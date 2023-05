Lacroix : Reprise de la production chez LACROIX.

French English

31/05/2023

Reprise de la production

chez LACROIX

Suite à l’annonce du 15 mai dernier relative à l’interception d’une attaque cyber, le Groupe annonce avoir redémarré partiellement dès le 17 mai les productions des sites tunisien (Zriba), français (Beaupréau), et allemand (Willich) de son activité Electronics.

LACROIX prévoit un retour à la normale dès cette semaine suite à une montée de la production graduelle.

« Le site tunisien a été le premier à partiellement redémarrer, nous permettant de répondre aux besoins les plus urgents de nos clients. Les sites allemand et français ont quant à eux amorcé leur reprise progressive dans la foulée », explique Louis Pourdieu, Executive Managing Director de l’activité Electronic EMEA de LACROIX.

Les équipes informatiques de LACROIX soutenues par des partenaires experts en cybersécurité sont toujours à pied d’œuvre. L’analyse de la situation est maintenant claire et la reconstruction des infrastructures en utilisant les sauvegardes est en cours.

Parallèlement, un travail en étroite collaboration avec les clients est conduit pour les informer et les sécuriser, et pour adapter les plans de production au plus près de leur demande.

Si ces éléments pèseront transitoirement sur le deuxième trimestre, LACROIX n’envisage toujours pas à ce stade d’impact significatif sur les objectifs financiers annoncés pour l’ensemble de l’exercice 2023.

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à rendre nos cadres de vie simples, durables et sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans la construction et la gestion d’écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.

ETI familiale cotée, LACROIX combine l’agilité́ indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT industriels et en équipements électroniques pour des applications critiques et la vision long terme pour investir et construire l’avenir.

LACROIX conçoit et fabrique les équipements électroniques pour les produits de ses clients, ainsi que des solutions IoT (hardware, software & cloud) et IA, notamment dans les filières automobiles, domotiques, avioniques, de l’industrie ou de la santé. Le Groupe fournit également des solutions connectées et sécurisées pour la gestion d’infrastructures critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) ainsi que pour la gestion et le pilotage des infrastructures d’eau et d’énergie.

Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à construire l’industrie du futur et à bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements et les solutions d’un monde plus intelligent.

