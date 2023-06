Quadient franchit le cap des 200 consignes colis installées dans les universités américaines

English French

Paris, le 1er juin 2023

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, et un opérateur majeur de consignes colis automatiques dans le monde, annonce avoir franchi le cap des 200 consignes colis installées sur des campus universitaires aux États-Unis.

Les grands campus universitaires américains sont de plus en plus confrontés à un nombre croissant de colis à distribuer. Aidés par les consignes Parcel Pending de Quadient, le processus de livraison est simplifié, ce qui leur permet de gagner du temps et économiser des ressources tout en améliorant l'expérience globale des étudiants et du personnel. L’outil de notification automatisé prévient les destinataires dès que les colis sont disponibles, ce qui leur évite de suivre chaque colis manuellement. La sécurité est également améliorée car les colis ne sont plus laissés dans les espaces communs, sans surveillance, et sont protégés du risque de perte ou de vol.

« De nombreuses universités ayant choisi nos consignes colis connaissaient déjà Quadient en tant qu’utilisateurs de nos solutions liées au courrier », a déclaré Benoit Berson, Directeur des Solutions Consignes Colis Automatiques chez Quadient. « Les campus sont dotés de salles courrier importantes qui gèrent des volumes élevés de colis et courriers à distribuer chaque jour. Les clients traditionnels des solutions courrier Quadient dans le secteur de l'enseignement supérieur ont pu découvrir les bénéfices considérables offerts par les consignes colis automatisées pour livrer les colis plus rapidement et en toute sécurité ».

Les consignes colis Quadient ne se limitent pas aux colis entrants. Le système Parcel Pending CampusHub™ est un point sans contact installé sur le campus pour que les étudiants et le personnel puissent échanger ou livrer des articles tels que du matériel événementiel, des commandes en librairie, des équipements informatiques, des repas ou du matériel de déménagement. Une traçabilité complète de la chaine de responsabilité garantit la transparence et la fiabilité de l'échange.

Quadient possède un portefeuille complet de solutions pour faciliter le premier et le dernier kilomètre de livraison, ouvertes à tous les transporteurs, qui permettent de gérer des produits de tous types et de toutes tailles dans différents secteurs d'activité. L'installation de consignes automatiques Quadient dans plus de 200 universités américaines contribue à un parc de plus de 18 500 unités dans le monde entier, dans des secteurs allant de l'enseignement supérieur à la vente au détail, en passant par l'immobilier résidentiel et commercial ainsi que le transport de colis.

À propos de Quadient

Quadient est la force motrice à l'origine des expériences clients les plus significatives au monde. En se concentrant sur trois domaines de solutions clés, l'automatisation des communications intelligentes, les solutions de consigne pour les colis et les solutions liées au courrier, Quadient contribue à simplifier la connexion entre les personnes et ce qui compte. Quadient soutient des centaines de milliers de clients dans le monde entier dans leur quête pour créer des connexions pertinentes et personnalisées et atteindre l'excellence en matière d'expérience client. Quadient est cotée au compartiment B d'Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez quadient.com.

