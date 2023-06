ABC arbitrage : ABC arbitrage - Rythme d’activité au 31 mai 2023

French English

Communiqué de presse Paris, le 8 juin 2023 - 18 H

ABC arbitrage - Rythme d’activité au 31 mai 2023.

À travers ce communiqué, ABC arbitrage souhaite permettre à tous ses actionnaires, présents ou non à l’assemblée générale du groupe, d’avoir le même niveau d'information en amont de l'ouverture des débats qui débuteront le 9 juin à 10H30.

Contexte et activité des premiers mois de 2023

Au 31 mai 2023, la moyenne mensuelle du rythme d’activité du groupe est de 3,4M€ par mois, soit 13% au-dessus de la moyenne mensuelle 2019 et 30% en dessous de celle de 2022. Ce rythme d’activité, en dessous des attentes du groupe, est bien expliqué par des paramètres de marchés retombés en partie sur les niveaux de 2019 et par une activité sur les Fusions et Acquisitions (“M&A”) en forte contraction. Ces difficultés du secteur M&A n’ont pas été compensées par une hausse pourtant attendue de volatilité, situation statistiquement rare mais sans conséquence durable sur les activités du groupe. Suite aux difficultés rencontrées par l’écosystème crypto, le groupe a décidé de stopper temporairement son activité sur cette catégorie d’actifs. Cet arrêt provisoire, sans aucune perte rencontrée par le groupe sur ces difficultés, est un manque à gagner pour le premier semestre 2023. Le groupe espère pouvoir reprendre le développement de cette activité au cours du troisième trimestre 2023. Plus globalement, le groupe perçoit dans ces premiers mois de 2023 toutes les raisons de maintenir les ambitions de son plan stratégique Springboard 2025.

Activité de gestion pour compte de tiers / gestion collective

Les encours des clients extérieurs au groupe (ETP - External Third Party) restent stables sur ce premier semestre comme prévu lors de la présentation du plan stratégique Springboard 2025. En effet, après un exercice 2022 en dessous des attentes, ABCA Reversion devait confirmer sa robustesse et ses performances dans les premiers mois de 2023. Cette confirmation en cours de réalisation permettra de reprendre la trajectoire de collecte attendue dans les mois à venir. La création d’un fonds incluant des actifs numériques dans son univers d’investissement reste un des objectifs du groupe, retardé au Q1 2024 suite aux difficultés de l'environnement crypto déjà décrites en amont. L’ambition portée par le plan stratégique reste de dépasser les 350M€ ETP auxquels il faut ajouter des capitaux internes du groupe pour un encours clients du groupe de 530M€ fin 2023. Le groupe maintient donc ses ambitions et ses investissements dans le développement de cette activité de gestion collective.

Perspectives

Bien que les marchés semblent optimistes dans cet environnement économique complexe, l’activité M&A reste très calme sur ce premier semestre. Cette situation, statistiquement rare, devrait se corriger dans les mois à venir, soit par un retour de volatilité soit par une activité M&A accrue, évolutions toujours favorables pour le groupe. Les développements en cours sur les nouvelles stratégies sont en ligne avec les attentes et doivent amener des contributions positives dans les prochains mois en termes de résultats et de collecte ETP. L’activité du groupe connaît d’excellentes journées dans les premiers jours de juin, retrouvant, sur ces jours-là, des niveaux en moyenne identiques aux journées de 2022. ABC arbitrage confirme ainsi sa capacité à présenter d’excellentes performances dans un contexte en amélioration sur ses paramètres historiques dont le principal reste le niveau de volatilité.

Pour rappel, les estimations affichées dans ce communiqué ne se substituent pas aux données auditées des résultats consolidés du premier semestre 2023 qui seront publiées le 19 septembre 2023.

