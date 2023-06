OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

2 June 2023

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 1 June 2023 it had purchased a total of 125,838 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 125,838 Highest price paid (per ordinary share) £5.0200 Lowest price paid (per ordinary share) £4.9600 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £4.9900

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 16 March 2023.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 423,960,413 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 423,960,413.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:18:44 GBp 295 498.40 XLON xHa9gwi7MCX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:18:44 GBp 891 498.40 XLON xHa9gwi7MCZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:18:39 GBp 1,916 498.60 XLON xHa9gwi7M8z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:14:07 GBp 1,375 498.00 XLON xHa9gwi7I8y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:13:58 GBp 769 498.00 XLON xHa9gwi7IGu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:13:58 GBp 843 498.00 XLON xHa9gwi7IGw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:12:52 GBp 206 498.40 XLON xHa9gwi7J9z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:12:30 GBp 214 498.40 XLON xHa9gwi7JRG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:12:08 GBp 62 498.40 XLON xHa9gwi7GnJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:12:08 GBp 148 498.40 XLON xHa9gwi7GnL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:11:46 GBp 17 498.40 XLON xHa9gwi7GLl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:11:46 GBp 206 498.40 XLON xHa9gwi7GLn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:11:24 GBp 209 498.40 XLON xHa9gwi7HlV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:11:02 GBp 133 498.40 XLON xHa9gwi7H6j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:11:02 GBp 84 498.40 XLON xHa9gwi7H6l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:10:40 GBp 207 498.40 XLON xHa9gwi7HGq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:10:18 GBp 76 498.40 XLON xHa9gwi7UkX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:10:18 GBp 135 498.40 XLON xHa9gwi7UkZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:09:56 GBp 254 498.40 XLON xHa9gwi7U@5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:08:59 GBp 268 498.40 XLON xHa9gwi7Voj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:08:59 GBp 222 498.40 XLON xHa9gwi7Vol OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:08:59 GBp 1,206 498.00 XLON xHa9gwi7Voq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:03:58 GBp 1,247 497.60 XLON xHa9gwi7RFu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:03:58 GBp 492 497.60 XLON xHa9gwi7RFw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:03:58 GBp 181 497.60 XLON xHa9gwi7RFy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:03:00 GBp 194 497.60 XLON xHa9gwi7O2o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:02:56 GBp 318 498.00 XLON xHa9gwi7OFF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:02:56 GBp 552 498.00 XLON xHa9gwi7OFH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:02:56 GBp 214 498.00 XLON xHa9gwi7OFR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:02:56 GBp 900 498.00 XLON xHa9gwi7OFT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:02:56 GBp 1,800 498.00 XLON xHa9gwi7OFV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:02:56 GBp 900 498.00 XLON xHa9gwi7OEX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:02:56 GBp 600 498.00 XLON xHa9gwi7OEZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:02:56 GBp 112 498.00 XLON xHa9gwi7OEb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:02:56 GBp 574 498.00 XLON xHa9gwi7OEu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 16:02:56 GBp 1,206 497.80 XLON xHa9gwi7OE3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:50:06 GBp 351 498.20 XLON xHa9gwi7Cj1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:50:06 GBp 181 498.20 XLON xHa9gwi7Cj3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:48:51 GBp 94 498.20 XLON xHa9gwi7D3Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:48:51 GBp 150 498.20 XLON xHa9gwi7D3b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:48:51 GBp 473 498.20 XLON xHa9gwi7D3u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:48:40 GBp 204 498.20 XLON xHa9gwi7DNX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:47:01 GBp 6 497.80 XLON xHa9gwi7BM0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:47:01 GBp 25 497.80 XLON xHa9gwi7BM2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:47:01 GBp 245 497.80 XLON xHa9gwi7BM4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:46:28 