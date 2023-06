English French

Contact presse :

Victoire Grux

Tel.:+33 6 04 52 16 55

E-mail: victoire.grux@capgemini.com

Plus de huit grandes entreprises sur dix considèrent que l’open innovation est essentielle pour faire face aux enjeux de durabilité

Londres, Paris et New York seront les trois villes qui concentreront le plus de laboratoires d’open innovation au cours des deux prochaines années

Paris, le 12 juin, 2023 – Trois quarts (75 %) des grandes entreprises déclarent que l’open innovation1 est indispensable pour relever les défis majeurs qu’elles rencontrent actuellement. Selon le dernier rapport du Capgemini Research Institute, ‘The Power of Open Minds - How open innovation offers benefits for all’ (La puissance de l’ouverture d’esprit - Comment l’open innovation profite à tous), 71 % des grandes entreprises prévoient d’accroître leurs investissements en matière d’open innovation au cours des deux prochaines années, tandis que 28 % prévoient de les maintenir.

Les bénéfices de l’open innovation pour les entreprises sont unanimement reconnus

Les entreprises doivent adopter une approche collaborative et constituer un écosystème de partenaires pour faire face aux complexités du marché. Aussi, elles ont recours à l’open innovation afin d’améliorer leurs offres existantes et d’en développer de nouvelles, de créer de nouveaux modèles économiques et d’optimiser leurs dépenses de R&D.

Par ailleurs, 83 % des grandes entreprises considèrent que l’open innovation contribue à la réduction de leur impact environnemental. Il s’agit toutefois d’une tendance récente pour les entreprises, puisque plus des deux tiers (68 %) d’entre elles n’y ont recours en matière de durabilité que depuis deux ans. Pour autant, elles en tirent déjà des bénéfices : 63 % d’entre elles citent l’amélioration de leur performance environnementale2 et 55 % celle de leur performance sociale3 grâce à leurs pratiques d’open innovation.

En outre, plus de 60 % des grandes entreprises constatent une amélioration de l’efficacité opérationnelle, une plus grande agilité et une croissance de leur chiffre d’affaires grâce à l’open innovation. Plus de la moitié d’entre elles (55 %) indiquent également que cela leur a permis d’innover plus rapidement, et 62 % affirment qu’elle a amélioré l’agilité et la capacité d’adaptation des collaborateurs.

Les start-ups et les autres catégories de partenaires plus satisfaites de l’open innovation que les grandes entreprises

Les trois quarts des start-ups, des universitaires et des organisations à but non lucratif sont satisfaits des résultats de l’open innovation, contre 53 % des grandes entreprises. Par ailleurs, ces dernières n’exploitent pas tout le potentiel des nouvelles sources d’innovation. Elles estiment obtenir de meilleurs résultats en collaborant avec leur écosystème habituel de clients et de fournisseurs, plutôt qu’avec de nouveaux types de partenaires tels que les universités, les consortiums industriels, les entreprises d’autres secteurs, les organismes publics et les organisations à but non lucratif.

Ceux qui adoptent une approche plus audacieuse de l’innovation et qui veulent appliquer des pratiques d’open innovation pour des activités potentiellement critiques ou inédites en tirent des bénéfices. En revanche, seules 22 % des grandes entreprises considèrent que les résultats obtenus grâce à l’open innovation sont « bons » ou « excellents ». Ces « leaders » sont également plus enclins à collaborer avec des partenaires pour innover, tels que des start-ups et d’autres partenaires non traditionnels.

« Alors que les entreprises opèrent une double transition vers une économie numérique et durable, le développement d’une culture d’open innovation est indispensable à leur réussite, déclare Pascal Brier, directeur de l’innovation chez Capgemini et membre du comité exécutif du Groupe. Bien que les grandes entreprises considèrent l’open innovation comme cruciale pour atteindre leurs objectifs environnementaux et qu’elles augmentent leurs investissements dans ce domaine, le rapport révèle qu’un grand nombre d’entre elles n’ont jusqu’ici pas obtenu les résultats attendus. Pour y remédier, les grandes entreprises doivent élargir leur écosystème afin d’intégrer un éventail plus varié de partenaires qui leur permettront d’adopter une approche plus audacieuse de l’innovation afin d’en tirer pleinement parti sur le long terme. »

Trois villes européennes figurent parmi les cinq premières où les entreprises envisagent le plus d’investir dans des laboratoires d’open innovation.

