Huhtamäki tehostaa joustopakkausten tuotantoaan Euroopassa sulkemalla tehtaan Prahassa

English Finnish

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 8.6.2023 KLO 13.30

Huhtamäki tehostaa joustopakkausten tuotantoaan Euroopassa sulkemalla tehtaansa Prahassa, Tšekin tasavallassa. Kaikki tuotanto ja tukitoiminnot tullaan ajamaan alas vuoden toisella puoliskolla, ja toiminnot päättyvät 31.3.2024 mennessä. Tuotanto tullaan asteittain siirtämään Huhtamäen muille tehtaille.

Päätös tulee vaikuttamaan tuotantolaitoksen kaikkiin 198 työntekijään. Huhtamäki tukee tehtaan työntekijöitä muun muassa auttamalla heitä työllistymään Huhtamäen muihin toimipisteisiin Tšekissä ja muualla Euroopassa.

Huhtamäellä on tällä hetkellä kaksi tuotantolaitosta Tšekin tasavallassa. Prahan tehtaan sulkeminen ei vaikuta kuitupakkauksia valmistavaan tehtaaseen Okriskyssä, jossa työskentelee tällä hetkellä 274 henkeä.

Prahassa sijaitseva, joustopakkauksia valmistava tehdas ei edusta merkittävää osuutta Huhtamäen liikevaihdosta tai tuloksesta. Sulkemiseen liittyvä noin 35 miljoonan euron kulu kirjataan vuoden 2023 toiselle neljännekselle. Kulu kirjataan vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä, jolla ei pääosin ole kassavirtavaikutusta. Sulkemispäätöksen odotetaan ajan myötä vaikuttavan positiivisesti kassavirtaan ja lisäämään yhtiön kilpailukykyä Euroopassa.

Lisätietoja:

Maria Tomminen, Senior Manager, Media Relations & Engagement, puh. 044 3252 714





HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

