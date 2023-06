Monument annonce ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2023 (« T3 de l'exercice 2023 »)

French German

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 02 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) (« Monument » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats de production et financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2023 et les neuf mois clos au 31 mars 2023. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars des États-Unis (« USD ») (consultez le site www.sedar.com pour voir l'ensemble des résultats financiers).



Cathy Zhai, présidente et directrice générale de la Société, a déclaré : « J'ai le plaisir d'annoncer qu'au cours du troisième trimestre, notre mine d'or Selinsing, en Malaisie, a commencé à produire des sulfures. Les accords d'enlèvement ayant été conclus et le premier lot de concentré d'or étant prêt à être vendu après la fin du trimestre, les flux de trésorerie devraient être plus élevés au cours des prochains trimestres, grâce à l'amélioration continue des performances de l'usine de traitement de sulfure en vue d'une production à plein régime. La Société se servira de l'argent généré par la vente de concentré de sulfure pour le développement du projet aurifère de Murchison en Australie-Occidentale, ainsi que d'autres initiatives de développement de l'entreprise. »

Faits marquants du troisième trimestre :

L'usine de flottation de sulfure de Selinsing a entamé sa phase de montée en puissance de la production, au cours de laquelle des déficiences ont été identifiées et traitées dans le cadre d'un plan d'action.

Une nouvelle flotte minière est arrivée pour améliorer les taux d'extraction.

Des contrats d'enlèvement ont été conclus à des conditions commerciales compétitives.

Des permis d'exportation ont été accordés à plusieurs acheteurs fin mai, après la fin du trimestre ; le premier lot de production de concentré d'or de 2 000 tonnes métriques sèches (« DMT ») progresse en vue de la vente.

Production de lingots d'or : 104 onces (« oz ») d'or ont été nettoyées et coulées depuis l'or dans le circuit ; 1 400 onces de lingots d'or vendues pour 2,63 millions $ (T3 2022 : 3 270 onces pour 6,16 millions $) ; Prix de l'or trimestriel moyen réalisé de 1 878 $/oz (T3 2022 : 1 911 $/oz en excluant l'or en livraison prépayée) ; Coût au comptant par once de lingot d'or vendue de 1 580 $/oz (T3 2022 : 1 835 $/oz) ; La marge brute a augmenté pour atteindre 0,42 million $ (T3 2022 : 0,16 million $) ; Le coût total de maintien (« AISC ») a diminué pour atteindre 1 940 $/oz (T3 2022 : 2 248 $/oz) (section 15 « Mesures des performances non conformes aux normes IFRS »).

Production de concentré aurifère : 2 107 DMT de concentré d'or produit contenant 2 412 onces d'or.





Principaux résultats de production et financiers du troisième trimestre et sur neuf mois

Three months ended

March 31, Nine months ended

March 31, 2023 2022 2023 2022 Production Ore mined (t) 82,100 103,380 298,351 263,561 Waste removed (tonnes) 2,235,216 1,194,143 5,943,868 4,907,452 Gold Bullion Production (carbon-in-leach (CIL)) Ore processed (tonnes) - 138,984 195,264 424,595 Average mill feed grade (g/t) - 0.75 1.03 0.62 Processing recovery rate (%) - 69 % 45 % 66 % Gold bullion production(1)(oz) - 2,423 3,563 5,149 Gold sold (oz) 1,400 3,270 5,150 7,566 Three months ended

March 31, Nine months ended

March 31, 2023 2022 2023 2022 Gold Concentrate Production (Flotation) Ore processed (tonnes) 89,151 - 98,725 - Average mill feed grade (g/t) 1.99 - 1.98 - Mass Pull (%) 2.35 % 2.25 % Processing recovery rate (%) 42 % - 41 % - Gold concentrate production (t) 2,107 - 2,137 - Gold concentrate production (oz) 2,412 - 2,440 - Gold sold (oz) - - - -





