Finantsinspektsiooni otsus erandi tegemise kohta kohustusliku ülevõtmispakkumise nõudest

English Estonian

AS Baltika avaldas 07.06.2023 teate KJK Fund Sicav-SIF (likvideerimisel) ja selle tütarettevõtja KJK BLTK Holding OÜ vahelisest tehingust, mille raames omandas KJK BLTK Holding OÜ kõik KJK Fund Sicav-SIF-le (likvideerimisel) kuulunud AS Baltika aktsiad ehk ligikaudu 89,7% kõigist AS Baltika aktsiatega esindatud häältest.