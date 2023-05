English Finnish

08:00 Lontoo, 10:00 Helsinki, 31.5.2023 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP SE: OSAKKEENOMISTAJILLE SUUNNATUN KIRJEEN JULKAISEMINEN

Pörssitiedote

Afarak ilmoittaa aiemmin tänään julkistettuun pörssitiedotteeseen (Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen) viitaten, että Yhtiö on laatinut oheisen kirjeen osakkeenomistajille (”Kirje Osakkeenomistajille”) liittyen ehdotettuun lähipiiritransaktioon. Lähipiiritransaktiossa on kyse LL-resources GmbH:n yhdistymisestä Afarakiin Yhdistymissopimuksen ehtojen mukaisesti.

Mikäli asiayhteydestä ei muuta ilmene, tässä tiedotteessa käytetyt termit on määritelty Kirjeessä Osakkeenomistajille.

Kirje Osakkeenomistajille on saatavilla myös Yhtiön verkkosivuilta osoitteessa https://afarak.com/investors/yhtiokokoukset/?lang=fi.

Helsingissä, 31.5.2023

Afarak Group SE

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

