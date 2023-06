Mendus AB: Mendus offentliggör en riktad nyemission av aktier samt en fullt säkerställd företrädesemission av units, som tillsammans uppgår till cirka 317 MSEK i finansiering

English Swedish

Som offentliggjorts genom ett separat pressmeddelande har Mendus AB (publ) ("Mendus" eller "Bolaget"), (NASDAQ Stockholm: IMMU), och NorthX Biologics ("NorthX"), ett portföljbolag till Flerie Invest AB ("Flerie"), ingått en strategisk tillverkningsallians. I samband med denna allians har styrelsen i Mendus beslutat att genomföra en kapitalanskaffning om cirka 317 MSEK ("Transaktionen"), som omfattas av en riktad emission om cirka 90 MSEK till Flerie, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO3 (den "Riktade Emissionen"), i kombination med en företrädesemission av units om cirka 227 MSEK, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO3 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 kommer Mendus tillföras ytterligare upp till cirka 91 MSEK. Transaktionen är villkorad av godkännande från en extra bolagsstämma, som förväntas hållas den 10 juli 2023.

Sammanfattning av Transaktionen

Tillverkningsallians mellan Mendus och NorthX : Mendus har idag meddelat en tillverkningsallians mellan Mendus och NorthX, en organisation för biologisk kontraktstillverkning som erbjuder tjänster och stöd vid utveckling och tillverkning av biologiska komponenter för användning i vacciner, genterapi och andra avancerade terapier, för att stödja tillverkningen av Mendus ledande program vididencel.

Syftet med Transaktionen är främst att finansiera nästa steg i utvecklingen av Mendus kliniska och prekliniska portfölj, processutvecklingen för tillverkning av vididencel och ilixadencel, samt etablera tillverkningsalliansen med NorthX och förlänga Bolagets likviditet fram till minst Q4 2024.

Företrädesemissionen: Alla befintliga aktieägare kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen, vilket förväntas vara den 11 juli 2023. Tre (3) uniträtter berättigar innehavaren att teckna en (1) unit. En (1) unit består av sju (7) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO3.

Teckningskursen om 0,48 SEK per aktie motsvarar en rabatt om cirka 34,9 procent jämfört med det teoretiska priset efter avskiljande av uniträtterna, baserat på stängningskursen för Mendus aktie på Nasdaq Stockholm den 7 juni 2023, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Transaktionen.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen förväntas löpa från 13 juli 2023 till och med 27 juli 2023.

Bolagets största aktieägare, Van Herk Investment (" VHI ") och Fjärde AP-fonden, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar, vilket sammanlagt uppgår till cirka 117,6 MSEK, motsvarande cirka 51,8 procent av Företrädesemissionen.

, åtagit sig att teckna aktier för totalt cirka 4,6 MSEK, motsvarande cirka 2,0 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Fjärde AP-fonden åtagit sig att teckna units utan uniträtter, upp till en sådan omfattning att deras innehav efter Transaktionen uppgår till högst 9,5 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget. Eftersom det är ett teckningsåtagande utan uniträtter är Fjärde AP-fondens innehav efter Transaktionen föremål för slutlig tilldelning av units enligt tilldelningsprinciperna i Företrädesemissionen. Detta åtagande uppgår till cirka 8,0 MSEK, motsvarande cirka 3,5 procent av Företrädesemissionen.

Ett antal investerare har åtagit sig att garantera cirka 42,6 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 96,8 MSEK, till en kontant garantiersättning om tolv (12) procent av det garanterade beloppet. Följaktligen är Företrädesemissionen fullt säkerställd.

Den Riktade Emissionen : Teckningskursen i den Riktade Emissionen är 0,48 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningsoptionerna i den Riktade Emissionen emitteras på samma villkor och till samma ratio som för dem som deltar i Företrädesemissionen.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 från Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen, som förfaller den 29 mars 2024, kommer Bolaget att erhålla ytterligare finansiering om upp till cirka 90,6 MSEK.

Befintliga aktieägare, representerandes cirka 51,8 procent av det totala antalet röster i Bolaget, har åtagit sig att, eller indikerat avsikt att, rösta för godkännande av Transaktionen på extra bolagsstämman.





