French Spanish

Retrouvez JLT Mobile Computers au TOC Europe,

Stand D15, 13-15 juin 2023, Rotterdam, NL

Image disponible : monika@prismapr.com

JLT6012™ - le premier terminal embarqué durci de 12 pouces en 5G offre un débit accru dans le domaine des opérations portuaires.

Växjö, Suède, 6 juin 2023 * * * JLT Mobile Computers, leader dans le développement de solutions informatiques de haute fiabilité en environnements exigeants, présente une version actualisée de son puissant et polyvalent terminal embarqué JLT6012 au TOC Europe à Rotterdam, stand D15. Le TOC Europe est l'assemblée générale annuelle des professionnels de la supply chain des ports et du fret maritime.

Avec ses terminaux embarqués utilisés quotidiennement dans les principaux ports du monde, le terminal JLT6012 mis à jour s’appuie sur l’expertise mondiale de JLT Mobile Computers et intègre des fonctionnalités essentielles qui répondent à de nombreux besoins opérationnels et de rentabilité actuels et futurs sur ces sites importants, en particulier en relation avec :

5G et WIFI 6, pour une connectivité à faible latence plus rapide

Sécurité et intégrité des données améliorées

Débit opérationnel élevé et constant

Coût total de possession (TCO) le plus bas

Satisfaction utilisateur inégalée





Selon Peter Lundgren, responsable du segment portuaire EMEA chez JLT Mobile Computers : « Le nouveau terminal embarqué JLT6012 a été conçu avec à l'esprit les besoins opérationnels pressants des gestionnaires de ports ; et pas seulement aux défis auxquels ils sont confrontés aujourd'hui, mais aussi à ceux qu'ils rencontreront à l'avenir. Dans les opérations portuaires, les terminaux embarqués offrent une efficacité opérationnelle des équipements (OEE) et un coût total de possession (TCO) bien supérieurs à ceux des autres solutions informatiques mobiles. C'est pourquoi nous investissons beaucoup de temps, d'argent et d'efforts dans la recherche et le développement, et le terminal JLT6012 en est le parfait résultat.

« Dans les supply chains modernes, transformées par le numérique, une connectivité totalement ininterrompue est essentielle », poursuit-il, « c'est pourquoi nos nouveaux terminaux embarqués sont également disponibles avec des capacités WWAN/5G. Comme tout le trafic est crypté, les clients des ports peuvent déployer des solutions de cloud sur mesure, locales ou d'infrastructure publique, avec la certitude que leurs informations restent sécurisées. »

Le terminal JLT6012 est équipé d'un écran tactile capacitif projectif (PCT) JLT PowerTouch™. Cette technologie d'écran est un élément central du produit JLT6012, assurant la longévité de l'appareil avec une interface opérateur à écran tactile presque indestructible sans sacrifier les capacités de saisie de l'utilisateur - même avec des gants. Un écran haute luminosité à gradation automatique, avec un contraste élevé et de hautes performances, rend l'ordinateur très réactif et offre à l'utilisateur une expérience incomparable.

« Les marchés que nous servons sont en constante évolution », explique M. Lundgren. « Les nouvelles technologies, une législation plus stricte, une plus grande variété et l'explosion des capacités numériques sont autant d'éléments qui font que nos clients doivent travailler de manière plus intelligente, plus rapide, plus précise et plus sûre. Nous analysons ces tendances globales et écoutons les besoins de nos utilisateurs en termes de performance opérationnelle, puis nous développons des solutions de pointe qui leur serviront pendant des années. »

Les visiteurs de TOC Europe peuvent découvrir les capacités du terminal embarqué JLT6012 au stand D15 et discuter des nombreux avantages qu'il apportera à tout port et à toute opération de manutention de conteneurs. Réservez votre créneau et parlez à Peter Lundgren en le contactant directement (+46 70 6697050 ; peter.lundgren@jltmobile.com).

Pour plus d'informations sur JLT Mobile Computers, consultez le centre de connaissances de JLT pour les ports, ici.

Demandes de renseignements JLT Mobile Computers Group Peter Lundgren, responsable du segment portuaire pour la région EMEA Tel.: +46 70 6697050 peter.lundgren@jltmobile.com www.jltmobile.com Contact presse Conseiller certifié PRismaPR Eminova Fondkommission AB Monika Cunnington Tel.: +46 08 684 211 10 Tel.: +44 20 8133 6148 adviser@eminova.se monika@prismapr.com

www.prismapr.com www.eminova.se

À propos de JLT Mobile Computers

Performances fiables, moins de tracas. JLT Mobile Computers est l'un des principaux fournisseurs d'appareils et de solutions informatiques mobiles robustes pour les opérateurs portuaires locaux et internationaux, en particulier les terminaux à conteneurs. Près de 30 ans d'expérience en matière de développement et de fabrication nous ont permis d'établir la norme en matière d'informatique durcie, en combinant une qualité de produit exceptionnelle avec un service, un soutien et des solutions d'experts. Les opérateurs utilisent les appareils informatiques de JLT dans tous leurs équipements de manutention de conteneurs (Container Handling Equipement) pour assurer des opérations de gestion de flux sans faille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. JLT participe au programme de validation Navis Ready pour assurer l'interopérabilité avec Navis N4. JLT opère à l'échelle mondiale depuis ses bureaux de Suède, France et des États-Unis, et dispose d'un vaste réseau de partenaires commerciaux sur les marchés locaux. La société a été fondée en 1994 et ses actions sont cotées sur le Nasdaq First North Growth Market depuis 2002 sous le symbole JLT. Eminova Fondkommission AB agit en tant que conseiller certifié. Pour en savoir plus, consultez le site www.jltmobile.com.

Pièce jointe