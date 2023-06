English French

SOITEC PUBLIE LES RÉSULTATS ANNUELS

DE SON EXERCICE FISCAL 2022-2023

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 1,1 Md€, en croissance de 26% en données publiées et de 19% à périmètre et taux de change constants

La marge d’EBITDA 1 , 2 a atteint 36%, comme attendu Le résultat opérationnel courant a progressé de 37%, atteignant 267 M€ Le free cash-flow a atteint 34 M€, après une nouvelle augmentation des investissements de capacité Les perspectives pour l’exercice 2023-2024 sont confirmées : le chiffre d’affaires est attendu à un niveau stable à périmètre et taux de change constants par rapport à 2022-2023 et la marge d’EBITDA 1,2 maintenue à environ 36% Soitec confirme piloter ses activités dans le but d’atteindre un objectif de chiffre d’affaires d’environ 2,1 Mds$ au cours de l’exercice 2025-2026 et un objectif de marge d’EBITDA 1,2 d’environ 40% (sur la base d’un taux de change euro/dollar US de 1,10 )



Bernin (Grenoble), France, le 7 juin 2023 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour ses résultats annuels de l’exercice 2022-2023 (clos le 31 mars 2023). Ces états financiers3 ont été arrêtés par le Conseil d’administration lors de la réunion tenue ce jour.

Pierre Barnabé, Directeur Général de Soitec, a déclaré : « Dans un environnement complexe, nous avons terminé notre exercice fiscal en ligne avec nos prévisions, tant en termes de croissance organique que de marge d'EBITDA, qui s’élève à 36%, soit le niveau le plus élevé jamais atteint par Soitec. Ces excellents résultats sont une parfaite illustration de la robustesse de notre modèle de création de valeur durable. Je tiens à féliciter les équipes de Soitec pour leur formidable travail et leur engagement sans faille.

Les solides dynamiques des marchés Automobile & Industrie et Objets intelligents vont nous permettre de compenser le ralentissement temporaire du marché des smartphones. Au cours de ce qui sera une année de transition vers nos ambitieux objectifs de croissance pour l'année fiscale 2025-2026 et au-delà, nous continuerons d’accroître nos capacités de production afin de soutenir notre expansion future et poursuivrons nos investissements dans l’innovation », a ajouté Pierre Barnabé.

Forte croissance du chiffre d’affaires et nouvelle amélioration de la marge d’EBITDA1,2

Compte de résultat consolidé (1 ère partie)

(en millions d’euros) 2022-2023 2021-2022 Évolution Chiffre d’affaires 1 089 863 +26% Marge brute 402 316 +28% En pourcentage du chiffre d’affaires 37,0% 36,6% Frais de Recherche & Développement (nets) (64) (57) +13% Frais généraux, administratifs et commerciaux (71) (64) +11% Résultat opérationnel courant 267 195 +37% En pourcentage du chiffre d’affaires 24,5% 22,6% EBITDA2 des activités poursuivies 391 309 +27% En pourcentage du chiffre d’affaires 36,0% 35,8%

Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2022-2023 a atteint 1 089 millions d'euros, en hausse de 26% en données publiées par rapport aux 863 millions d’euros réalisés en 2021-2022. Cette augmentation résulte d’une croissance de 19% à périmètre4 et taux de change constants conjuguée à un effet de change positif de 7%.

Le chiffre d’affaires de la division Communications mobiles a atteint 731 millions d’euros au cours de l’exercice 2022-2023, soit 67% du chiffre d’affaires total. Il est en hausse de 10% à taux de change constants et de 17% en données publiées par rapport à l’exercice 2021-2022. Dans le contexte d’un ralentissement du marché mondial des ventes de smartphones, la demande pour les substrats RF-SOI continue d’être portée par la pénétration croissante des téléphones mobiles 5G haut de gamme requérant un contenu en semiconducteurs plus élevé pour les applications de radiofréquence, ainsi que par les accords commerciaux de long terme en place avec les clients du Groupe. Les ventes de substrats FD-SOI pour les modules frontaux ont également enregistré une solide performance. La hausse des ventes de plaques de 300 mm a été rendue possible par la poursuite de la montée en régime de la production de l’usine de Singapour. Par ailleurs, la phase d’adoption des substrats POI dédiés aux filtres RF s’est poursuivie, plusieurs clients œuvrant à la qualification de différentes architectures de conception.





Le chiffre d'affaires de la division Automobile & Industrie s'est élevé à 141 millions d'euros au cours de l'exercice 2022-2023, soit 13% du chiffre d'affaires total. Il est en croissance de 77% à taux de change constants et de 89% en données publiées par rapport à l'exercice 2021-2022. La demande de l'industrie automobile continue d'être portée par l'augmentation du contenu en semiconducteurs embarqués dans les nouveaux véhicules, qu'il s'agisse d'une digitalisation croissante (info-divertissement, conduite autonome et fonctions liées à la sécurité), ainsi ou d'une électrification plus importante (proportion de véhicules électriques ou hybrides en hausse). Une forte croissance a été enregistrée à la fois dans les ventes de substrats FD-SOI et dans celles de plaques Power-SOI. Enfin, l'offre SmartSiC a commencé à générer ses premiers revenus.