“Mendus har gjort väsentliga framsteg i bolagets kliniska pipeline med positiva resultat från en monoterapistudie i fas 2 som stödjer klinisk utveckling i sen fas av vårt ledande program vididencel. Den finansiering som meddelas idag kommer möjliggöra för Mendus att på ett avgörande sätt gå vidare med vididencel och nå flera värdeskapande mål i hela vår pipeline”, säger Erik Manting, PhD, VD för Mendus. ”Vi tackar våra befintliga aktieägare för deras fortsatta stöd och välkomnar våra nya investerare, inklusive Flerie, att bli en del av nästa fas av tillväxt och utveckling av Bolaget.”

”Fleries beslut att investera i Mendus är i linje med vår strategi att bygga bolag med banbrytande projekt och stötta team med förmågan att ta sig an stora medicinska utmaningar”, kommenterar Thomas Eldered, grundare av Flerie Invest och styrelseordförande i NorthX. "Vi är glada över att arbeta med Van Herk, Fjärde AP-fonden och andra aktieägare i Mendus för att stödja nästa fas av klinisk utveckling, bygga en långsiktig tillverkningsallians för cellterapi mellan Mendus och NorthX och på så sätt stärka biofarma-ekosystemet i norra Europa.”

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen:

Mendus är specialiserat på utveckling av immunterapier för underhållsbehandling av cancer. Mendus siktar på att förändra förloppet för cancerbehandling genom att ta itu med tumöråterfall, den främsta orsaken till cancerrelaterad dödlighet, och förbättra överlevnad för cancerpatienter samtidigt som livskvaliteten bevaras. Mendus använder sin expertis inom allogen dentritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk portfölj med nya, lagringsbara cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en gynnsam säkerhetsprofil.

Mendus främsta tillgång, vididencel, är positionerad som en underhållsbehandling för akut myeloisk leukemi (AML), den vanligaste akuta leukemin hos vuxna, med en återfallsfrekvens på över 50% inom 6 månader om den inte behandlas och 12 månader med nuvarande standardbehandling. Vid ASH 2022-konferensen som hölls i december, presenterade Mendus positiva resultat från ADVANCE II, en monoterapistudie i fas 2 med vididencel hos patienter med mätbar rest sjukdom, vilket är relaterat till ökad återfallsfrekvens. Vididencel visade en förlängd medianöverlevnad (Overall Survival, OS) på 30,9 månader vid tidpunkten för dataavläsningen. Återfallsfri medianöverlevnad (Relapse Free Survival, RFS) hade inte uppnåtts med 12 av 20 patienter fortfarande i fullständig remission 16–47 månader efter behandlingsstart. Efter dessa positiva resultat befinner sig Mendus i planeringsfasen för en fas 2b-studie i kombination med standardbehandling (oralt azacitidine), vilken skulle kunna utvidgas till en pivotal studie. Nästa avläsning av den pågående ADVANCE II-studien förväntas ske under fjärde kvartalet 2023. Mendus utvecklar även vididencel som underhållsbehandling för äggstockscancer, och den pågående fas 1-studien ALISON har nyligen rapporterat interim resultat med positiv säkerhetsdata och tidiga signaler på effekt. Ytterligare resultat från ALISON-studien förväntas under andra halvåret 2023 och första halvåret 2024. Mendus har också förberett sitt andra kliniska program, ilixadencel, en intratumoral primer, för en proof-of-concept-studie inom den bredare gruppen mjukvävnadssarkom.

Mot bakgrund av de framsteg som gjorts inom de kliniska programmen vididencel och ilixadencel, samt det nyligen etablerade samarbetet för tillverkning av cellterapi med NorthX och den samtidiga strategiska investeringen från Flerie, anser Mendus att detta är ett lämpligt tillfälle för en kapitalanskaffning för att fortsätta utvecklingen av sina kliniska och prekliniska program. Den omfattar en planerad kombinationsstudie i fas 2 med vididencel i AML som potentiellt kan övergå till en pivotal studie, en planerad proof-of-concept-studie för ilixadencel vid mjukvävnadssarkom och utveckling av ett prekliniskt NK-cellprogram som huvudsakliga prioriteringar.

