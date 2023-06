EXEL Industries : Acquisition du groupe familial français Devaux

French English

Acquisition du groupe familial français

Devaux

EXEL Industries annonce l’acquisition de la majorité (81% du capital) du groupe familial français Devaux, spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d’outils de jardin. Avec un chiffre d’affaires d’environ 12 millions d’euros en 2022, le groupe Devaux emploie une cinquantaine de salariés répartis entre son site de production, à Tinchebray-Bocage, en Normandie et son site de logistique à Savigny, en région lyonnaise. Cette transaction permet à EXEL Industries d’accélérer son développement sur le marché des équipements de jardin grand public.

Le groupe Devaux jouit d’une expertise historique dans ce secteur puisqu’il est né en 1992 du rachat de la société Duchesnay, fabricant d’outils à manches et créée en 1923, par les Établissements Devaux, fondés en 1964 et spécialisés dans le négoce d’outils de jardin.

Le groupe Devaux propose un éventail de neuf familles de produits (gazon, bois, taille, neige, fleurs, balcons, terrasses, arrosage et accessoires de cheminée) ainsi que des gammes d’outillage de jardin pour les enfants. Opérant en marque propre et en marque distributeur, le groupe Devaux bénéficie également d’une forte présence dans les jardineries, les magasins de bricolage et chez les distributeurs GSA (Grandes Surfaces Alimentaires).

Déjà présent dans les équipements de jardin avec ses marques historiques Hozelock, G.F., Berthoud et Tricoflex, EXEL Industries renforce ainsi son activité Loisirs en proposant une nouvelle gamme de produits, cette fois-ci dans l’outillage à main.

Marc Ballu, Directeur général en charge de l’activité Jardin chez EXEL Industries :

« Nous sommes ravis d’accueillir le groupe Devaux au sein de l’activité Jardin. Cette belle entreprise familiale, fabricant en France, représente un réel potentiel de développement pour notre activité. Leur réactivité, leur agilité et leur capacité à apporter de l’innovation et un excellent service aux demandes de leurs clients est remarquable. Jean-Luc Devaux, qui en a fait le succès avec ses équipes, en sera le Directeur Général. Les valeurs de nos deux entreprises voisines sont très similaires. Nous accueillons avec grand plaisir cette talentueuse équipe. »

Jean-Luc Devaux, Président du directoire du groupe Devaux :

« Je me réjouis de cette opération qui constitue une étape capitale dans le développement de notre structure. Je suis convaincu que cette transaction se révélera hautement vertueuse pour notre société, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de croissance. Nous sommes fiers d’intégrer un groupe familial avec lequel nous partageons des valeurs fondamentales : l’excellence opérationnelle, la culture du service, le respect de l’environnement et la passion du savoir-faire industriel français. »

Le groupe Devaux devient une filiale d’Hozelock EXEL et opérera en parallèle des autres marques de l’activité Jardin du groupe EXEL Industries : Hozelock, G.F., Berthoud et Tricoflex. La direction générale de la nouvelle entité restera entre les mains de Jean-Luc Devaux, actuel Président du directoire du groupe Devaux.

Cette nouvelle étape du développement d’EXEL Industries s’inscrit dans la stratégie globale du Groupe de se positionner en leader sur l’ensemble de ses marchés, non seulement par croissance organique, mais également par croissance externe.