Le chiffre d'affaires de la division Objets intelligents a atteint 217 millions d'euros au cours de l'exercice 2022-2023, soit 20% du chiffre d'affaires total. Il est en progression de 26% à taux de change constants et de 32% en données publiées par rapport à l'exercice 2021-2022. La demande reste portée par un besoin en capteurs plus complexes, des fonctionnalités de connectivité accrues et plus d'intelligence embarquée, ce qui se traduit par des puces à la fois plus puissantes et plus efficaces pour l'intelligence artificielle embarquée, les centres de données et le cloud computing. L'augmentation des ventes de substrats FD-SOI a été particulièrement forte, répondant à une demande croissante pour l'Internet des Objets (IoT) et pour les applications de edge computing, dans les biens de consommation comme dans le secteur industriel. Les ventes de substrats Photonics-SOI, permettant de fournir des solutions de connectivité haut débit pour l'intelligence artificielle dans le cloud et celles de substrats Imager-SOI pour les applications basées sur de l'imagerie en 3D, ont également connu une croissance soutenue.





La marge brute a atteint 402 millions d’euros au cours de l’exercice 2022-2023, en hausse de 28% par rapport aux 316 millions d’euros de l’exercice 2021-2022, reflétant une progression de 0,4 point du taux de marge brute qui passe de 36,6% du chiffre d’affaires en 2021-2022 à 37,0% du chiffre d’affaires en 2022-2023. Soitec a bénéficié du levier opérationnel lié à la forte croissance de l’activité, mais également d’un mix produit favorable. Cette bonne performance industrielle a plus que compensé l’augmentation des coûts liée à l’inflation, dont, comme anticipé, des prix d’achat du matériau brut plus élevés dans le cadre des contrats d’approvisionnement à long terme du Groupe avec ses fournisseurs. Elle a également compensé des éléments non récurrents, à savoir des dépréciations de stocks et un effet dilutif sur le taux de marge des couvertures de change en place.

Le résultat opérationnel courant a progressé de 37% pour atteindre 267 millions d’euros au cours de l’exercice 2022-2023 contre 195 millions d’euros lors de l’exercice 2021-2022. Cette hausse se traduit par une amélioration de la marge opérationnelle courante qui est passée de 22,6% du chiffre d’affaires en 2021-2022 à 24,5% du chiffre d’affaires en 2022-2023 grâce à une progression modérée des charges nettes de recherche et développement (R&D) et à un contrôle serré des frais généraux, administratifs et commerciaux.

Les dépenses brutes de R&D avant capitalisation ont augmenté de 15 millions d'euros et représenté 123 millions d'euros, soit 11,3% du chiffre d'affaires total. Ceci illustre les investissements continus réalisés par Soitec pour soutenir sa politique d'innovation, y compris l'expansion de son portefeuille de produits. Les charges nettes de R&D sont passées de 57 millions d'euros au cours de l'exercice 2021-2022 à 64 millions d'euros lors de l'exercice 2022-2023, représentant 5,9% du chiffre d'affaires 2022-2023.





Les frais généraux, administratifs et commerciaux ont été maîtrisés, passant de 7,4% du chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2021-2022 à 6,5% du chiffre d'affaires lors de l'exercice 2022-2023. En valeur absolue, ils ont modérément augmenté, passant de 64 millions d'euros au cours de l'exercice 2021-2022 à 71 millions d'euros en 2022-2023. Cette augmentation résulte d'une hausse des frais de personnel liée à la fois à la croissance des effectifs et à l'inflation des salaires, partiellement compensées par l'impact de la baisse du cours de bourse sur les rémunérations en actions.





L’EBITDA2 des activités poursuivies s’est élevé à 391 millions d’euros au cours de l’exercice 2022-2023, en hausse de 27% par rapport aux 309 millions d’euros atteints lors de l’exercice 2021-2022, faisant ressortir un taux de marge d’EBITDA1,2 en légère progression, passant de 35,8% du chiffre d’affaires en 2021-2022 à 36,0% en 2022-2023, parfaitement en ligne avec les indications données par le Groupe. Il s’agit du plus fort taux de marge d’EBITDA1,2 jamais atteint par Soitec, ce qui reflète son fort levier opérationnel et le contrôle serré de ses charges d’exploitation, partiellement compensés par l’impact de l’inflation sur les prix d’achat du matériau brut ainsi qu’un effet de change défavorable.

Les charges de dépréciation et d’amortissement sont passées de 81 millions d’euros au cours de l’exercice 2021-2022 à 106 millions d’euros lors de l’exercice 2022-2023 en raison de l’augmentation de la capacité industrielle ainsi que des investissements de R&D capitalisés que le Groupe a réalisés au cours des dernières années.

