CATANA GROUP :RESULTATS SEMESTRIELS 22/23   Croissance solidement ancrée pour 2023 et 2024 Rentabilité d’exploitation robuste Accord avec un nouveau motoriste en renfort du partenaire historique

Communiqué de presse Canet-en-Roussillon, le 7 juin 2023 à 18h

RESULTATS SEMESTRIELS 22/23

Croissance solidement ancrée pour 2023 et 2024

Rentabilité d’exploitation robuste

Accord avec un nouveau motoriste en renfort du partenaire historique

En millions d'€ 28.02.23 28.02.22 Chiffre d’affaires 94,9 70,9 Achats consommés

Charges de personnel

Charges externes

Impôts et taxes

Dotations amortissements et provisions

Variations de stocks

Autres charges et produits opérationnels courants - 57,9

- 10,1

- 27,1

- 0,9

- 2,8

+ 16,2



- 31,3

- 6,8

- 19,6

- 0,6

- 2,6

+ 1,1

- 0,4 Résultat Opérationnel Courant + 12,3 + 11,5 Résultat opérationnel + 12,3 + 11,5 Résultat financier + 0,8 - 0,4 Charge ou produit d’impôt - 3,2 - 2,9 Résultat Net de l’ensemble consolidé + 9,9 + 8,2 Résultat Net part du Groupe + 8,7 + 7,4 Capacité d’autofinancement + 14,5 + 12,4 Investissements - 5,3 - 2,5 Cash net (+) / Dette nette (-) + 37,2 + 42,5 Dont trésorerie disponible + 68,3 + 70,8 Dont dettes financières - 31,1 - 28,3 Capitaux propres part du Groupe 61,4 53,8

Les résultats intermédiaires du premier semestre 2022/2023 réaffirment la solidité du modèle de croissance rentable du Groupe. Malgré les contraintes persistantes au niveau de sa chaine logistique, en particulier concernant les moteurs, le Groupe parvient à enregistrer une croissance significative et maintient des ratios de rentabilité confortables.

Une croissance toujours aussi solide

Face à un climat géopolitique incertain et à des indicateurs économiques peu favorables (inflation, hausse des taux d’intérêts), CATANA GROUP parvient à maintenir un cap de croissance soutenu.

Le concept BALI, qui vient de se renforcer d’un nouveau modèle, le BALI CATSMART (38 pieds), poursuit sa conquête du marché aussi bien sur le segment des loueurs professionnels que celui des particuliers. Le développement prochain sur les bateaux de grandes tailles devrait consolider cette tendance.

Fort de cette dynamique, les ventes de bateaux neufs permettent au compartiment « BATEAUX » du Groupe d’afficher une croissance solide, supérieure à 30%, bien au-delà de la croissance du marché.

De son côté, le compartiment « SERVICES » porté par la filiale PORT PIN ROLLAND (83), affiche une activité dynamique (+24%).

Des ratios de rentabilité confortables malgré des perturbations logistiques contraignantes pour les livraisons

Beaucoup moins perturbé qu’au cours de l’exercice dernier par les problèmes de pénuries de main d’œuvre et de pièces, CATANA GROUP demeure encore en difficulté sur l’approvisionnement de ses moteurs, le partenaire motoriste du Groupe ne parvenant pas encore à honorer le rythme des livraisons contractuelles ce qui maintient une forte inertie dans le cycle des livraisons.

Ces cadencements, combinés à une saisonnalité de livraison plus marquée, ont généré une hausse des stocks de produits finis, tous vendus mais en attente de livraison.

Cette situation explique très nettement la variation exceptionnelle de stock d’encours et de produits finis (16 M€) dans ces comptes intermédiaires. Ces bateaux en stock, non facturés, impliquent une marge d’exploitation encore non constatée de 4,5 M€.

Cependant, il est prévu que cette situation concernant les moteurs s’améliore dans les prochains mois. En effet, un accord avec un second motoriste vient d’être conclu, ce qui permettra de compléter considérablement les livraisons effectuées par le partenaire historique du Groupe pour l’exercice prochain.

Malgré ces contraintes logistiques et ce stockage inhabituel, CATANA GROUP parvient tout de même à afficher une rentabilité d’exploitation solide (13% du chiffre d’affaires).

Le résultat net de l’ensemble consolidé continue sa progression et s’établit à 9,9 M€ contre 8,2 M€ au 1er semestre 2021/2022 soit 10,5 % du chiffre d’affaires.

Une structure financière renforcée et disponible pour accompagner la croissance

Avec ce bon niveau de rentabilité, la capacité d’autofinancement de CATANA GROUP s’établit à 14,5 M€ contre 12,4 M€ en février 2022.

Fortement impactée par la hausse des stocks d’encours et de produits finis, précédemment expliquée, la variation du BFR est négative de 5,9 M€.

Addition faite de ces deux éléments, les flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles ressortent positifs de 8,5 M€.

L’acquisition de la société COMPOSITE SOLUTIONS, réalisée dans le cadre des ambitions motonautiques du Groupe au Portugal, justifie à hauteur de 3,1 M€ le flux de trésorerie net négatif lié aux opérations d’investissements de 5,3 M€.

Le flux net de trésorerie lié aux opérations de financements ressort négatif de 2,1 M€, principalement constitué de rachat d’actions propres.

Dans ce contexte, CATANA GROUP génère ainsi une variation de trésorerie positive de 1 M€ et dispose d’une trésorerie globale de près de 68 M€ contre 67 M€ au 31 août dernier.

Avec un endettement financier de 31,1 M€, essentiellement moyen terme, le Groupe dispose d’une trésorerie nette de 37 M€ malgré un financement ponctuel important de bateaux en attente de livraison, ce qui confirme la solidité de la structure financière du Groupe qui dispose par ailleurs, de 61,4 M€ de fonds propres.

Maintien du cap de croissance rentable

Malgré les contraintes logistiques, qui rendent difficiles les prévisions, le Groupe est d’ores et déjà assuré de réaliser un niveau de croissance élevé sur cet exercice 2022/2023.

Le carnet de commandes très solide du Groupe, associé aux perspectives logistiques favorables pour l’exercice prochain en raison de l’accord trouvé avec un second motoriste, consolident également la préservation d’un modèle de croissance à deux chiffres sur l’exercice 2024/2025.

« Depuis plusieurs années, notre Groupe a su, au travers d’une offre innovante portée par un management visionnaire et soudé, piloter un développement unique dans l’histoire du nautisme. A mi-année nos performances confirment sans surprise cette dynamique tout en embarquant des nouveaux relais de croissance prometteurs. Plus que jamais, elle est soutenue par l’engagement quotidien de tous nos collaborateurs qui participent pleinement à ce développement » commente Aurélien Poncin – Président Directeur Général.

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du T3, le 17 juillet 2023

CATANA Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance.

CATANA Group est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris

Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code Bloomberg : CATG.FP Société de bourse : Kepler

CATANA Group AELIUM FINANCE David ETIEN – Directeur Financier J.GACOIN/M. TALL david.etien@catanagroup.com jgacoin@aelium.fr 05 46 00 87 41 01 75 77 54 65