GBp 55 497.80 XLON xHa9gwi780P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:46:28 GBp 183 497.80 XLON xHa9gwi780R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:46:00 GBp 205 497.80 XLON xHa9gwi79ek OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:46:00 GBp 3 497.80 XLON xHa9gwi79eF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:46:00 GBp 370 497.80 XLON xHa9gwi79eH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:46:00 GBp 380 497.80 XLON xHa9gwi79eV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:46:00 GBp 294 497.80 XLON xHa9gwi79hh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:46:00 GBp 552 497.80 XLON xHa9gwi79hj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:43:59 GBp 1,005 497.60 XLON xHa9gwi0tDR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:43:59 GBp 824 497.40 XLON xHa9gwi0tDU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:43:59 GBp 457 497.40 XLON xHa9gwi0tCW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:42:19 GBp 776 497.60 XLON xHa9gwi0rC@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:42:19 GBp 430 497.60 XLON xHa9gwi0rCy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:29:11 GBp 339 497.00 XLON xHa9gwi0ZBR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:29:09 GBp 412 497.20 XLON xHa9gwi0ZAC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:29:09 GBp 299 497.20 XLON xHa9gwi0ZAE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:29:01 GBp 1,585 497.40 XLON xHa9gwi0ZR8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:29:01 GBp 38 497.40 XLON xHa9gwi0ZRA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:25:43 GBp 451 497.00 XLON xHa9gwi0l86 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:22:03 GBp 504 497.40 XLON xHa9gwi0hMI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:22:03 GBp 721 497.60 XLON xHa9gwi0hMK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:21:28 GBp 931 497.80 XLON xHa9gwi0epv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:21:20 GBp 1,546 498.00 XLON xHa9gwi0e5U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:21:03 GBp 170 498.40 XLON xHa9gwi0fZG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:21:03 GBp 649 498.40 XLON xHa9gwi0fZI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:21:03 GBp 248 498.40 XLON xHa9gwi0fYe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:21:03 GBp 196 498.40 XLON xHa9gwi0fYg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:21:03 GBp 282 498.40 XLON xHa9gwi0fYi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:21:02 GBp 601 498.40 XLON xHa9gwi0fY8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:21:02 GBp 700 498.20 XLON xHa9gwi0fYG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:21:02 GBp 506 498.20 XLON xHa9gwi0fYI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:18:41 GBp 174 497.40 XLON xHa9gwi0NOj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:18:41 GBp 1,032 497.40 XLON xHa9gwi0NOl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:12:22 GBp 214 497.40 XLON xHa9gwi0VeM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:12:00 GBp 203 497.40 XLON xHa9gwi0V0W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:12:00 GBp 12 497.40 XLON xHa9gwi0V1U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:11:38 GBp 219 497.40 XLON xHa9gwi0SbR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:11:06 GBp 266 497.20 XLON xHa9gwi0Sxb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:09:58 GBp 282 497.20 XLON xHa9gwi0T1b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:09:58 GBp 338 497.20 XLON xHa9gwi0T1d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:09:58 GBp 159 497.20 XLON xHa9gwi0T1Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:09:58 GBp 1,243 496.80 XLON xHa9gwi0T1l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:02:09 GBp 8 496.60 XLON xHa9gwi05o4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:02:09 GBp 412 496.60 XLON xHa9gwi05o6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 15:02:00 GBp 789 496.80 XLON xHa9gwi053m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:59:56 GBp 273 496.00 XLON xHa9gwi00ny OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:59:49 GBp 347 496.20 XLON xHa9gwi00wn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:59:43 GBp 676 496.40 XLON xHa9gwi006P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:57:31 GBp 569 496.60 XLON xHa9gwi0E6K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:57:23 GBp 202 496.80 XLON xHa9gwi0EEF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:57:23 GBp 86 496.80 XLON xHa9gwi0EEH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:57:03 GBp 559 496.80 XLON xHa9gwi0EQJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:55:26 GBp 408 497.20 XLON