Les grandes entreprises abordent l’open innovation de diverses manières : accélérateurs ou incubateurs d’entreprise, fonds de « corporate venture », crowdsourcing et laboratoires d’open innovation. Au global, 71 % des grandes entreprises interrogées prévoient d’augmenter leurs investissements dans l’open innovation au cours des deux prochaines années.

New York est actuellement la première ville en matière d’investissement dans les laboratoires d’open innovation, et devrait le rester d’ici deux ans, devant Londres.

Paris devrait progresser de trois places pour se hisser au troisième rang mondial et dépasser San Francisco (qui deviendrait ainsi quatrième) d’ici deux ans.

Au global, trois des cinq premières villes où les grandes entreprises prévoient de concentrer leurs investissements dans les laboratoires d’open innovation au cours des deux prochaines années sont en Europe (Londres, Paris et Berlin).

Les grandes entreprises prévoient de diversifier la répartition géographique de leurs laboratoires d’open innovation au cours des deux prochaines années : Boston, Melbourne, Toronto, Pékin et la région de la baie de Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA) devraient progresser dans les classements.

Ce rapport révèle également que la qualité de vie et l’infrastructure urbaine, la proximité de partenaires technologiques, de clients et de fournisseurs sont les principaux critères dont tiennent compte les entreprises pour choisir où investir dans des laboratoires d’open innovation.

Méthodologie

Le Capgemini Research Institute a conduit cette étude quantitative auprès de 2 000 cadres supérieurs (à partir du poste de directeur) de 1 000 grandes entreprises (ayant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1 milliard de dollars) qui ont mis en place des démarches d’open innovation. Dans chacune de ces entreprises, deux collaborateurs ont été interrogés - l’un travaillant sur les sujets d’innovation et l’autre sur les sujets métiers (dont la R&D, la stratégie, le marketing, la technologie, la supply chain, la responsabilité environnementale, les opérations et les ventes). Ces organisations sont issues de différents secteurs, notamment l’automobile, les produits de grande consommation, la distribution, l’industrie manufacturière, les services financiers, l’énergie et les utilities, les télécoms et la technologie, ainsi que les sciences de la vie et la santé. En outre, l’Institut a également interrogé 500 start-ups, universitaires et organismes à but non lucratif qui ont travaillé sur des projets d’open innovation avec de grandes entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 1 milliard de dollars. Les personnes interrogées étaient originaires de 12 pays d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie-Pacifique : États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, Suède, Inde, Singapour, Australie et Japon. L’Institut a également interrogé 32 cadres supérieurs et experts du marché.

A propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant près de 360 000 personnes dans plus de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de 55 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22 milliards d’euros en 2022.

Get The Future You Want* | www.capgemini.com

*Capgemini, le futur que vous voulez

À propos du Capgemini Research Institute

Le Capgemini Research Institute est le groupe de réflexion interne de Capgemini sur tout ce qui touche au numérique. L’Institut publie des recherches sur l’impact des technologies numériques sur les grandes entreprises traditionnelles. L’équipe s’appuie sur le réseau mondial d’experts de Capgemini et travaille en étroite collaboration avec des partenaires universitaires et technologiques. L’Institut dispose de centres de recherche dédiés à Paris, en Inde, au Royaume-Uni, à Singapour et aux États-Unis. Il a récemment été classé n°1 au monde pour la qualité de ses recherches par des analystes indépendants.

Pour plus d’informations : https://www.capgemini.com/researchinstitute/

1 Ce rapport définit l’open innovation comme une pratique consistant à collaborer avec des entités externes telles que des start-ups, des universités, d'autres entreprises ou des organismes à but non lucratif entre autres, afin de générer de la valeur, plutôt que de s’appuyer uniquement sur les connaissances et les ressources internes.

2 Les indicateurs de durabilité environnementale incluent, par exemple, la réduction des émissions, des déchets et de la pollution.

3 Les indicateurs de durabilité sociale sont, par exemple, l’amélioration de la transparence dans la supply chain, ou l’amélioration des conditions de travail.

Pièces jointes