Compte de résultat consolidé (2 ème partie)

(en millions d’euros) 2022-2023 2021-2022 Évolution Résultat opérationnel courant 267 195 +37% Autres produits et charges opérationnels 0 10 Résultat opérationnel 268 205 +31% Résultat financier net (10) (1) Impôts (26) (2) Résultat net des activités poursuivies 232 202 +15% Résultat net des activités abandonnées 1 (0) Résultat net de l’ensemble consolidé 233 202 +15% Résultat net de base par action (en euros) 6.63 5.98 +11%



Résultat net dilué par action (en euros) 6.41 5.63 +14% Nombre d’actions 35 133 150 33 753 666 Nombre d’actions diluées 37 240 396 37 181 632

Au cours de l’exercice 2002-2023, le montant des autres produits et charges opérationnels a été non significatif tandis que le Groupe avait enregistré un produit opérationnel non récurrent de 10 millions d’euros lors de l’exercice 2021-2022, lié pour l’essentiel à la reprise totale d’une perte de valeur concernant le site industriel de Singapour. Par conséquent, le résultat opérationnel a atteint 268 millions d’euros au cours de l’exercice 2022-2023, soit une hausse de 31% par rapport aux 205 millions d’euros réalisés lors de l’exercice 2021-2022.

Le résultat financier net a représenté une charge de 10 millions d’euros au cours de l’exercice 2022-2023 contre une charge de 1 million d’euros lors de l’exercice 2021-2022. Le Groupe a bénéficié d’une diminution de 3 millions d’euros de ses frais financiers nets, résultant de l’impact favorable de la conversion de ses OCEANE 2023 et des intérêts financiers perçus sur les placements trésorerie. En revanche, il a enregistré un gain net de change de 1 million d’euros au cours de l’exercice 2022-2023 contre un gain net de 13 millions d’euros lors de l’exercice 2021-2022.

La charge d’impôts s’est élevée à 26 millions d’euros au cours de l’exercice 2022-2023 reflétant un taux d’imposition de 10% du résultat avant impôts, le Groupe continuant de bénéficier de déficits reportables. La charge d’impôts était en revanche nettement plus faible lors de l’exercice 2021-2022, puisqu’elle s’élevait à 2 millions d’euros en raison d’éléments non récurrents.

Le résultat net consolidé de l’exercice 2022-2023 atteint 233 millions d’euros, soit une hausse de 15% par rapport au résultat net de 202 millions d’euros enregistré en 2021-2022.

Free cash-flow positif après une nouvelle hausse des investissements

Flux de trésorerie consolidés

(en millions d’euros) 2022-23 2021-22 Activités poursuivies EBITDA2 391 309 Variation du besoin en fonds de roulement (96) (52) Impôts payés (32) (2) Flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation 263 255 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (228) (213) Free cash-flow 34 42 Financements reçus des actionnaires et autres (4) 2 Nouveaux emprunts et remboursements (y compris leasing), tirages sur lignes de crédit 32 39 Charges financières (7) (4) Flux de trésorerie générés par les opérations de financement 20 37 Effet de la variation du cours des devises 6 6 Variation nette de la trésorerie 60 85 Activités abandonnées (0) (2) Variation nette de la trésorerie du Groupe 60 83

Le Groupe a généré un free cash-flow de 34 millions d’euros au cours de l’exercice 2022-2023 tout en gérant son besoin en fonds de roulement et en continuant à investir dans ses capacités de production pour accompagner sa croissance. Lors de l’exercice 2021-2022, le free cash-flow avait atteint 42 millions d’euros.

Étroitement piloté par le Groupe, le besoin en fonds de roulement a progressé de 96 millions d’euros au cours de l’exercice 2022-2023, à comparer avec une augmentation de 52 millions d’euros lors de l’exercice 2021-2022. Ceci résulte d’une hausse des stocks de 36 millions d’euros ainsi que d’une augmentation de 112 millions d’euros des créances clients, reflétant à la fois la hausse de l’activité et un montant plus faible d’acomptes perçus de la part des clients. Ces éléments ont été en partie compensés par une hausse de 40 millions d’euros des dettes fournisseurs.

Les impôts payés se sont élevés à 32 millions d’euros au cours de l’exercice 2022-2023 contre 2 millions d’impôts versés lors de l’exercice précédent, le Groupe ayant bénéficié d’ajustements non récurrents au cours de l’exercice 2021-2022.

Malgré l’augmentation du besoin en fonds de roulement et la hausse des impôts payés, les flux de trésorerie générés par l’exploitation ont légèrement crû grâce à la forte progression de l’EBITDA2. Le cash-flow opérationnel a en effet atteint 263 millions d’euros au cours de l’exercice 2022-2023 contre 255 millions d’euros lors de l’exercice 2021-2022.

Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement ont atteint 228 millions d’euros au cours de l’exercice 2022-2023, en hausse de 7% par rapport aux 213 millions d’euros de l’exercice 2021-2022. En incluant les investissements financés par des opérations de crédit-bail, qui se sont élevés à 16 millions d’euros au cours de l’exercice 2022-2023, le montant total des flux d’investissement a atteint 244 millions d’euros. Ces dépenses d’investissement se répartissent en :

28 millions d’euros de frais de R&D capitalisés, principalement dédiés à la technologie SmartSiC, 191 millions d’euros d’investissements de capacité à Bernin et à Singapour, principalement dédiés aux capacités de production de plaques SOI en 300 mm et dans une moindre mesure aux plaques POI et SiC, 25 millions d’euros d’investissements divers (équipements dédiés à l’innovation, systèmes informatiques, etc.).