xHa9gwi0Coi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:55:26 GBp 325 497.20 XLON xHa9gwi0Cok OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:55:26 GBp 850 497.20 XLON xHa9gwi0Com OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:55:26 GBp 295 497.00 XLON xHa9gwi0Cox OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:55:26 GBp 293 497.00 XLON xHa9gwi0Coz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:55:26 GBp 1,326 497.20 XLON xHa9gwi0Co1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:55:26 GBp 82 497.20 XLON xHa9gwi0Co3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:54:00 GBp 386 497.40 XLON xHa9gwi0DTp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:51:44 GBp 634 497.40 XLON xHa9gwi08g7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:51:12 GBp 273 497.60 XLON xHa9gwi08GK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:48:33 GBp 364 498.00 XLON xHa9gwi1t3o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:48:28 GBp 29 498.20 XLON xHa9gwi1tCD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:48:28 GBp 355 498.20 XLON xHa9gwi1tCF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:48:08 GBp 772 498.40 XLON xHa9gwi1tRc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:44:46 GBp 40 498.40 XLON xHa9gwi1pC@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:44:40 GBp 400 498.60 XLON xHa9gwi1pAx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:43:42 GBp 284 498.80 XLON xHa9gwi1m2c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:43:39 GBp 473 499.00 XLON xHa9gwi1mCJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:43:39 GBp 1,079 499.20 XLON xHa9gwi1mCL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:43:24 GBp 33 499.40 XLON xHa9gwi1mId OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:43:24 GBp 1,194 499.40 XLON xHa9gwi1mIf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:40:46 GBp 1,610 500.00 XLON xHa9gwi1$tj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:40:46 GBp 326 500.00 XLON xHa9gwi1$tl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:40:46 GBp 650 500.00 XLON xHa9gwi1$tn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:40:46 GBp 98 500.00 XLON xHa9gwi1$tp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:40:46 GBp 337 500.00 XLON xHa9gwi1$tr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:40:46 GBp 168 499.80 XLON xHa9gwi1$tt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:40:46 GBp 850 499.80 XLON xHa9gwi1$tv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:40:46 GBp 419 499.60 XLON xHa9gwi1$sy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:40:46 GBp 800 499.80 XLON xHa9gwi1$s@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:40:46 GBp 159 499.80 XLON xHa9gwi1$sw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:31:00 GBp 68 499.40 XLON xHa9gwi1YA$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:31:00 GBp 59 499.40 XLON xHa9gwi1YAx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:31:00 GBp 900 499.40 XLON xHa9gwi1YAz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:23:00 GBp 1,395 499.60 XLON xHa9gwi1gnj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:22:36 GBp 101 500.00 XLON xHa9gwi1gC$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:22:36 GBp 140 500.00 XLON xHa9gwi1gC1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:21:12 GBp 214 500.00 XLON xHa9gwi1eby OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:19:57 GBp 208 500.00 XLON xHa9gwi1fZn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:19:57 GBp 261 500.00 XLON xHa9gwi1fZ1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:19:52 GBp 204 500.00 XLON xHa9gwi1fiK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:19:52 GBp 1,456 500.00 XLON xHa9gwi1fll OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:14:21 GBp 827 499.60 XLON xHa9gwi1Il4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:00:32 GBp 600 499.20 XLON xHa9gwi16d$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:00:31 GBp 353 499.80 XLON xHa9gwi16cW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:00:31 GBp 507 499.80 XLON xHa9gwi16cY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:00:31 GBp 170 499.80 XLON xHa9gwi16ck OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:00:31 GBp 1,229 499.80 XLON xHa9gwi16cg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:00:31 GBp 344 499.80 XLON xHa9gwi16ci OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:00:31 GBp 85 499.80 XLON xHa9gwi16c$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:00:31 GBp 294 499.60 XLON xHa9gwi16c1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:00:31 GBp 255 499.60 XLON xHa9gwi16c3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:00:31 GBp 850 499.60 XLON xHa9gwi16c5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:00:31 GBp 301 499.40 XLON