Three months ended

March 31, Nine months ended

March 31, 2023 2022 2023 2022 Financial (expressed in thousands of US$) $ $ $ $ Revenue 2,629 6,160 9,209 13,589 Gross margin from mining operations 417 158 1,300 353 Loss before other items (894 ) (1,957 ) (3,057 ) (4,836 ) Net loss (837 ) (2,840 ) (4,322 ) (6,609 ) Cash flows provided by (used in) operations 1,346 2,170 3,446 (1,830 ) Working capital 14,545 32,617 14,545 32,617 Loss per share – basic and diluted (US$/share) (0.00 ) (0.01 ) (0.01 ) (0.02 ) Other US$/oz US$/oz US$/oz US$/oz Average realized gold price per ounce sold (2) 1,878 1,911 1,788 1,868 Cash cost per ounce sold: Mining 567 762 557 704 Processing 817 900 792 865 Royalties 180 166 178 166 Operations, net of silver recovery 16 7 9 15 Total cash cost per ounce sold(3) 1,580 1,835 1,536 1,750 By-product silver recovery 1 0 1 1 Operation expenses - 0 0 6 Corporate expenses 48 8 19 7 Accretion of asset retirement obligation 40 12 29 14 Exploration and evaluation expenditures 113 37 99 36 Sustaining capital expenditures 158 356 95 359 Total all-in sustaining costs per ounce sold(4) 1,940 2,248 1,779 2,173

(1) Defined as good delivery gold bullion according to London Bullion Market Association (“LBMA”), net of gold doŕe in transit and refinery adjustment.

(2) Monument average realized gold price is US$1,878/oz for the three months ended March 31, 2023.

(3) Total cash cost per ounce includes production costs such as mining, processing, tailing facility maintenance and camp administration, royalties and operating costs such as storage, temporary mine production closure, community development cost and property fees, net of by-product credits. Cash cost excludes amortization, depletion, accretion expenses, idle production costs, capital costs, exploration costs and corporate administration costs. Readers should refer to section 15 “Non-GAAP Performance Measures” of Q3 MD&A.

(4) All-in sustaining cost per ounce includes total cash costs and adds sustaining capital expenditures, corporate administrative expenses for the Selinsing Gold Mine including share-based compensation, exploration and evaluation costs, and accretion of asset retirement obligations. Certain other cash expenditures, including tax payments and acquisition costs, are not included. Readers should refer to section 15 “Non-GAAP Performance Measures” of Q3 MD&A.

Analyse de la production au T3 2023

Production de lingots d'or

104 onces d'or ont été récupérées en raison d'un nettoyage du circuit de lixiviation de carbone (« CIL »), actuellement en état d'entretien et maintenance, et une reconversion sera possible pour traiter le minerai d'oxyde à l'avenir.



Production de concentré aurifère

Suite à la mise en service de l'usine de flottation de sulfure en décembre 2022, la production de concentré aurifère au T3 2023 était de 2 107 tonnes métriques sèches (« DMT ») contenant 2 412 onces d'or, en raison du traitement de 89 151 tonnes de minerai de sulfure (T3 2022 : 0).

Au total, 98 725 tonnes de minerai de sulfure ont été traitées au cours des neufs mois clos au 31 mars 2023, produisant 2 137 tonnes de concentré contenant 2 440 onces d'or.

Le minerai total extrait au cours du trimestre s'est élevé à 82 100 tonnes par rapport à 103 380 tonnes au T3 2022, cette baisse étant due aux fortes pluies inattendues en février et à une pénurie d'explosifs. Le retrait de déchets total a augmenté pour atteindre 2 235 216 tonnes (T3 2022 : 1 194 143 tonnes) en raison d'une hausse du retrait de déchets dans les zones de creusage libres des puits BRC2 et BRC3 au cours du trimestre lorsque les explosifs n'étaient pas disponibles.

La charge d'alimentation de 89 151 tonnes était entièrement destinée à la production de flottation à une teneur d'alimentation de 1,99 g/t avec une récupération de 42 % et un tirage en masse de 2,35 %. La faible récupération d'or a été causée par le traitement de matériaux de premier remplissage très oxydés pendant la période de mise en service avec minerai au T2 2023, les résidus à haute teneur étant déchargés dans un bassin de résidus dédié pour un retraitement futur.

