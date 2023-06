Storaktionærmeddelelse i henhold til lov om kapitalmarkeder – BI Boligejendomme A/S

København Ø, June 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --



BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S er kapitalforvalter for Kapitalforeningen KI og Værdipapirfonden Optima, som har den direkte besiddelse af aktiekapital i selskabet BI Boligejendomme A/S på hhv. 1,6 % og 3,7 %.

Besiddelse af aktiekapital og stemmerettigheder er ændret som følge af gennemført kapitalnedsættelse offentliggjort pr. 26. maj 2023.

Ved denne storaktionærmeddelelse kan det oplyses, at BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S har stemmerettigheder på 5,3 % svarende til 450.300 stk. aktier i BI Boligejendomme A/S.

Ingen aktionær kan dog på egne vegne eller som fuldmægtig udøve stemmeret for mere end 5 % af stemmerne på den enhver tid værende aktiekapital.

Med venlig hilsen

BI Boligejendomme A/S

Ole Mikkelsen

Direktør

BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt

Direktør