Användning av emissionslikvid:

Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras upp till cirka 227,0 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader. Mendus avser att använda nettolikviden från Företrädesemissionen enligt följande:

(i) Klinisk utveckling av vididencel (cirka 24%)

a. Långtidsuppföljning av fas 2-monoterapistudien ADVANCE II för underhållsbehandling av AML, med nästa överlevnadsuppdatering förväntad under fjärde kvartalet 2023.

b. Slutförande av rekrytering till fas 1-studien ALISON för äggstockscancer, med primär avläsning förväntad under andra halvåret 2024.

c. Initiering av fas 2-kombinationsstudien med vididencel och oral azacitidin (5’aza nuvarande standardbehandling för underhållsbehandling av AML) under andra halvåret 2023, som ett steg mot utveckling i pivotal fas.

(ii) Klinisk utveckling av ilixadencel (cirka 13%)

a. Initiering av proof-of-concept-studien med ilixadencel inom den bredare gruppen av mjukvävnadssarkom under andra halvåret 2023.

b. Slutförande och slutresultat av MERECA-studien för njurcellscarcinom under andra halvåret 2023.

(iii) Preklinisk forskning (cirka 22%)

a. Utveckling av ett nytt NK-cellterapiprogram baserat på expansionen av minnes-NK-celler.

(iv) Processutveckling för att stödja tillverkningen av vididencel och ilixadencel (cirka 22%)

(v) Allmänna företagsändamål och förlängning av likviditeten till fjärde kvartalet 2024 (cirka 19%)

Nettolikviden från den Riktade Emissionen kommer att användas för att finansiera den cellbaserade tillverkningsalliansen mellan Mendus och NorthX som utgör anläggningsanpassning, processutveckling och GMP-tillverkning för Mendus huvudprogram vididencel.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 förväntas Bolaget tillföras upp till ytterligare cirka 90,6 MSEK vilket Bolaget avser att använda för att finansiera fortsatt verksamhet och förlänga likviditeten till det tredje kvartalet 2025. Detta inkluderar en futilitet-analys av kombinationsstudien med vididencel och oral azacitidin (5’aza) som en första åtgärd inför utformningen av en studie i pivotal fas samt en första analys av proof-of-concept-studien med ilixadencel.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen har, under förutsättning av godkännande från extra bolagstämma och nödvändiga ändringar i bolagsordningen avseende begränsningarna för antalet aktier och aktiekapital, beslutat om en företrädesemission av units omfattandes av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Aktieägare som är registrerade i Mendus aktiebok på avstämningsdagen, vilket förväntas vara den 11 juli 2023, kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje aktie som innehas i Bolaget. En uniträtt berättigar innehavaren att teckna nya units med företrädesrätt. Tre (3) uniträtter berättigar innehavaren att teckna en (1) unit. En (1) unit består av sju (7) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO3. Teckningskursen är 3,36 SEK per unit, motsvarande 0,48 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt), vilket innebär att Mendus kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 227,0 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas. Därtill ges investerare möjlighet att teckna units utan stöd av uniträtter.

Varje teckningsoption av serie TO3 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från 15 mars 2024 till och med 29 mars 2024. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 kommer att vara 0,48 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 från Företrädesemissionen kommer Bolaget att erhålla ytterligare likvid om upp till cirka 64,9 MSEK.

Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Mendus att öka med högst 472 953 859 aktier, från 202 694 512 aktier till högst 675 648 371 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med högst cirka 23 647 692,95 SEK, från cirka 10 134 725,60 SEK till högst cirka 33 782 418,55 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 70,0 procent genom Företrädesemissionen (beräknat på det totala maximala antalet utestående aktier efter Företrädesemissionen). Dessa aktieägare har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja de erhållna uniträtterna.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 från Företrädesemissionen kommer antalet aktier att öka med 135 129 674 och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 6 756 483,70 SEK.

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att presenteras i ett prospekt som förväntas publiceras på Bolagets webbplats www.mendus.se runt 11 juli 2023 före inledandet av teckningsperioden.