Le minerai traité pendant le trimestre était inférieur aux prévisions en raison d'une perte de production suite à une panne de boîte de vitesses en mars, qui a été réparée depuis.

Par ailleurs, la production devrait s'améliorer au T4 2023, suite à l'extraction dans des zones aurifères à plus haute teneur à la fin du trimestre actuel.

Analyse financière du T3 2023

Les ventes de lingots d'or au T3 2023 ont généré un chiffre d'affaires de 2,63 millions $ par rapport à 6,16 millions $ au T3 2022. Le chiffre d'affaires des ventes d'or est dérivé de la vente de 1 400 oz (T3 2022 : 3 270 oz) de lingots d'or à un prix de l'or moyen réalisé de 1 878 $ par once. (T3 2022 : 1 911 $ par once). Il n'y a pas eu de vente de concentré aurifère au cours du trimestre.

La marge brute de 0,42 million $ a résulté de la vente de l'inventaire de lingots d'or restant avant les dépenses d'exploitation ainsi que l'amortissement et la désactualisation hors trésorerie (T3 2022 : 0,16 million $). Cette hausse de la marge brute est due à des coûts inférieurs associés à l'usine de CIL qui demeurait en état d'entretien et maintenance.

La perte nette s'est élevée à 0,84 million $, soit (0,00 $) par action, par rapport à une perte nette de 2,84 millions $, soit (0,01 $) par action pour le T3 2022.

Le coût au comptant par once des lingots d'or vendus a baissé de 14 % pour atteindre 1 580 $/oz par rapport à 1 835 $/oz au cours de la même période l'année dernière. Cette baisse est due à un coût inférieur sur l'or supplémentaire nettoyé dans le circuit au T3 lorsque le circuit de CIL a été mis en état d'entretien et maintenance.

Le solde de trésorerie et d'équivalents de trésorerie au 31 mars 2023 était de 10,11 millions $, soit une baisse de 10,93 millions $ par rapport au solde au 30 juin 2022 de 21,04 millions $, comprenant 13,50 millions $ de coûts de développement du projet de sulfure à Selinsing, incluant la construction de l'usine de flottation, les mises à niveau de l'installation de stockage de résidus ainsi que les activités de réduction, détournement de rivière et décapage, 0,82 million $ pour les activités d'exploration et de maintenance de Murchison, et 0,06 million $ pour les obligations de contrats de location à long terme, compensés par 3,45 millions $ générés par les activités d'exploitation. Au 31 mars 2023, la Société disposait d'un fonds de roulement en solde positif de 14,55 millions $, par rapport à celui du 30 juin 2022, à 30,33 millions $.



Développement

Mine d'or Selinsing

Le développement du projet de sulfure à la mine d'or Selinsing, en Malaisie, est la priorité actuelle de la Société. Au 31 mars 2023, le Projet a été complété avec des coûts totaux de 18 millions $ incluant 11 millions $ pour la construction de l'usine de flottation et 7 millions $ pour le développement minier, comprenant principalement le retrait des déchets, la division de la rivière et l'amélioration des installations de stockage de résidus.

Au cours du T3 2023, la construction de l'usine de flottation a été terminée et la majorité de l'équipement auxiliaire a été installée, à l'exception du système d'ensachage et de l'entrepôt de concentré permanent, qui devraient être terminés au T4 2023. La montée en puissance pour une pleine production a débuté en janvier 2023 et devrait se terminer en juin 2023.

Projet aurifère de Murchison

À Murchison, la Société a continué de passer en revue les données historiques au projet de Gabanintha, et le forage a été différé pour préserver la trésorerie pendant la finalisation du développement du projet de sulfure de Selinsing.