Les flux de trésorerie générés par les opérations de financement des activités poursuivies se sont élevés à 20 millions d’euros au cours de l’exercice 2022-2023, reflétant pour l’essentiel une augmentation nette des emprunts. Lors de l’exercice 2021-2022, les flux de trésorerie générés par les opérations de financement étaient de 37 millions d’euros.

Au total, en incluant un impact de change positif de 6 millions d’euros, les flux de trésorerie générés par les activités poursuivies se sont élevés à 60 millions d’euros au cours de l’exercice 2022-2023 contre 85 millions d’euros en 2021-2022.

Soitec a ainsi encore accru sa trésorerie disponible, celle-ci passant de 728 millions d’euros au 31 mars 2022 à 788 millions d’euros au 31 mars 2023.

Maintien d’une situation financière saine

Grâce à la bonne performance réalisée au cours de l’exercice 2022-2023, Soitec a conservé un bilan très solide.

Les immobilisations corporelles ont augmenté d’un montant net de 143 millions d’euros au cours de l’exercice 2022-2023, reflétant les investissements de capacité industrielle réalisés à Bernin et Singapour, mais aussi les projets de développement capitalisés et les nouveaux contrats de location.

Les fonds propres ont augmenté de 262 millions d’euros au cours de l’exercice 2022-2023 pour atteindre 1 306 millions d’euros au 31 mars 2023, essentiellement grâce au résultat net généré au cours de la période.

L’endettement financier atteignait 648 millions d’euros au 31 mars 2023, en hausse de 62 millions par rapport au 31 mars 2022. Cette hausse reflète principalement l’augmentation nette des emprunts pour 52 millions d’euros et celle des contrats de location immobilière et de crédit-bail pour 21 millions d’euros, partiellement compensées par la baisse de 17 millions d’euros de la valeur des instruments financiers dérivés destinés à la couverture de change.

La hausse de l’endettement financier a été quasiment identique à celle de la trésorerie disponible. Soitec a ainsi conservé une position de trésorerie nette positive5 de 140 millions d’euros au 31 mars 2023 contre 142 millions d’euros au 31 mars 2022.

Perspectives pour l’exercice 2023-2024 confirmées

Soitec confirme anticiper pour l’exercice 2023-2024 un chiffre d’affaires stable à périmètre et taux de change constants et une marge d’EBITDA 1,2 se maintenant autour de 36%. L’anticipation d’un marché des smartphones plus faible, marqué par une forte correction du niveau des stocks, pèsera sur le chiffre d’affaires de la division Communications mobiles, en particulier au cours du premier semestre de l’exercice 2023-2024, tandis que la demande devrait rester forte à la fois en Automobile & Industrie et en Objets intelligents. Le chiffre d’affaires du premier semestre de l’exercice 2023-2024 est par conséquent attendu en baisse d’environ 15% à périmètre et taux de change constants par rapport au premier semestre 2022-2023, tandis qu’une forte accélération est anticipée au second semestre 2023-2024.

Soitec planifie des investissements d’environ 300 millions d’euros au cours de l’exercice 2023-2024, concernant pour l’essentiel des investissements de capacité destinés à soutenir la croissance future. Les investissements seront notamment consacrés aux produits SOI, ceci incluant l’ajout de capacités supplémentaires dans l’usine actuelle de Singapour dédiée aux plaques SOI en 300 mm, mais aussi la construction de l’extension de l’usine de Singapour et des capacités de recyclage des matériaux bruts (refresh) à Bernin IV. Les investissements concerneront également l’acquisition d’équipements additionnels dédiés à la production de substrats en carbure de silicium (150 & 200 mm) à Bernin IV, ainsi que la poursuite des dépenses d’innovation (y compris les frais de R&D capitalisés) pour développer les nouvelles générations de produits.

Modèle financier 2025-2026

Soitec confirme anticiper une croissance significative dans chacun de ses trois marchés finaux et pilote ses activités dans le but d’atteindre au cours de l’exercice 2025-2026 :

Un objectif de chiffre d’affaires d’environ 2,1 milliards de dollars US,

Un objectif de marge d’EBITDA1,2 d’environ 40% (sur la base d’un taux de change euro/dollar US de 1,10).

Ces objectifs s’appuient sur la solidité du portefeuille de Soitec, avec à la fois une poursuite attendue de la croissance du portefeuille de produits existants (FD-SOI, RF-SOI, Power-SOI et Photonics-SOI) et l’arrivée de nouveaux produits (notamment SiC, POI et GaN) dans les trois marchés finaux : Communications mobiles, Automobile & Industrie et Objets intelligents. Soitec fournira plus d’informations lors de son Capital Markets Day prévu le 8 juin 2023.