Villkor för den Riktade Emissionen

Vidare har styrelsen, under förutsättning av godkännande från extra bolagstämma, beslutat om en riktad emission av aktier och teckningsoptioner av serie TO3 till Flerie om cirka 90,0 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader. Den Riktade Emissionen omfattar 187 500 000 aktier och 53 571 429 teckningsoptioner av serie TO3. Teckningskursen är 0,48 SEK per aktie och teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningsoptionerna i den Riktade Emissionen emitteras enligt samma villkor och till samma ratio som för de som deltar i Företrädesemissionen. Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier att öka med 187 500 000 och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 9 375 000,00 SEK.

Varje teckningsoption av serie TO3 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från 15 mars 2024 till och med 29 mars 2024. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 kommer att vara 0,48 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 från den Riktade Emissionen kommer Bolaget att erhålla ytterligare likvid om upp till cirka 25,7 MSEK.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 från den Riktade Emissionen kommer antalet aktier att öka med 53 571 429 och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 2 678 571,45 SEK.

Anledningen till att avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att styrelsen anser det gynnsamt för Mendus framtida utveckling att stärka ägarbasen med en strategisk och långsiktig aktieägare, med fördelarna som följer av det strategiska samarbetet med NorthX och för att tillhandahålla Bolaget ytterligare kapital på förmånliga villkor. Etablering av en infrastruktur för tillverkning i sena utvecklingsstadier för Mendus ledande läkemedelskandidat vididencel är ett viktigt nästa steg och även nödvändigt för att kunna fortsätta utvecklingen av vididencel. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att samarbetet med NorthX är av stor betydelse för Bolaget. Eftersom samarbetet med NorthX är villkorat av Fleries investering, som genomförs genom den Riktade Emissionen, bedömer styrelsen att den Riktade Emissionen är väl övervägd och fördelaktig både för Mendus och dess aktieägare.

De nyemitterade aktierna i den Riktade Emissionen förväntas bli upptagna till handel på Nasdaq Stockholm samtidigt som aktierna från Företrädesemissionen. De aktier som tecknas och emitteras i den Riktade Emissionen kvalificerar därför inte för deltagande i Företrädesemissionen.

Tecknings- och garantiåtaganden i Företrädesemissionen

Bolagets största aktieägare, VHI och Fjärde AP-fonden, har ingått teckningsåtaganden för sina respektive pro rata andelar, vilket sammanlagt uppgår till cirka 117,6 MSEK, motsvarande cirka 51,8 procent av Företrädesemissionen. Mendus och VHI har ingått aktieägarlån avtal där Mendus har lånat totalt 50,0 MSEK från VHI i tre trancher. Lånen löper till den 31 december 2023. För ytterligare information om lånen hänvisas till pressmeddelanden publicerade den 26 oktober 2022, 7 mars 2023 och 17 maj 2023. Upp till 50,0 MSEK av VHI:s pro rata-teckning kan kvittas mot dessa aktieägarlån som Bolaget har ingått med VHI.

Dessutom har alla aktieägande medlemmar i ledningen och styrelsen, inklusive VD Erik Manting och ordförande Christine Lind2, uttryckt sin avsikt att delta i Företrädesemissionen med ett belopp motsvarande cirka 4,6 MSEK.

Fjärde AP-fonden har förbundit sig att teckna units utan uniträtter, upp till upp till en sådan omfattning att deras innehav efter Transaktionen uppgår till högst 9,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Eftersom det är ett teckningsåtagande utan uniträtter är Fjärde AP-fondens ägande efter transaktionen föremål för slutlig tilldelning av units enligt tilldelningsprinciperna i Företrädesemissionen. Detta åtagande motsvarar cirka 8,0 MSEK, motsvarande cirka 3,5 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget uppgår teckningsåtagandena till totalt cirka 130,2 MSEK, motsvarande cirka 57,4 procent av Företrädesemissionen.

Ett antal investerare har åtagit sig att garantera cirka 42,6 procent av Företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 96,8 MSEK, mot en kontant garantiersättning om tolv (12) procent av det garanterade beloppet. Följaktligen är Företrädesemissionen fullständigt garanterad. Bolaget har dock varken begärt eller erhållit bank- eller annan säkerhet för tecknings- och garantiåtagandena.

