Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO10 i Cortus Energy AB är idag, den 13 juni 2023

Stockholm, tisdag den 13 juni 2023

Idag, den 13 juni 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO10 i Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”). Varje teckningsoption av serie TO10 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Cortus Energy. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO10 är 0,10 SEK per aktie. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO10 pågår till och med den 16 juni 2023.







Om samtliga teckningsoptioner av serie TO10 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 4,6 MSEK, före emissionskostnader. För att teckningsoptioner av serie TO10 inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 16 juni 2023, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 13 juni 2023. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 16 juni 2023.

Fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna och information om Bolaget finns att tillgå på Bolagets hemsida och i det prospekt som godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes av Bolaget den 9 september 2022. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.cortus.se samt Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO10:

N yttjandeperiod : 5 juni 2023 – 16 juni 2023.

Teckningskurs : 0,10 SEK per aktie.

Emissionsvolym : 46 356 574 teckningsoptioner av serie TO10. Vid fullt nyttjande nyemitteras 46 356 574 aktier och Bolaget kan tillföras upp till cirka 4,6 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 10 : 13 juni 2023.

Utspädning : Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 1 390 697,22 SEK, från 62 139 949,14 SEK till

63 530 646,36 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 46 356 574 aktier, från 2 071 331 638 aktier till 2 117 688 212 aktier, motsvarande en utspädning om maximalt 2,19 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Denna beräkning utgår från antalet utestående aktier före konvertering av konvertibler av serie KV2 under konverteringsperiod 3.

Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 16 juni 2023, alternativt avyttras senast den 13 juni 2023, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO10 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar dina teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 16 juni 2023.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av juni 2023.

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgängligt på emissionsinstitutet Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Synch Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Cortus Energy i samband med teckningsoptionerna av serie TO10.

För ytterligare information avseende Cortus Energy, kontakta:

Rolf Ljunggren, tf VD

Tel: +46 8 588 866 30

www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-teknologin som förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-teknologin kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transportapplikationer. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket gör att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestandan. Cortus Energy har idag två WoodRoll®-anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser.