Principaux événements de l’exercice

Le CEA, Soitec, GlobalFoundries et STMicroelectronics accélèrent la feuille de route de la prochaine génération du FD-SOI pour applications dans l’automobile, l’IoT et la mobilité

Le 8 avril 2022, le CEA, Soitec, GlobalFoundries et STMicroelectronics, acteurs leaders du semi-conducteur, ont annoncé une nouvelle collaboration ayant pour objet de définir conjointement la feuille de route de la prochaine génération de la technologie FD-SOI. Les semi-conducteurs et l'innovation FD-SOI ont une valeur stratégique pour la France et l'Union Européenne ainsi que pour les clients du monde entier. Le FD-SOI apporte des avantages significatifs aux concepteurs et aux systèmes clients, notamment une consommation d’énergie réduite ainsi qu’une intégration simplifiée de fonctionnalités supplémentaires telles que la connectivité et la sécurité, une fonctionnalité clé pour l’automobile, ainsi que pour les applications IoT et mobiles.

Soitec a sorti son premier substrat de carbure de silicium SmartSiC™ en 200 mm

Le 4 mai 2022, Soitec a annoncé la sortie de son premier substrat de carbure de silicium SmartSiC™ en 200 mm, produit par la ligne pilote de son « Substrate Innovation Center ». La sortie a permis à Soitec de démontrer la qualité et la performance de ses substrats avancés SmartSiC™ en 200 mm et de mener une première série de validations auprès de clients clés. L’ajout de substrats en 200 mm permet l’extension du portefeuille de produits SiC au-delà du 150 mm et d’accélérer la feuille de route SiC des clients.

Soitec a annoncé l'extension de son usine de Pasir Ris pour produire des plaques SOI de 300 mm et étendre ses capacités de refresh et d'épitaxie

Le 8 juin 2022, Soitec a annoncé l'extension de son usine de Pasir Ris à Singapour, avec un objectif d'ajouter une capacité de 1 million de plaques par an. Soitec s'attend à ce que la construction de cette extension démarre au cours de l'exercice fiscal 2022-2023 et que celle-ci entre en exploitation d'ici la fin de l'exercice fiscal 2024-2025. La forte demande clients procure à Soitec suffisamment de visibilité pour accélérer le lancement de cette extension initialement prévu pour l’exercice fiscal 2025-2026. En additionnant Bernin et Pasir Ris, la capacité de production de Soitec en plaques SOI de 300 mm sera au total portée à 2,7 millions de plaques par an. Il est également prévu que l’extension de Pasir Ris comporte des capacités supplémentaires de recylage (refresh) et d’épitaxie.

STMicroelectronics et GlobalFoundries renforcent l’écosystème FD-SOI avec une nouvelle unité de production 300 mm en France

Le 11 juillet 2022, STMicroelectronics et GlobalFoundries ont annoncé la création d’une nouvelle unité de fabrication de semiconducteurs en 300 mm. Cette entité, exploitée conjointement par les deux sociétés, sera adjacente au site existant de ST situé à Crolles, en France. Cette nouvelle unité produira une large gamme de technologies, dont les technologies basées sur le FD-SOI, et de nombreuses variantes. Cela inclut la technologie de pointe FDX de GF, ainsi que la gamme complète de technologies sur la feuille de route de ST jusqu’au nœud 18 nm, pour lesquelles la demande devrait rester forte dans le secteur automobile, l’IoT et les communications mobiles au cours des prochaines décennies. Cette nouvelle unité devrait atteindre sa pleine capacité d’ici 2026 pour produire jusqu’à 620 000 plaques par an.

Pierre Barnabé succède à Paul Boudre en tant que Directeur général

Le 26 juillet 2022, Soitec a tenu son Assemblée Générale au cours de laquelle Pierre Barnabé a été nommé administrateur de la Société. Comme prévu, il a succédé le jour même à Paul Boudre au poste de Directeur général. Pierre Barnabé avait rejoint Soitec le 1er mai 2022 et travaillé dans l’intervalle en étroite collaboration avec Paul Boudre et le Comité exécutif pour assurer une transition efficace à la tête de Soitec.

Acquisition des 20% restants du capital de Dolphin Design

Le 27 octobre 2022, Soitec a exercé son option d’achat afin de porter sa participation dans le capital de Dolphin Design SAS à 100%, soit une acquisition complémentaire de 20% du capital auprès de son partenaire MBDA. Soitec détiendra 100% du capital social de Dolphin Design SAS dès lors que la transaction sera finalisée. Dolphin Design SAS étant déjà consolidée à 100% dans les comptes du Groupe du fait de cet engagement de rachat, cette acquisition n’aura pas d’effet sur les comptes du Groupe.

Publication du rapport de développement durable

Soitec a publié le 23 novembre 2022 son deuxième rapport de développement durable, soulignant à la fois les réalisations et les objectifs ambitieux pour soutenir le plan stratégique 2026. Parmi les faits marquants, citons i) la création du Comité ESG au sein du Conseil d'administration de Soitec en septembre dernier, ii) le fait que Soitec soit devenue la quatrième société de semi-conducteurs au monde à voir ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre alignés sur l'ambition de 1,5 °C validés par le SBTi, et iii) le prix SEMI Industry Leader 2021 en Prix ​​Diversité et Inclusion remporté par Soitec le 16 novembre 2022 en reconnaissance de ses politiques et réalisations innovantes et pionnières.