Befintliga aktieägare, representerandes cirka 51,8 procent av det totala antalet röster i Bolaget, har åtagit sig att, eller indikerat avsikt att, rösta för godkännande av Transaktionen på extra bolagsstämman.

Ytterligare information om parterna som har ingått tecknings- och garantiåtaganden kommer att presenteras i prospektet som offentliggörs innan teckningsperioden inleds.

Lock-up-åtaganden

Innan offentliggörandet av Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen har medlemmar i Bolagets styrelse och ledningen ingått lock-up-åtaganden, vilket bland annat innebär att de har, med sedvanliga undantag, åtagit sig att inte sälja aktier i Bolaget. Lock-up-åtagandena löper ut 180 dagar efter Företrädesemissionens genomförande.

Vidare har Bolaget åtagit sig gentemot Pareto Securities AB, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period av 180 dagar efter Företrädesemissionens genomförande.

Den 25 oktober 2022 ingick Bolaget ett slutligt avtal relaterat till finansieringsarrangemang med Negma Group Investment Ltd ("Negma") om upp till 200,0 MSEK i konvertibla skuldebrev. Finansieringen är tillgänglig i trancher om upp till 10,0 MSEK under en period av 30 månader. För ytterligare information om finansieringsavtalet, hänvisas till pressmeddelandet som publicerades den 26 oktober 2022. Sedan den 6 april 2023 finns det inga kvarstående konvertibla skuldebrev till Negma. Bolaget har åtagit sig gentemot Pareto Securities AB att inte använda ytterligare finansiering från Negma-arrangemanget.

Preliminär tidsplan

Nedan tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att justeras.

7 juli 2023 Sista dagen för handel inklusive rätt att erhålla uniträtter 10 juli 2023 Första dagen för handel utan rätt att erhålla uniträtter 10 juli 2023 Extra bolagsstämma 11 juli 2023 Publicering av prospektet 11 juli 2023 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt 13 – 24 juli 2023 Handel med uniträtter 13 – 27 juli 2023 Teckningsperiod 13 juli – 8 augusti 2023 Handel med BTU:er (betald tecknad unit) 28 juli 2023 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet av Företrädesemissionen 10 augusti 2023 Beräknad första handelsdag med teckningsoptioner av serie TO3 15 – 29 mars 2024 Teckningsperiod för teckningsoptioner av serie TO3

Pareto Securities AB agerar som Sole Manager och Bookrunner i samband med Transaktionen. Advokatfirman Delphie agerar som juridisk rådgivare till Bolaget i samband med Transaktionen. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare till Pareto Securities AB i samband med Transaktionen.

Denna information är sådan information som Mendus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovan angivna kontaktpersoners försorg, den 8 juni 2023 kl. 07.01 CEST.

OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livkvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com

OM FLERIE

Flerie är en aktiv långsiktig global bioteknik- och läkemedelsinvesterare baserad i Stockholm och London som förvaltar en portfölj med över 30 företag i Europa, Israel och USA. Fleries evergreenstrategi, operativa expertis och nätverk gör det möjligt för banbrytande teknologier inom läkemedelsutveckling och tjänster att avancera mot behandling av patienter och kommersialisering. Flerie grundades 2011 av Thomas Eldered, som också var med och grundade och byggde upp Recipharm till att bli en av världens fem främsta kontraktstillverkare av läkemedel. För mer information, besök www.flerie.com.

OM NORTHX BIOLOGICS

NorthX Biologics är en kontraktsutvecklings- och tillverkningsorganisation (CDMO) och innovationshub inom avancerade biologiska läkemedel med över 30 års erfarenhet av GMP-produktion. Teamet tillhandahåller processutvecklings- och GMP-tillverkningstjänster med expertis inom plasmid-DNA, mRNA, proteiner, celler och andra avancerade biologiska läkemedel. Med huvudkontor i hjärtat av Sverige betjänar teamet kunder över hela världen och utsågs 2021 till ett nationellt innovationsnav för avancerade terapier och vacciner. NorthX har ambitionen att bli en ledande cell- och genterapitillverkare och förstahandsval för innovativa läkemedelsutvecklingsbolag. Mer information finns i www.nxbio.com.

