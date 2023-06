EGIDE : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 30 juin 2023 - Avis préalable

Bollène, le 07 juin 2023 – 07 :00(CET)

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

Avis préalable

Le Conseil d’Administration du Groupe Egide s’est réuni le 23 mai 2023 sous la présidence de Jim Collins, Président-Directeur Général, et a décidé de convoquer l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des Actionnaires le vendredi 30 juin 2023 à 10h30 à l’hôtel IBIS Paris Gare de Lyon Diderot, 31bis boulevard Diderot 75012 Paris.

Les actionnaires qui ne pourront pas se déplacer pour assister à l’assemblée physiquement, pourront demander l’accès à la visio-conférence au moins 24 heures à l’avance par e-mail à assemblee@fr.egide-group.com en justifiant de leur statut d’actionnaires. Ils ne seront toutefois pas considérés comme étant présents à l’assemblée générale et ils ne pourront pas voter en visioconférence et sont donc invités à voter par correspondance ou par procuration par voie postale ou par voie électronique, en privilégiant l’envoi de leur formulaire par voie électronique.

L’ordre du jour et le projet de texte des résolutions ont été publiés au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires du 26 mai 2023 (www.journal-officiel.gouv.fr) et sur le site internet de la société (www.egide-group.com).

Il est rappelé que les actionnaires peuvent poser des questions écrites et demander l’inscription de points ou de résolutions nouvelles à l’ordre du jour dans les conditions décrites dans l’avis préalable publiée au BALO et disponible sur son site Internet (Rubrique Finance – Espace Assemblée Générale).

Les actionnaires pourront se procurer toute information complémentaire par demande adressée à la société, Site Sactar, Service Assemblée – 84500 – BOLLENE.

CONTACTS

EGIDE –Philippe Bringuier – Directeur Général et Directeur Administratif et Financier

+33 4 90 30 35 94 – pbringuier@fr.egide-group.com

FIN’EXTENSO – Isabelle Aprile - Relations Presse - +33 6 17 38 61 78 – i.aprile@finextenso.fr

A propos du Groupe EGIDE - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boîtiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