STMicroelectronics et Soitec coopèrent dans la technologie de fabrication des substrats en carbure de silicium

Le 1er décembre 2022, STMicroelectronics et Soitec ont annoncé la prochaine étape de leur coopération relative aux substrats en carbure de silicium (SiC) avec la qualification par STMicroelectronics de la technologie de production de substrats en SiC de Soitec prévue au cours des prochains 18 mois. L’objectif de cette coopération est l’adoption par STMicroelectronics de la technologie SmartSiC™ de Soitec pour sa fabrication future de substrats en 200 mm destinés à la production de produits et de modules, avec une production en volume prévue à moyen terme. L’association des substrats SmartSiC™ de Soitec à la technologie de pointe et l’expertise de STMicroelectronics dans le carbure de silicium révolutionne la fabrication de circuits intégrés pour applications automobiles. Alors que l’industrie automobile traverse une phase de rupture majeure avec l’avènement des véhicules électriques, le passage des plaques de SiC de 150 en 200 mm apportera des avantages substantiels aux clients des secteurs de l’automobile et industriels qui accélèrent la transition vers l’électrification de leurs systèmes et de leurs produits.

Soitec lance la construction de l’extension de son usine à Singapour pour accroître sa capacité de production mondiale de substrats semi-conducteurs

Le 9 décembre 2022, Soitec a officiellement lancé la construction de l'extension de son usine de substrats au Wafer Fab Park de Pasir Ris, à Singapour. La cérémonie s'est déroulée en présence de Low Yen Ling, ministre d'État au commerce et à l'industrie de Singapour, et de Son Excellence, Minh-di Tang, ambassadrice de France à Singapour. L'extension de l'usine permettra à Soitec de doubler la capacité de production annuelle de son site de Pasir Ris, à Singapour, pour atteindre environ deux millions de substrats SOI (Silicium sur Isolant) en 300 mm. Cette augmentation de la capacité vient compléter les investissements réalisés sur son site principal en France et s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de Soitec qui vise à répondre à la demande mondiale croissante de substrats avancés. L'extension se traduira par l’addition de 45 000 mètres carrés d'espace et permettra de doubler les effectifs de Soitec à Singapour, pour atteindre plus de 600 personnes d'ici 2026.

Événement post-clôture

Soitec et SAWNICS annoncent un kit de conception de processus (PDK) pour accélérer la conception de filtres RF haute performance pour les smartphones 5G

Le 16 avril 2023, Soitec et SAWNICS, qui offre un service de fonderie de pointe pour les Filtres à Ondes Acoustiques de Surface (SAW), ont annoncé la disponibilité d'un kit de conception de processus (PDK) basé sur les substrats Connect Piezo-on-Insulator (POI) de Soitec. Le PDK de SAWNICS fournit un guide de référence fiable validé pour les produits Connect POI de Soitec, afin de soutenir la conception et la fabrication de filtres de radiofréquence (RF) avancés. Il simplifiera et accélérera considérablement le développement et la production de filtres sur les produits Connect POI en réduisant le nombre d'itérations de conception tout en répondant aux normes de plus en plus strictes de la 5G.

# # #

Soitec organise un Capital Markets Day à Paris le 8 juin 2023, à 14h00 (heure de Paris). Les résultats annuels de l’exercice 2022-2023 seront présentés pendant la réunion analystes et investisseurs qui se tiendra en anglais.

Une retransmission en directe de la réunion ainsi que l’accès à la présentation seront disponibles à l’adresse suivante :

https://channel.royalcast.com/landingpage/soitec/20230608_1/

# # #

Agenda

L’Assemblée Générale de Soitec se tiendra le 25 juillet 2023.

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023-2024 sera publié le 26 juillet 2023, après bourse.

Par la suite, Soitec a l’intention de changer son calendrier de publications financières, en réunissant les annonces de chiffre d’affaires du 2ème trimestre avec celles des résultats semestriels et celles de chiffre d’affaires du 4ème trimestre avec celles des résultats annuels. Par conséquent :

Le chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2023-2024 et les résultats semestriels 2023-2024 seront publiés autour de mi-novembre 2023,

trimestre 2023-2024 et les résultats semestriels 2023-2024 seront publiés autour de mi-novembre 2023, Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2023-2024 et les résultats annuels 2023-2024 seront publiés au cours de la deuxième quinzaine de mai 2024.

Aucun changement de date n’est prévu par rapport au calendrier habituel de publication des chiffres d’affaires des 1er et 3ème trimestres.

# # #

Disclaimer

Ce document est fourni par Soitec (la «Société») à titre d'information uniquement.

L'activité commerciale et la situation financière de la Société sont décrites dans le Document d’Enregistrement Universel 2021-2022 de la Société (qui inclut notamment le Rapport Financier annuel 2021-2022) déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») sous le numéro D.22-0523 en date du 20 juin 2022, ainsi que dans le Rapport Financier semestriel 2022-2023 publié le 23 novembre 2022. Les versions françaises du Document d’Enregistrement Universel 2021-2022 et du Rapport Financier semestriel 2022-2023, ainsi qu’une traduction anglaise à titre informatif de ces deux documents, peuvent être consultées sur le site Internet de la Société (www.soitec.com), à la rubrique Entreprise - Investisseurs - Rapports financiers.

