivsuse suurendamise ja kahjumlike poodide sulgemise.

Grupi juhatus hindab esimese kvartali tulemusi positiivseks. Grupp suutis kasvatada Ivo Nikkolo toodete müügitulu ning oluliselt parandada grupi brutokasumlikkust. Järjepidev efektiivsuse suurendamine ja kahjumlikke poodide sulgemine on järkjärgult parandanud Grupi finantsnäitajaid. Efektiivsuse suurendamine on ka edaspidi Grupi fookuses.

Grupp jääb kindlaks oma valitud strateegiale ja jätkab selle elluviimist:

Arendades kaasaegseid kvaliteetseid tooteid oma naiste moe brändis Ivo Nikkolo, mis on kättesaadav nii Eestis, Lätis ja Leedus ning läbi meie e-poe teistes Euroopa riikides. Jätkates oma omnikanalite strateegia ja e-poe funktsionaalsuste arendamisega. Jätkates uute Ivo Nikkolo kontseptsioonipoodide avamist Baltikumis. Uute ärivõimaluste otsimine ning arendamine Baltikumis ning väljaspool Baltikumi.

Käimasolev kvartal

Grupi müügitulu perioodil 01.04.2023 – 29.05.2023 oli 1 518 tuhat eurot, püsides sarnasel tasemel võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (01.04.2023 – 29.05.2023: 1 532 tuhat eurot). Jaekaubanduse müügiefektiivsus (müük m2 kohta kuus, EUR) oli 114 EUR, suurendes 16% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Aprillikuus esitles Ivo Nikkolo kaasaegselt naiselikku rõiva- ja aksessuaarikollektsiooni kahel Baltikumi suurimal moeüritlusel, milleks oli Tallinn Fashion Week (01.04.2023) ja Riga Fashion Week (20.04.2023).



10.05.2023 sulgesime oma Ivo Nikkolo kaupluse Leedus Klaipeda Akropolise ostukeskuses seoses rendilepingu lõppemisega.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

31.03.2023 31.12.2022 VARA Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 129 222 Nõuded ostjatele ja muud nõuded 3 165 3 285 Varud 2 066 1 960 Käibevara kokku 5 359 5 467 Põhivara Edasilükkunud tulumaksuvara 91 91 Nõuded ostjatele ja muud nõuded 2 796 2 756 Muu pikaajaline vara 111 107 Materiaalne põhivara 1 364 1 269 Vara kasutusõigus 4 066 4 596 Immateriaalne põhivara 567 586 Põhivara kokku 8 994 9 405 VARA KOKKU 14 353 14 872 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Võlakohustused 3 275 3 096 Rendikohustis 1 493 1 813 Võlad hankijatele ja muud kohustused 2 405 1 741 Lühiajalised kohustused kokku 7 173 6 650 Pikaajalised kohustused Võlakohustused 1 061 1 070 Rendikohustis 2 908 3 296 Võlad hankijatele ja muud kohustused 143 147 Pikaajalised kohustused kokku 4 113 4 513 KOHUSTUSED KOKKU 11 286 11 163 OMAKAPITAL Aktsiakapital nimiväärtuses 5 408 5 408 Reservid 4 431 4 431 Jaotamata kasum (-kahjum) -6 772 -6 130 OMAKAPITAL KOKKU 3 067 3 709 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 14 353 14 872

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumiaruanne

1. kv 2023 1. kv 2022 Müügitulu 2 160 2 075 Müüdud kaupade kulu -1 010 -1 226 Brutokasum 1 150 849 Turustuskulud -1 602 -1 831 Üldhalduskulud -268 -362 Muud äritulud (-kulud) 133 82 Ärikasum (-kahjum) -586 -1 262 Finantstulud 39 0 Finantskulud -94 -83 Kasum (-kahjum) enne maksustamist -641 -1 345 Tulumaks 0 0 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -641 -1 345 Tava puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist -0,01 -0,02 Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist -0,01 -0,02





Brigitta Kippak

Juhatuse esimees, tegevjuht

brigitta.kippak@baltikagroup.com





Manus