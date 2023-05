Storaktionærmeddelelse

Adm. direktør Michael Hove har dags dato meddelt Selskabet følgende:

I overensstemmelse med kapitalmarkedslovens §30, jf. § 38, skal vi herved oplyse at

MH Investment ApS efter køb af aktier i Scandinavian Investment Group pr. 30 maj 2023 ejer 21,20% af aktiekapitalen.

Det påhviler SIG A/S at sørge for at meddelelse herom offentliggøres som fondsbørsmeddelelse via NASDAQ OMX Copenhagen A/S hurtigst muligt.

Vi har samtidigt med denne meddelelse indrapporteret ændringen til Finanstilsynet.

Kontakt:

Evt. spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til CEO Michael Hove på 28126609 eller mail mh@sca-inv-group.dk

Venlig hilsen

Bestyrelsen