Votre attention est attirée sur les facteurs de risque décrits au chapitre 2.1 du Document d’Enregistrement Universel 2021-2022.

Ce document contient des informations sommaires et doit être lu conjointement avec le Document d’Enregistrement Universel 2021-2022 et le Rapport financier semestriel 2022-2023.

Ce document contient certaines déclarations prospectives. Ces éléments prospectifs concernent les perspectives, les développements futurs et la stratégie future de la Société et sont basés sur des analyses des prévisions de bénéfices et des estimations des montants non encore déterminables. Par leur nature, les énoncés prospectifs sont soumis à divers risques et incertitudes en ce qui a trait aux événements futurs et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se matérialiser à l'avenir. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas les performances futures de la Société. La survenance de tout risque décrit au chapitre 2.1 du Document d’Enregistrement Universel peut avoir un impact sur ces déclarations prospectives. De plus, les futures conséquences des conflits géopolitiques, en particulier celles liées à la situation en Ukraine, de même que l’augmentation de l’inflation, peuvent avoir des répercussions plus importantes qu’actuellement anticipé dans ces déclarations prospectives.

La position financière, les résultats et les flux de trésorerie réels de la Société, ainsi que les tendances dans le secteur dans lequel la Société opère, peuvent différer considérablement de celles contenues dans ce document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie de la Société et le développement dans le secteur dans lequel la Société opère étaient conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce document, ces éléments ne peuvent être interprétés comme une indication fiable des résultats ou du développement futurs de la Société.

La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de corriger toute déclaration prospective afin de refléter un événement ou une circonstance qui peut survenir après la date du présent document. En outre, la survenance de l'un des risques décrits au chapitre 2.1 du Document d’Enregistrement Universel peut avoir un impact sur ces éléments prospectifs.

Ce document ne constitue ni ne fait partie d'une offre ou d'une sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de titres de la Société dans un pays quelconque. Ce document, ou une partie de celui-ci, ne doit pas constituer la base ou être invoqué dans le cadre de tout contrat, engagement ou décision d'investissement.

Notamment, ce document ne constitue pas une offre ou une sollicitation pour l'achat, la souscription ou la vente de titres aux États-Unis. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption de l'enregistrement en vertu de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières des États-Unis, telle que modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières »). Les actions de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. Ni la Société ni aucune autre personne n'a l'intention de procéder à une offre publique de titres de la Société aux États-Unis.

# # #

A propos de Soitec

Soitec (Euronext, Tech 40 Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 700 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Pleinement engagé vers un développement durable, Soitec a adopté en 2021 sa raison d’être pour refléter ses engagements : « Nous sommes le terreau innovant de technologies intelligentes et économes en énergie, qui transforment durablement nos vies quotidiennes. »

Soitec, SmartSiC™ et SmartCut™ sont des marques déposées de Soitec.

# # #

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_Official

# # #

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 71 178 834 euros, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.

# # #

Les tableaux de comptes consolidés joints en annexe incluent :

Le compte de résultat consolidé de l’exercice 2022-2023

Le bilan consolidé au 31 mars 2023

Le tableau de flux de trésorerie consolidé de l’exercice 2022-2023





# # #



États financiers consolidés de l’exercice 2022-2023

Soitec rappelle que le recentrage sur l’activité Électronique décidé en janvier 2015 était quasiment achevé au 31 mars 2016. En conséquence, les produits et charges résiduels liés aux activités Énergie solaire et aux Autres activités sont comptabilisés pour l’exercice 2022-2023 en « Résultat net des activités abandonnées », sous la ligne « Résultat opérationnel ». Ainsi, jusqu’à la ligne « Résultat net après impôt des activités poursuivies », le compte de résultat consolidé de la Société reflète exclusivement l’activité Électronique et les charges des fonctions corporate de la Société. Ceci était déjà le cas pour les comptes de l’exercice 2021-2022.

Compte de résultat consolidé

2022-2023 2021-2022 (en millions d’euros) (clos le

31 mars 2023) (clos le

31 mars 2022) Chiffre d’affaires 1 089 863 Coût des ventes (686) (547) Marge brute 402 316 Frais commerciaux et de marketing (16) (15) Frais de recherche et de développement (64) (57) Frais généraux et administratifs (55) (49) Résultat opérationnel courant 267 195 Autres produits / (charges) opérationnels 0 10 Résultat opérationnel 268 205 Produits financiers 6 13 Charges financières (15) (14) Résultat financier (10) (1) Résultat avant impôts 258 204 Impôts (26) (2) Résultat après impôt des activités poursuivies 232 202 Résultat après impôt des activités abandonnées 1 (0) Résultat net de l’ensemble consolidé 233 202 Intérêts minoritaires - - Résultat net, part du Groupe 233 202





Résultat net de base par action (en euros) 6,63 5,98 Résultat net dilué par action (en euros) 6,41 5,63 Nombre d’actions 35 133 150 33 753 666 Nombre d’actions diluées 37 240 396 37 181 632

