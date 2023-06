AS PRFoods 3 kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

English Estonian

AS-i PRFoods 2022/2023 majandusaasta 3. kvartali ja 9. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

PRFoods jätkab praegu tegutsemist Eesti-Briti kontsernina, millel on kaks tootmisüksust vastavalt Eestis ja Suurbritannias. Kalakasvatus toimub ainult Eestis, plaanis on võimsuse edasine suurendamine.

Kolmanda kvartali ja 9 kuu tulemused näitavad, et tegevuse vähendamine oli riskantne, kuid osutus õigeks, kuna meie kasumlikkus on oluliselt paranenud. EBITDA äritegevusest paranes aastatagusest -1,1 miljonilt 0,04 miljonile. Tegevustulemused olid nullilähedased, kui eelmisel aastal oli see veel -1,4 miljonit. Lõpetasime kvartali väikese kasumiga võrreldes eelmise aasta -4,5 miljonilise kahjumiga (tulenevalt üksuste müügist).

9 kuu lõikes paranes meie EBITDA äritegevusest -2,3 miljonilt 200 000 euroni, samas kui meie käive vähenes 57%. Brutokasum paranes absoluutarvudes 23%, mis on väga märkimisväärne tulemus. Lõpetasime 9 kuud 800 000 euro suuruse kasumiga võrreldes eelmise aasta -6,6 miljoniga (sh üksuste müügi ühekordne mõju)

Kuigi meie toodete nõudlus on suur, mõjutab üldine hinnatõus ostusagedust negatiivselt. Kõrge inflatsioon ja kõrged toiduainete hinnad püsivad, mistõttu on tarbimise kasv ebatõenäoline. Samuti seab kontserni suur finantsvõimendus ettevõttele äärmuslikke rahavoogude juhtimise väljakutseid.

Usume, et uute kasvatuslitsentsidega suudame taastada PRFoodsi piirkondliku liidri kalakasvatuses ja -töötlemises. 2024. aastal näeme märkimisväärset müügikasvu Soome ja mujale regiooni.

Väljakutseid jätkub, nagu kogu toiduainete töötlemise sektoris, kuid mul on väga hea meel isikliku pühendumise ja professionaalsuse üle meie tegutsevates ettevõtetes, John Ross Jr. ja Saare Kala. Nende tiimide pingutused on andnud ettevõttele uue hingamise.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

mln EUR

v.a kui on näidatud teisiti 3kv 2022/2023 2021/2022 3kv 2021/2022 2020/2021 Müügitulu 3,7 42,1 7,4 58,7 Brutokasum 1,1 3,1 -0,3 5 EBITDA äritegevusest 0,0 -1,7 -1,1 -1,2 EBITDA 0,2 -2,1 -0,9 -1,3 EBIT -0,1 -4,2 -1,4 -3,9 EBT 0,1 -8,2 -4,5 -5 Puhaskasum (-kahjum) 0,1 -8,2 -4,5 -5,2 Brutomarginaal 28,7% 7,4% -4,3% 8,50% Äritegevuse EBITDA marginaal 10% -4,1% -15,5% -2,1% EBITDA marginaal 5,7% -5,1% -12,2% -2,1% EBIT marginaal -1,9% -9,9% -19,2% -6,6% EBT marginaal 2,7% -19,5% -63,7% -8,5% Puhaskasumi marginaal 2,8% -19,4% -61,1% -8,8% Tegevuskulude suhtarv -37,1% -17,1% -15,6% 16,1%

BILANSS

mln EUR

v.a kui on näidatud teisiti 31.03.2023 30.06.2022 31.03.2022 30.06.2021 Netovõlgnevus 16,58 24,7 23,9 20,9 Omakapital 7,8 8,1 10,1 15,8 Käibekapital 0,8 -3,2 -2,9 -2,9 Varad 29,8 38,9 40 55,3 Likviidsuskordaja 1,0x 0,7x 1,0x 0,9x Omakapitali suhtarv 26,0% 20,7% 25,3% 28,6% Finantsvõimendus 68,1% 75,4% 70,2 56,9% Võlakordaja 0,8x 0,8x 0,8x 0,7x Netovõlg / äritegevuse EBITDA 21,4x -14,5x 21,4x -16,9x Omakapitali tootlus 1,3% -68,5% -34,8% -28,7% Varade tootlus 0,3% -17,3% -9,4% -9,1%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '000 31.03.2023 31.03.2022 30.06.2022 VARAD Raha ja ekvivalendid 457 119 110 Nõuded ja ettemaksed 3 093 3 669 2 567 Varud 1 785 2 661 2 196 Bioloogilised varad - 2 313 3 003 Käibevara kokku 5 336 8 762 7 876 Edasilükkunud tulumaksuvara - 97 93 Pikaajalised finantsinvesteeringud 304 230 229 Materiaalne põhivara 6 766 9 017 8 882 Immateriaalne vara 17 401 21 942 21 837 Põhivara kokku 24 471 31 286 31 041 VARAD KOKKU 29 806 40 048 38 917 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Intressikandvad kohustused 1 450 7 484 7 094 Võlad ja ettemaksed 3 055 4 004 3 978 Sihtfinantseerimine - 152 - Lühiajalised kohustused kokku 4 505 11 640 11 073 Intressikandvad kohustused 15 585 16 523 17 725 Võlad ja ettemaksed - - 204 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 645 1 536 1 599 Sihtfinantseerimine 321 226 265 Pikaajalised kohustused kokku 17 551 18 285 19 792 KOHUSTUSED KOKKU 22 056 29 925 30 865 Aktsiakapital 7 737 7 737 7 737 Ülekurss 14 007 14 007 14 007 Oma aktsiad - 390 - 390 - 390 Kohustuslik reservkapital 51 51 51 Realiseerimata kursivahed 261 815 839 Jaotamata kasum (kahjum) - 14 162 - 11 819 - 14 391 Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 7 504 10 401 7 853 Mittekontrolliv osalus 246 - 278 199 OMAKAPITAL KOKKU 7 750 10 123 8 052 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 29 806 40 048 38 917

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR '000 3kv 2022/2023 3kv 2021/2022 9k 2022/2023 9k 2021/2022 Müügitulud 3 675 7 379 15 585 36 878 Müüdud kaupade kulu -2 619 -7 698 -12 404 -34 270 Brutokasum 1 056 -319 3 181 2 608 Tegevuskulud -1 362 -1 149 -3 855 -5 853 Müügi- ja turustuskulud -621 -964 - 1 935 -4 213 Üldhalduskulud -741 -185 -1 920 -1 640 Muud äritulud/-kulud 66 -198 -2 -136 Bioloogiliste varade ümberhindlus 170 246 0 314 Ärikasum (-kahjum) -71 -1 420 -677 -3 067 Finantstulud/-kulud 171 -3 283 1 619 -3 651 Maksustamiseelne kasum (kahjum) 101 -4 703 942 -6 718 Tulumaks 2 192 -106 83 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) 103 -4 511 836 -6 635 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 153 -4 481 821 -6 641 Mittekontrolliv osalus -51 -30 15 6 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku 102 -4 511 836 -6 635 Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: Valuutakursi vahed -133 -140 -578 132 Kokku koondkasum (-kahjum) -31 -4 651 258 -6 503 Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 20 -4 621 243 -6 509 Väikeaktsionäridele kuuluv osa -51 -30 15 6 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku -31 -4 651 258 -6 503 Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) 0.00 -0.12 0.02 -0.17 Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) 0.00 -0.10 0.02 -0.15

Manus