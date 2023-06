English French

La dernière mise à jour de Quadient Inspire offre de nouvelles capacités en matière d'expérience client

La release 16 de la solution CCM de Quadient, leader sur ce marché, offre plus de cloud, plus d'automatisation et plus de contrôle pour une meilleure expérience client



Paris, le 5 juin 2023

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de Quadient Inspire Flex Release 16 (R16), la plus récente évolution de la solution de gestion des communications client (CCM) omnicanale de Quadient. Cette version ajoute de nouvelles fonctionnalités et capacités conçues pour aider les entreprises à renforcer leur stratégie dans le cloud, à automatiser l'orchestration omnicanale et à améliorer l'efficacité opérationnelle et la productivité des employés tout en offrant une meilleure expérience client sur l'ensemble des canaux.

Quadient poursuit ses investissements en matière d'innovation dans ses solutions cloud. La version R16 d'Inspire aide les entreprises à explorer de nouvelles opportunités en matière d'expérience client (CX) en supprimant un grand nombre des restrictions traditionnelles du CCM autour du déploiement, des intégrations, de la création de contenu et de l'orchestration omnicanale. En outre, Quadient propose désormais des options d'hébergement local au Royaume-Uni et au Japon pour ses composants Inspire Flex Cloud.

« Nous restons déterminés à soutenir les objectifs CX les plus ambitieux de nos clients en améliorant continuellement nos solutions logicielles avancées et en poursuivant l'évolution du CCM vers le CXM », a déclaré Chris Hartigan, Directeur des solutions, Automatisation Intelligente des Communications, Quadient. « Quadient Inspire R16 ouvre de nouvelles perspectives en matière de CX grâce à des options étendues de déploiement dans le cloud, des outils de gestion de contenu intelligents et une diffusion omnicanale activée par événement en temps réel ».

Plus de 350 utilisateurs ayant participé au programme First Movers Advantage1 de Quadient utilisent déjà avec succès Inspire R16. Avec de nouvelles fonctionnalités, Inspire R16 offre :

Plus de cloud : Plus d'options de déploiement dans le cloud avec l’ajout de la prise en charge d'Amazon Elastic Container Service (ECS) et un registre de conteneurs Docker. Les clients Inspire assurent la pérennité de leur infrastructure CCM et s'adaptent facilement à l'évolution de leurs besoins en tirant parti de leur choix d'infrastructure cloud

: Plus d'options de déploiement dans le cloud avec l’ajout de la prise en charge d'Amazon Elastic Container Service (ECS) et un registre de conteneurs Docker. Les clients Inspire assurent la pérennité de leur infrastructure CCM et s'adaptent facilement à l'évolution de leurs besoins en tirant parti de leur choix d'infrastructure cloud Plus d'automatisation : De l'intégration de Salesforce et Apache Kafka à une nouvelle API d'événements, Inspire R16 introduit une série de nouveaux accélérateurs et connecteurs permettant d'élargir les connaissances sur le parcours client et d'automatiser les scénarios de diffusion personnalisés. Le nouveau déclencheur d'événements d'orchestration omnicanale permet aux événements de canal - scan de code QR, envoi de formulaire, consultation d'hyperlien - de déclencher automatiquement des flux de communication sur mesure avec peu ou pas d'efforts manuels ou de codage.

: De l'intégration de Salesforce et Apache Kafka à une nouvelle API d'événements, Inspire R16 introduit une série de nouveaux accélérateurs et connecteurs permettant d'élargir les connaissances sur le parcours client et d'automatiser les scénarios de diffusion personnalisés. Le nouveau déclencheur d'événements d'orchestration omnicanale permet aux événements de canal - scan de code QR, envoi de formulaire, consultation d'hyperlien - de déclencher automatiquement des flux de communication sur mesure avec peu ou pas d'efforts manuels ou de codage. Plus de contrôle : Grâce à une nouvelle aide à la rédaction, à des graphiques dynamiques, à la modification simultanée de documents et à des composants de conception d'e-mails prêts à l'emploi, les utilisateurs d'Inspire R16 créent en moins de temps des communications interactives conçues et optimisées pour être lues plus rapidement. Les nouvelles fonctions de contrôle de la qualité comprennent le suivi des modifications et des outils de test automatisés dans le composant Inspire Compare.





Quadient Inspire est la seule solution CCM du marché qui s'adapte à tous les environnements d'entreprise, avec au choix un déploiement SaaS (Inspire Evolve), sur site ou hybride (Inspire Flex), et qui offre la cartographie (Inspire Journey) et l’orchestration du parcours client en mode SaaS. Inspire est disponible au sein du Quadient Hub, une plateforme SaaS complète et unifiée qui fournit un point d'accès unique à toutes les solutions cloud de Quadient pour la gestion de la communication client et l'automatisation financière. Pour en savoir plus sur Inspire R16, visitez le site https://www.quadient.com/fr/toutes-les-nouveautes-de-quadient-inspire-r16.

A propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