xHa9gwi16cF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:00:31 GBp 86 499.40 XLON xHa9gwi16cJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 14:00:31 GBp 883 499.60 XLON xHa9gwi16cL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 13:55:49 GBp 316 499.20 XLON xHa9gwi14@V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 13:55:49 GBp 186 499.20 XLON xHa9gwi14vj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 13:55:49 GBp 628 499.20 XLON xHa9gwi14vp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 13:40:04 GBp 664 498.80 XLON xHa9gwi1DEw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 13:20:56 GBp 570 499.00 XLON xHa9gwi2@Fa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 13:15:26 GBp 280 498.20 XLON xHa9gwi2wpL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 13:15:26 GBp 152 498.20 XLON xHa9gwi2wpN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 13:15:26 GBp 48 498.20 XLON xHa9gwi2wpP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 13:15:22 GBp 608 498.20 XLON xHa9gwi2wz4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 12:43:12 GBp 348 499.60 XLON xHa9gwi2er2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 12:42:54 GBp 436 499.80 XLON xHa9gwi2eyx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 12:42:54 GBp 48 500.50 XLON xHa9gwi2ey1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 12:42:54 GBp 1,237 500.50 XLON xHa9gwi2ey3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 12:42:54 GBp 213 500.50 XLON xHa9gwi2ey5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 12:09:59 GBp 84 500.00 XLON xHa9gwi2Qfk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 12:09:20 GBp 189 500.00 XLON xHa9gwi2Qx2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 12:09:16 GBp 683 500.00 XLON xHa9gwi2Q4u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 12:08:58 GBp 395 500.00 XLON xHa9gwi2Q3u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 11:57:10 GBp 471 500.50 XLON xHa9gwi27Cp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 11:55:51 GBp 625 501.00 XLON xHa9gwi24gU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 11:53:05 GBp 810 502.00 XLON xHa9gwi25tS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 11:49:15 GBp 592 500.50 XLON xHa9gwi22NO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 11:36:05 GBp 490 499.80 XLON xHa9gwi2Cl7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 11:36:05 GBp 82 499.80 XLON xHa9gwi2Cl9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 11:36:05 GBp 282 499.80 XLON xHa9gwi2ClB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 11:36:05 GBp 444 499.40 XLON xHa9gwi2ClG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 11:36:05 GBp 240 499.80 XLON xHa9gwi2CkW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 11:36:05 GBp 3 499.40 XLON xHa9gwi2Ckd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 11:36:05 GBp 3 499.40 XLON xHa9gwi2Ckf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 11:36:05 GBp 77 499.40 XLON xHa9gwi2Ckh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 11:36:05 GBp 437 499.60 XLON xHa9gwi2Ckj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 11:19:24 GBp 462 500.00 XLON xHa9gwi3q0R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 11:19:24 GBp 364 499.80 XLON xHa9gwi3q0U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 11:19:24 GBp 148 499.80 XLON xHa9gwi3q3W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 11:18:46 GBp 405 500.00 XLON xHa9gwi3qGM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 11:12:14 GBp 273 500.50 XLON xHa9gwi3mYV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 11:12:14 GBp 143 500.50 XLON xHa9gwi3mjf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 11:12:14 GBp 252 500.50 XLON xHa9gwi3mjj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 11:05:29 GBp 40 501.50 XLON xHa9gwi3$qo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 11:05:29 GBp 174 501.50 XLON xHa9gwi3$qq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 11:05:29 GBp 45 501.50 XLON xHa9gwi3$qs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 11:02:29 GBp 349 501.50 XLON xHa9gwi3yU5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 11:02:29 GBp 29 501.50 XLON xHa9gwi3yU7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 10:59:29 GBp 346 501.50 XLON xHa9gwi3wvs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 10:54:24 GBp 1,257 501.50 XLON xHa9gwi3v@Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 10:54:24 GBp 808 501.50 XLON xHa9gwi3v@b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 10:54:24 GBp 181 501.50 XLON xHa9gwi3v@d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 10:54:24 GBp 254 501.50 XLON xHa9gwi3v@f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 10:38:26 GBp 332 500.50 XLON xHa9gwi3WJS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 