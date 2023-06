The Medical Post d'EnsembleIQ remporte deux prix argent des Prix du magazine Canadien 2023 : B2B

English French

TORONTO, 07 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Medical Post du groupe EnsembleIQ, qui représente une voix indépendante et une source d'information fiable pour les médecins du Canada, annonce aujourd'hui avoir remporté deux prix argent pour le contenu et la création lors des Prix du magazine Canadien 2023 : B2B, qui souligne la contribution exceptionnelle d'un professionnel au secteur B2B de l'industrie du magazine canadien.



La chronique du Dr. Raj Waghmare a remporté le prix dans la catégorie de la Meilleure chronique ou rubrique régulière. Les chroniques du Dr. Waghmare offrent le point de vue d'un médecin sur son travail dans un service d'urgence de l'hôpital Ontario en s'inspirant de cas réels.

Le numéro « The Anti-Paperwork » a gagné le prix argent dans la catégorie Meilleure couverture. Les couleurs vives de l'illustration mettent en évidence le volume de travail d'un médecin en plus de prendre soin de ses patients. Le prix récompense Gracia Lam, illustratrice, Nancy Peterman, directrice artistique, et Joséphine Woertman, directrice artistique.

« Nous couvrons un large éventail de sujets relatifs aux soins de santé, des actualités et avancées médicales à la gestion des pratiques, en passant par des éclairages sur les affaires et la politique. Notre objectif est de tenir notre lectorat de médecins informés et intéressés par notre contenu et notre conception de haute qualité », a déclaré Colin Leslie, rédacteur en chef de The Medical Post. « Ces prix mettent en valeur notre travail exceptionnel. Nous félicitons le Dr Waghmare et notre équipe pour ces prestigieux prix prestigieux. »

Au total, Canadian Grocer du groupe EnsembleIQ, la source nationale de renseignements alimentaires n° 1 au Canada , Convenience Store News Canada, la principale source d'information pour les détaillants de proximité, les opérateurs de stations-service et de lavage de voitures, et The Medical Post ont été les finalistes de neuf prix.

Pour en savoir plus sur The Medical Post, rendez-vous sur CanadianHealthcareNetwork.ca.

À propos de The Medical Post

Depuis 1965, The Medical Post est la source d'information fiable des médecins et des pharmaciens dans tout le Canada. Le portefeuille de The Medical Post offre une communauté aux professionnels de la santé qui se consacrent à de meilleurs médicaments, de meilleurs soins et de meilleures affaires.

À propos d'EnsembleIQ

EnsembleIQ est la première ressource d'informations et de connexions exploitables qui favorisent la croissance des entreprises tout au long du processus d'achat. Nous aidons les professionnels de la vente au détail, de la technologie, des biens de consommation, de la santé et de l'hôtellerie à prendre des décisions éclairées et à acquérir un avantage concurrentiel. EnsembleIQ met à disposition les informations commerciales les plus fiables provenant des meilleurs experts du secteur, des solutions marketing créatives et des expériences événementielles efficaces qui connectent les meilleurs fournisseurs et prestataires de services de leur catégorie à nos communautés dynamiques de création d'entreprises. Pour en savoir plus sur EnsembleIQ, rendez-vous sur ensembleiq.com.

Personne-ressource auprès des médias

Joe Territo

directeur de la stratégie

EnsembleIQ

jterrito@ensembleiq.com