Bilan consolidé au 31 mars 2023

Actifs 31 mars 2023 31 mars 2022 (en millions d’euros) Actifs non courants : Immobilisations incorporelles 128 108 Immobilisations corporelles 705 562 Actifs financiers non courants 25 17 Autres actifs non courants 59 19 Actifs d’impôts différés 67 64 Total des actifs non courants 985 770 Actifs courants : Stocks 175 143 Clients et comptes rattachés 363 280 Autres actifs courants 105 62 Actifs financiers courants 3 4 Trésorerie et équivalents de trésorerie 788 728 Total des actifs courants 1 435 1 216 Total de l’actif 2 420 1 986





Capitaux propres et passifs 31 mars 2022 31 mars 2022 (en millions d’euros) Capitaux propres : Capital social 71 70 Primes liées au capital 229 230 Réserves et report à nouveau 994 747 Autres réserves 12 (3) Capitaux propres 1 306 1 044 Total des capitaux propres

de l’ensemble consolidé 1 306 1 044 Passifs non courants : Dettes financières à long terme 578 518 Provisions et autres passifs non courants 80 79 Total des passifs non courants 659 597 Passifs courants : Dettes financières à court terme 69 68 Fournisseurs 171 101 Provisions et autres passifs courants 216 177 Total des passifs courants 456 346 Total du passif 2 420 1 986

Tableau de flux de trésorerie consolidé

2022-2023 2021-2022 (en millions d’euros) (clos le

31 mars 2023) (clos le

31 mars 2022) Résultat net de l’ensemble consolidé 233 202 dont activités poursuivies 232 202 Dotations aux amortissements 106 81 Perte de valeur / (reprise de dépréciation) des actifs immobilisés - (10) Dotations / (reprises) aux provisions nettes 12 1 Dotations / (reprises) aux provisions pour retraites, nettes 0 (4) Résultat sur cessions d’actifs 0 2 Impôts payés 26 2 Résultat financier 10 1 Paiements fondés sur les actions 14 20 Autres éléments non monétaires (8) 14 Éléments liés aux activités abandonnées (1) (0) EBITDA2 391 308 dont activités poursuivies 391 309 Augmentation / (diminution) de trésorerie sur : Stocks (36) (31) Clients et comptes rattachés (112) (48) Fournisseurs et comptes rattachés 40 15 Autres créances et dettes 11 12 Impôts payés (32) (2) Variation du BFR et impôts payés (129) (54) dont activités poursuivies (129) (54) Flux de trésorerie générés par l’activité 262 254 dont activités poursuivies 263 255





2022-2023 2021-2022 (en millions d’euros) (clos le

31 mars 2023) (clos le

31 mars 2022) Flux de trésorerie générés par l’activité 262 254 dont activités poursuivies 263 255 Acquisitions d’immobilisations incorporelles (42) (24) Acquisitions d’immobilisations corporelles (186) (181) Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 0 1 Acquisition de filiale, nette de la trésorerie acquise - (8) (Acquisitions) et cessions d’actifs financiers (5) (2) Intérêts financiers reçus 4 0 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (1) (228) (213) dont activités poursuivies (1) (228) (213) Emprunts et lignes de crédits 80 64 Remboursement d’emprunts (y compris contrats de leasing) (48) (25) Participations ne donnant pas le contrôle (3) 2 Intérêts financiers versés (7) (4) Autres flux de financement (1) - Flux de financement des activités abandonnées (0) (2) Flux de trésorerie générés par les opérations de financement 20 36 dont activités poursuivies 20 37 Effet de la variation des cours des devises 6 6 Variation de la trésorerie nette 60 83 dont activités poursuivies 60 85 Trésorerie à l’ouverture 728 644 Trésorerie à la clôture 788 728



(1) En application des normes IFRS, les flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement sont calculés en net des investissements financés par des opérations de location-financement qui se sont élevés à 16 millions d’euros au cours de l’exercice 2022-2023 et à 16 millions d’euros également lors de l’exercice 2021-2022. Le montant total des dépenses d’investissements a par conséquent atteint 244 millions d’euros en 2022-2023 et 229 millions d’euros en 2021-2022.

1[] La marge d’EBITDA est égale au ratio EBITDA des activités poursuivies / Chiffre d’affaires.

2[] L’EBITDA représente le résultat opérationnel (EBIT) avant dépréciations et dotations aux amortissements, perte de valeur des actifs immobilisés, éléments non monétaires liés à la rémunération en actions, provisions sur les éléments de l’actif courant et provisions pour risques et charges, et le résultat de cession d’actifs. Cet indicateur de performance alternatif est une mesure quantitative non IFRS, utilisée pour mesurer la capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie à partir de ses activités opérationnelles. L’EBITDA n’est pas défini par les normes IFRS et ne saurait être considéré comme une alternative à un quelconque autre indicateur financier.

3[] Les comptes consolidés annuels ont été audités et les rapports de certification sont en cours d’émission.

4[] L’effet périmètre relatif à l’acquisition de NovaSiC, finalisée le 29 décembre 2021, n’a pas eu d’impact matériel sur le chiffre d’affaires de Soitec

5[] La position de trésorerie nette correspond à la trésorerie disponible moins l’endettement financier, une position de trésorerie nette positive signifiant que la trésorerie disponible excède l’endettement financier. Un endettement net signifie que la trésorerie disponible est inférieure à l’endettement financier.