La Société a continué de s'assurer que l'usine de Burnakura et les autres installations soient opérationnelles grâce à son programme d'entretien et de maintenance afin d'assurer une mise en service efficace à l'avenir. L'hébergement et la restauration sur site sont entièrement fonctionnels pour le personnel et les entrepreneurs miniers de la Société afin d'être prêts une fois qu'un redémarrage aura été approuvé.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d'or canadien reconnu qui possède à 100 % et exploite la mine d'or Selinsing en Malaisie, ainsi que le projet aurifère de Murchison dans la zone de Murchison en Australie-Occidentale. Il détient une participation de 20 % dans le projet aurifère de Tuckanarra conjointement avec Odyssey Gold Ltd dans la même région. La Société emploie environ 200 personnes dans les deux régions, et est déterminée à atteindre les normes les plus élevées en matière de gestion de l'environnement, de responsabilité sociale, de santé et de sécurité pour ses employés et ses communautés voisines.

Cathy Zhai, présidente-directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580-1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

POUR TOUT COMPLÉMENT D'INFORMATION, veuillez consulter le site Web de la société à l'adresse www.monumentmining.com ou contacter :

Richard Cushing, MMY Vancouver Tél. : +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

« Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assume une quelconque responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse. »

Clause de non-responsabilité relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives relatives à Monument, à ses activités et à ses futurs projets (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont des déclarations qui impliquent des attentes, des plans, des objectifs ou des événements futurs qui ne sont pas des faits historiques et incluent les plans de la Société concernant ses projets miniers, les attentes concernant l'achèvement de la période de montée en puissance jusqu'au niveau de production cible à Selinsing et le calendrier de celle-ci, les attentes concernant la capacité continue de la Société à s'approvisionner en explosifs auprès des fournisseurs, les attentes concernant l'achèvement du hangar de stockage et du dépôt de nitrate d'ammonium proposés et le calendrier de ceux-ci, et le calendrier et les résultats des autres programmes et événements proposés dont il a été fait référence dans le présent communiqué de presse. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide de termes prospectifs comme « envisage », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est censé », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention de », « prévoit » ou « ne prévoit pas », ou « croit », ou encore des variantes de ces mots et expressions, ou des indications que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « sont susceptibles de », « ont des chances de » « se produire », « avoir lieu » ou « se réaliser ». Les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse sont soumis à divers risques, incertitudes et autres facteurs pouvant entraîner une différence substantielle entre les résultats ou réalisations réels et ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Ces risques et certains autres facteurs incluent, sans s'y limiter : les risques liés aux incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, géopolitiques et sociales d'ordre général ; les incertitudes concernant les résultats des activités d'exploration en cours ; les incertitudes quant à l'avancement et au calendrier des activités de développement, y compris celles liées au processus de montée en puissance à Selinsing et à l'achèvement du hangar de stockage et du dépôt de nitrate d'ammonium proposés ; les incertitudes et les risques liés à la capacité de la Société à s'approvisionner en explosifs auprès des fournisseurs ; les risques liés aux opérations étrangères ; les autres risques inhérents à l'industrie minière et les autres risques décrits dans l'analyse par la direction de la Société, ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la Société, tous étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les facteurs et hypothèses substantiels utilisés pour développer les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse comprennent : les attentes concernant le coût au comptant estimé par once d'or produite et les flux de trésorerie estimés pouvant être générés par les opérations, les facteurs économiques généraux et autres facteurs pouvant échapper au contrôle de Monument ; les hypothèses et attentes concernant les résultats de l'exploration sur les projets de la Société ; les hypothèses concernant le prix futur de l'or et d'autres minéraux ; le calendrier et l'ampleur de la production future estimée ; les hypothèses concernant le calendrier et les résultats prévus des activités de développement ; y compris le processus de montée en puissance à Selinsing et à l'achèvement du hangar de stockage et du dépôt de nitrate d'ammonium proposés ; les attentes que la Société continuera à être en mesure de s'approvisionner en explosifs auprès des fournisseurs en temps opportun ; les coûts des activités futures ; les dépenses en capital et opérationnelles ; la réussite des activités d'exploration ; les problèmes d'exploitation minière ou de traitement ; les taux de change ; et tous les facteurs et hypothèses décrits dans l'analyse par la direction de la Société ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la Société, tous étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs, il est possible que d'autres facteurs empêchent d'obtenir les résultats escomptés, estimés ou attendus. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans de tels énoncés prospectifs. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf en cas d'exigence des lois en vigueur sur les valeurs mobilières.