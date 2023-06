English Danish



14. juni 2023

Pressemeddelelse

Ny CMO i Pharma Equity Groups datterselskab Reponex Pharmaceuticals A/S

Vi er glade for at kunne præsentere Dr. Christopher M Burton MD, Ph.d., (født 1973), en dygtig og resultatdrevet læge med stor erfaring inden for klinisk forskning og udvikling, som vores nye Chief Medical Officer, CMO, og en styrkelse af Reponex kliniske team og daglige ledelse.

Dr. Burton har stor erfaring i at udvikle strategier for farmaceutiske produkter, der omfatter alle faser af udviklingen fra ide til at komme på markedet med et produkt. Hans professionelle medicinske karriere spænder over 25 år efter at have kvalificeret sig som læge fra Imperial College, London i 1998. Dr. Burton arbejdede i flere år inden for klinisk medicin som reservelæge, er medlem af Royal College of Physicians og har international klinisk erfaring fra at arbejde på hospitaler i England, Australien og Danmark. Han gennemførte efterfølgende en Ph.d. i transplantationsimmunologi ved Københavns Universitet, inden han skiftede til medicinalindustrien i 2007.

I løbet af sin branchekarriere har Dr. Burton erfaring fra både store og mellemstore medicinalvirksomheder (Novo Nordisk og ALK) samt små MedTech- og biotekvirksomheder. Dr. Burton har også ydet klinisk udvikling og rådgivning om medicinske anliggender til en bred vifte af farmaceutiske kunder, der støtter globale, regionale eller nationale initiativer på tværs af en række terapeutiske indikationer forbundet med inflammation, immunologi, metabolisk sygdom og onkologiske sygdomme. Han har tidligere været involveret i udvikling og kommercialisering af globale brands og har et globalt netværk og kontakter med centrale opinionsdannere og fagfolk i medicinalindustrien.

Med et solidt fundament i ledelse fra forskellige medicinske roller inden for medicinalindustrien, ud over hans tidligere erhvervserfaring inden for klinisk medicin og akademisk forskning, bringer Dr. Burton værdifuld ekspertise til Reponex's lægemiddelkandidater.

Dr. Burton har en track record i at nå ambitiøse forsknings- og kommercielle mål. Han har specifik klinisk udviklingserfaring i forhold til et af Reponex' pipeline af lægemiddelkandidater.

Reponex er en organisation med fokus på at nå kliniske udviklingsmål gennem en effektiv og agil tilgang. Vores nye Chief Medical Officer, CMO, indeholder disse egenskaber med et alsidigt analytisk og klinisk mind-set og et omfattende netværk af farmaceutiske fagfolk og opinionsledere. Dr. Burtons integrerede kompetencer og solide erfaring vil være med til at tilføre værdi på lang sigt for Reponex.

Se https://youtu.be/jqAi_0Mi1jQ for en digital præsentation (Engelsk) af Dr. Christopher M Burton

"Vi er meget glade for, at det har været muligt at få Dr. Christopher M. Burton med i Reponex. Christopher er en meget stærk kapacitet med en omfattende klinisk-, erhvervsmæssig- og forskningsmæssig erfaring, og vi ser det derfor som en styrkelse af virksomhedens kliniske team og daglige ledelse,” siger CEO, Thomas Kaas Selsø.

Ændringer i direktionen i Reponex Pharmaceuticals A/S



Professor Søren Nielsen har været interim CEO i Reponex siden 11. oktober 2022 og har tidligere siddet i bestyrelsen for Reponex. Professor Nielsen har valgt at fokusere sin fremtidige indsats på AKI Therapeutics A/S og RepoCeuticals A/S. Derfor er det besluttet, at Thomas Kaas Selsø, der allerede er administrerende direktør, CEO, i Pharma Equity Group A/S, tiltræder som administrerende direktør, CEO, for Reponex Pharmaceuticals A/S.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke professor Søren Nielsen for hans store bidrag til virksomheden gennem årene, og vi ønsker ham alt det bedste fremover.

Om Pharma Equity Group A/S

Pharma Equity Group A/S er et børsnoteret selskab på Nasdaq Københavns Fondsbørs med fokus på tidlig investering i innovative life science-virksomheder (i eller før fase 2), der udvikler teknologier og terapier, der har potentiale til at forbedre menneskers sundhed og livskvalitet.

Pharma Equity Group A/S portefølje omfatter i dag Reponex Pharmaceuticals A/S. Reponex Pharmaceuticals A/S er en biofarmaceutisk virksomhed i klinisk fase, der er dedikeret til udvikling af nye, effektive behandlinger af sygdomme, der har betydelig patientmæssig og social indvirkning.