10:38:26 GBp 13 500.50 XLON xHa9gwi3WJU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 10:38:21 GBp 68 500.50 XLON xHa9gwi3WTY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 10:23:13 GBp 467 501.00 XLON xHa9gwi3h3X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 10:23:02 GBp 545 501.50 XLON xHa9gwi3hC0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 10:22:39 GBp 242 502.00 XLON xHa9gwi3hKp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 10:22:39 GBp 28 502.00 XLON xHa9gwi3hKr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 10:22:39 GBp 292 502.00 XLON xHa9gwi3hKx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 10:22:39 GBp 272 502.00 XLON xHa9gwi3hKB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 10:22:39 GBp 765 502.00 XLON xHa9gwi3hNZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 10:13:21 GBp 482 500.50 XLON xHa9gwi3NPi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 10:00:12 GBp 336 499.60 XLON xHa9gwi3HC4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 10:00:12 GBp 486 499.80 XLON xHa9gwi3HC6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:59:52 GBp 553 500.50 XLON xHa9gwi3HK5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:59:52 GBp 541 500.50 XLON xHa9gwi3HKA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:59:52 GBp 196 500.50 XLON xHa9gwi3HKN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:59:52 GBp 349 500.50 XLON xHa9gwi3HKP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:59:51 GBp 540 500.50 XLON xHa9gwi3HKV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:59:51 GBp 453 500.50 XLON xHa9gwi3HNb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:59:51 GBp 215 500.50 XLON xHa9gwi3HNd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:59:51 GBp 146 500.50 XLON xHa9gwi3HNf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:59:51 GBp 495 500.50 XLON xHa9gwi3HNv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:59:51 GBp 244 500.50 XLON xHa9gwi3HNx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:59:51 GBp 10 500.50 XLON xHa9gwi3HNz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:39:53 GBp 16 500.00 XLON xHa9gwi3608 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:39:14 GBp 273 499.80 XLON xHa9gwi36PD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:35:54 GBp 214 500.00 XLON xHa9gwi35Y$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:32:34 GBp 27 500.00 XLON xHa9gwi33V8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:31:56 GBp 49 500.00 XLON xHa9gwi303d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:31:55 GBp 217 500.00 XLON xHa9gwi3039 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:30:41 GBp 293 500.00 XLON xHa9gwi311e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:29:58 GBp 445 499.60 XLON xHa9gwi3Ed@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:29:58 GBp 76 499.40 XLON xHa9gwi3Edu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:29:58 GBp 236 499.40 XLON xHa9gwi3Edw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:23:07 GBp 441 499.40 XLON xHa9gwi3BDM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:22:29 GBp 204 499.00 XLON xHa9gwi38lJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:22:29 GBp 277 499.00 XLON xHa9gwi38kc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:17:29 GBp 650 498.80 XLON xHa9gwiyqnr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:17:29 GBp 439 498.60 XLON xHa9gwiyqn0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:15:55 GBp 24 499.00 XLON xHa9gwiyrub OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:15:55 GBp 223 499.00 XLON xHa9gwiyrud OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:12:47 GBp 153 499.00 XLON xHa9gwiypVM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:12:47 GBp 216 499.00 XLON xHa9gwiypVR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:10:49 GBp 125 499.00 XLON xHa9gwiynCF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:10:49 GBp 233 499.00 XLON xHa9gwiynCH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:10:49 GBp 116 499.00 XLON xHa9gwiynCJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:07:52 GBp 281 499.00 XLON xHa9gwiyyu$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:07:52 GBp 229 499.00 XLON xHa9gwiyyu1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:07:52 GBp 214 499.00 XLON xHa9gwiyyu3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:07:52 GBp 137 499.00 XLON xHa9gwiyyu5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:04:55 GBp 482 499.00 XLON xHa9gwiyxdI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:04:55 GBp 223 499.00 XLON xHa9gwiyxdK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:04:55 GBp 136 499.00 XLON xHa9gwiyxdP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:02:57 GBp 43 499.00 XLON xHa9gwiyu4m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:02:57 GBp 47 499.00 XLON xHa9gwiyu4o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:02:57 GBp 146 499.00 XLON xHa9gwiyu4q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:02:57 GBp 216 499.00 XLON xHa9gwiyu4s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:01:58 GBp 62 499.00 XLON xHa9gwiyvvJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:01:58 GBp 214 499.00 XLON xHa9gwiyvvL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:01:35 GBp 13 499.00 XLON xHa9gwiyvOA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:01:35 GBp 214 499.00 XLON xHa9gwiyvOC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:00:00 GBp 195 499.00 XLON xHa9gwiydpK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:00:00 GBp 107 499.00 XLON xHa9gwiydpM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 09:00:00 GBp 235 499.00 XLON xHa9gwiydpO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:59:01 GBp 204 499.00 XLON xHa9gwiydSY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:57:33 GBp 83 499.00 XLON xHa9gwiyaSb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:57:33 GBp 219 499.00 XLON xHa9gwiyaSd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:57:08 GBp 204 499.00 XLON xHa9gwiybkc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:57:08 GBp 544 499.00 XLON xHa9gwiybk1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:57:08 GBp 12 499.00 XLON xHa9gwiybk3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:56:08 GBp 289 498.20 XLON xHa9gwiyYZ$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:49:48 GBp 532 498.20 XLON xHa9gwiylaY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:49:48 GBp 149 498.60 XLON xHa9gwiylan OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:49:48 GBp 103 498.60 XLON xHa9gwiylap OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:49:48 GBp 365 498.80 XLON xHa9gwiylar OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:49:41 GBp 254 498.80 XLON xHa9gwiylYg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:49:41 GBp 366 499.00 XLON xHa9gwiylYm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:49:40 GBp 252 499.20 XLON xHa9gwiyljF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:49:40 GBp 364 499.40 XLON xHa9gwiyljH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:44:18 GBp 84 500.00 XLON xHa9gwiygQZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:44:18 GBp 120 500.00 XLON xHa9gwiygQb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:44:18 GBp 1,738 500.00 XLON xHa9gwiygQm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:44:18 GBp 214 500.00 XLON xHa9gwiygQo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:37:23 GBp 66 499.60 XLON xHa9gwiyNR@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:37:23 GBp 17 499.60 XLON xHa9gwiyNR0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:37:23 GBp 121 499.60 XLON xHa9gwiyNR5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:34:45 GBp 817 499.60 XLON xHa9gwiyLRY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:34:26 GBp 205 499.60 XLON xHa9gwiyIrs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:33:27 GBp 175 499.60 XLON xHa9gwiyJbE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:33:27 GBp 29 499.60 XLON xHa9gwiyJbG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:29:31 GBp 325 499.20 XLON xHa9gwiyUhI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:29:31 GBp 469 499.40 XLON xHa9gwiyUhK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:29:31 GBp 76 500.50 XLON xHa9gwiyUgA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:29:31 GBp 122 500.50 XLON xHa9gwiyUgC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:29:31 GBp 94 500.50 XLON xHa9gwiyUgE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:29:31 GBp 432 500.50 XLON xHa9gwiyUgG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:27:33 GBp 418 500.50 XLON xHa9gwiySXM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:27:13 GBp 201 500.50 XLON xHa9gwiySsr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:27:13 GBp 3 500.50 XLON xHa9gwiySst OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:27:10 GBp 173 500.00 XLON xHa9gwiySnZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:27:09 GBp 5,268 500.00 XLON xHa9gwiySn6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:27:09 GBp 834 500.00 XLON xHa9gwiySn8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:27:09 GBp 236 500.00 XLON xHa9gwiySnA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:27:09 GBp 38 500.00 XLON xHa9gwiySnC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:27:09 GBp 4,450 500.00 XLON xHa9gwiySnE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:27:09 GBp 121 500.00 XLON xHa9gwiySnG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Jun-2023 08:27:09 GBp 38 500.00 XLON xHa9gwiySnI

END